Lazio-Juventus: la diretta live streaming

Lazio-Juventus si sfidano nella 8ª giornata di Serie A 2025-26. Scopri classifica, statistiche dei marcatori, arbitri e dove vedere la partita in diretta su DAZN domenica 26 ottobre 2025 alle 20:45 dallo Stadio Olimpico di Roma.
Lazio e Juventus si preparano a scendere in campo per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il match, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, vedrà due squadre con obiettivi diversi affrontarsi in una sfida che potrebbe avere riflessi importanti in classifica.
Attualmente la Lazio occupa il 14° posto con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra biancoceleste ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore più prolifico finora è Matteo Cancellieri con 3 reti.
La Juventus, invece, si trova al 7° posto con 12 punti, ottenuti grazie a 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il team bianconero ha realizzato 9 gol e ne ha incassati 7. Dusan Vlahovic guida la classifica marcatori della squadra con 2 reti.
L’incontro sarà diretto dal signor Andrea Colombo di Como, assistito al VAR da Francesco Meraviglia. Finora nella stagione 2025-26, Colombo ha arbitrato 3 incontri, concedendo 1 rigore e distribuendo 9 cartellini gialli senza espulsioni. La scelta dell’arbitro punta a garantire una gestione equilibrata e attenta dei contatti in campo.
Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20:45. Gli appassionati potranno seguire il match sia in televisione sia in streaming, assicurandosi di non perdere nemmeno un’azione della sfida all’Olimpico.
La sfida tra Lazio e Juventus si presenta come un incontro chiave per entrambe le squadre. La Lazio cercherà punti fondamentali per risalire la classifica, mentre la Juventus punterà a consolidare la propria posizione tra le prime sette. Il confronto promette equilibrio e momenti di spettacolo, con protagonisti pronti a fare la differenza davanti ai propri tifosi. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 26 Ottobre 2025