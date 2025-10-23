“Questa non è una discoteca. La storia del CBGB”, il libro di Roman Kozak in edizione italiana

Interno4 Edizioni porta per la prima volta in Italia Questa non è una discoteca. La storia del CBGB di Roman Kozak, volume dedicato al leggendario locale newyorkese che ha segnato la storia del punk. L’opera sarà disponibile dal 14 novembre 2025 nello store online di Interno4 e in libreria. Originariamente pubblicato negli Stati Uniti nel 1988 e rimasto fuori catalogo per decenni, il libro è stato ripubblicato nel 2024 in un’edizione aggiornata, e ora arriva in una versione italiana ampliata, curata da Luca Frazzi, con aggiornamenti grafici di Matteo Torcinovich.

Un documento unico sulla scena punk newyorkese

Il volume racconta la storia autentica e senza filtri del CBGB, locale simbolo della scena underground di New York. Attraverso ricordi, aneddoti e testimonianze dirette, Kozak ricostruisce il clima che animava il club, frequentato da musicisti, tecnici, giornalisti e appassionati. Tra i protagonisti emergono figure come Hilly Kristal, fondatore del CBGB, e artisti leggendari quali Joey Ramone e Dee Dee Ramone dei Ramones, Clem Burke e Chris Stein dei Blondie, David Byrne dei Talking Heads, Willy DeVille, Richard Hell, Lenny Kaye, Wendy O. Williams e molti altri.

Un’edizione italiana con contenuti esclusivi

L’edizione pubblicata da Interno4 include un capitolo inedito dedicato alle band italiane che hanno suonato al CBGB, scritto appositamente da Luca Frazzi. Questa sezione illustrata arricchisce ulteriormente la narrazione, offrendo un ponte tra la scena punk americana e quella italiana. Il volume è completato da un’introduzione di Chris Frantz dei Talking Heads e da una selezione fotografica di Ebet Roberts, che immortala momenti irripetibili della storia del club. Le immagini, insieme ai volantini originali dell’epoca, restituiscono l’atmosfera autentica del luogo in cui nacque un movimento musicale e culturale destinato a influenzare generazioni.

Roman Kozak: la voce del CBGB

Roman Kozak (1948-1988) è stato giornalista e redattore per testate come The Daily American, Billboard, The Music Paper e Old Manhattan News. Figura rispettata nel giornalismo musicale statunitense, ha dedicato la sua carriera alla documentazione della scena rock e punk. Questa non è una discoteca. La storia del CBGB rappresenta il suo lavoro più celebre, pubblicato poco prima della sua prematura scomparsa.

La memoria di un luogo che ha fatto la storia della popular music

Questa non è una discoteca. La storia del CBGB è molto più di un libro musicale. È un documento storico sulla nascita del punk, un racconto corale che restituisce la voce a chi ha vissuto una stagione irripetibile. L’arrivo in Italia dell’opera di Roman Kozak rappresenta un’occasione unica per riscoprire le origini di un fenomeno culturale che continua a influenzare la musica e l’immaginario collettivo. (La redazione)