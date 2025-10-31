Milan-Roma gratis su DAZN: prima diretta in chiaro della Serie A 2025/26

La nuova stagione di Serie A 2025/26 riparte anche con un appuntamento gratuito per i tifosi. DAZN trasmetterà infatti Milan–Roma in chiaro e senza abbonamento. L’incontro, programmato per domenica 2 novembre alle 20:45, inaugura la serie di cinque partite che la piattaforma di streaming potrà offrire gratuitamente durante il campionato.

Gli incontri della serie A

Contesto e stato di forma delle squadre

Il Milan, attualmente terzo in classifica a un solo punto da Roma e Napoli, cerca continuità dopo il pareggio interno contro il Pisa, chiuso con un gol nel finale che non ha soddisfatto del tutto. La squadra di Allegri punta sulla solidità mentale per superare un periodo condizionato dagli infortuni. Dall’altra parte, l’Atalanta continua a creare gioco e occasioni, ma la mancanza di efficacia sotto porta ne frena la scalata. Il pareggio per 1-1 a Cremona è stato il quarto consecutivo, dimostrando una squadra viva ma ancora in cerca di continuità. Juric chiede maggiore incisività nei momenti chiave e un salto di qualità per ambire a posizioni alte in classifica. L’incontro promette intensità, grazie alla spinta del pubblico bergamasco e alla voglia di rivalsa di entrambe le formazioni.

La classifica attuale della serie A

Milan–Roma apre le dirette gratuite su DAZN

Il big match di San Siro segna l’avvio del nuovo ciclo di eventi in chiaro. DAZN conferma così la formula introdotta nella scorsa stagione, mantenendo la possibilità di mostrare fino a cinque incontri di Serie A per ogni annata. La trasmissione sarà accessibile a tutti gli utenti, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento, direttamente sulla piattaforma.

Un prepartita ricco di contenuti e approfondimenti

La serata inizierà dalle 19:30 con il programma Fuoriclasse, lo spazio domenicale condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. L’appuntamento accompagnerà i tifosi fino al calcio d’inizio, con analisi e approfondimenti per introdurre una sfida che promette emozioni dentro e fuori dal campo.

Un accordo valido fino al 2029

L’iniziativa rientra nel pacchetto dei diritti televisivi acquisiti da DAZN, che resteranno in vigore fino al 2029. Grazie a questa concessione, la piattaforma potrà continuare a trasmettere un numero limitato di partite in chiaro, massimo cinque per stagione su un totale di 380 incontri. Nella stagione precedente, 2024/25, le sfide visibili gratuitamente erano state Milan–Napoli, Lazio–Inter, Juventus–Milan, Atalanta–Inter e Roma–Juventus.

Un ritorno atteso per il pubblico della Serie A

DAZN rinnova così la sua apertura al pubblico generalista con una proposta accessibile e di qualità. Milan–Roma rappresenta non solo il primo grande evento gratuito della stagione, ma anche un segnale di continuità per la piattaforma, che conferma la propria volontà di mantenere un legame diretto con tutti gli appassionati di calcio. (La redazione)

