Lazio-Juventus: la diretta live streaming

Lazio e Juventus si preparano a scendere in campo per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il match, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, vedrà due squadre con obiettivi diversi affrontarsi in una sfida che potrebbe avere riflessi importanti in classifica.

La diretta testuale streaming

Situazione in classifica

Attualmente la Lazio occupa il 14° posto con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra biancoceleste ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore più prolifico finora è Matteo Cancellieri con 3 reti.

La Juventus, invece, si trova al 7° posto con 12 punti, ottenuti grazie a 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il team bianconero ha realizzato 9 gol e ne ha incassati 7. Dusan Vlahovic guida la classifica marcatori della squadra con 2 reti.

La classifica attuale della serie A

Arbitri e direttive di gara

L’incontro sarà diretto dal signor Andrea Colombo di Como, assistito al VAR da Francesco Meraviglia. Finora nella stagione 2025-26, Colombo ha arbitrato 3 incontri, concedendo 1 rigore e distribuendo 9 cartellini gialli senza espulsioni. La scelta dell’arbitro punta a garantire una gestione equilibrata e attenta dei contatti in campo.

Dove vedere Lazio-Juventus in tv e streaming

Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20:45. Gli appassionati potranno seguire il match sia in televisione sia in streaming, assicurandosi di non perdere nemmeno un’azione della sfida all’Olimpico.

Partita : Lazio-Juventus

: Lazio-Juventus Data : domenica 26 ottobre 2025

: domenica 26 ottobre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Stadio : Stadio Olimpico, Roma

: Stadio Olimpico, Roma Arbitro: Andrea Colombo

Conclusione

La sfida tra Lazio e Juventus si presenta come un incontro chiave per entrambe le squadre. La Lazio cercherà punti fondamentali per risalire la classifica, mentre la Juventus punterà a consolidare la propria posizione tra le prime sette. Il confronto promette equilibrio e momenti di spettacolo, con protagonisti pronti a fare la differenza davanti ai propri tifosi. (La redazione)