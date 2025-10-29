Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Concerti e festival in programma CANCELED: Luca Testa at Pick-Up Torino (30 Oct 25) live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy

live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy Arssalendo at Covo Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Random at Unipol Arena (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno

live venerdì 31 ottobre 2025 – Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno We Are Scientists at Covo Club (01 Nov 25) live sabato 1 novembre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live sabato 1 novembre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Mao [IT] at PoDiCiotto (02 Nov 25) live domenica 2 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

live domenica 2 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy Edoardo Bennato at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali live lunedì 3 novembre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G

live lunedì 3 novembre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G Niccolo Fabi at Teatro Team (05 Nov 25) live mercoledì 5 novembre 2025 – Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy

live mercoledì 5 novembre 2025 – Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy CANCELED: Emozioni - Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti at live venerdì 7 novembre 2025 – Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy

live venerdì 7 novembre 2025 – Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy Marco Masini at Gran Teatro Geox (07 Nov 25) live venerdì 7 novembre 2025 – Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

live venerdì 7 novembre 2025 – Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy City of Caterpillar at Freakout Club (08 Nov 25) live sabato 8 novembre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy

live sabato 8 novembre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy 3000 and Nino Frassica at Teatro Team (08 Nov 25) live sabato 8 novembre 2025 – Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy

live sabato 8 novembre 2025 – Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy Mao [IT] at PoDiCiotto (09 Nov 25) live domenica 9 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

live domenica 9 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy Tripolare at Covo Club (12 Nov 25) live mercoledì 12 novembre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live mercoledì 12 novembre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy ELODIE - SHOW 2025 live mercoledì 12 novembre 2025 – Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy

live mercoledì 12 novembre 2025 – Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy Vapors of Morphine at Freakout Club (13 Nov 25) live giovedì 13 novembre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana CANCELED: Luca Testa at Pick-Up Torino (30 Oct 25) live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy

live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy Arssalendo at Covo Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Random at Unipol Arena (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno

live venerdì 31 ottobre 2025 – Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno We Are Scientists at Covo Club (01 Nov 25) live sabato 1 novembre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live sabato 1 novembre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Mao [IT] at PoDiCiotto (02 Nov 25) live domenica 2 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

Concerti di ottobre 2025 CANCELED: Luca Testa at Pick-Up Torino (30 Oct 25) live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy

live giovedì 30 ottobre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy Arssalendo at Covo Club (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 31 ottobre 2025 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Random at Unipol Arena (31 Oct 25) live venerdì 31 ottobre 2025 – Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)