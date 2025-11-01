Courtney Marie Andrews annuncia il nuovo album Valentine: un ritorno luminoso e intenso

La cantautrice Courtney Marie Andrews torna con un nuovo progetto dal titolo Valentine, in uscita il 16 gennaio 2026 per Thirty Tigers. L’artista statunitense, una delle voci più distintive della scena Americana contemporanea, anticipa l’album con il singolo Keeper, già disponibile in streaming e video.

Un nuovo inizio per Courtney Marie Andrews

Valentine rappresenta un momento di rinnovamento per Courtney Marie Andrews, che dopo anni trascorsi tra etichette indipendenti come Fat Possum e Loose Music, firma per Thirty Tigers, casa discografica condivisa con artisti come Jason Isbell e Lucinda Williams. Il disco, registrato su nastro ai Valentine Recording Studios di Los Angeles, segna un passo avanti nella sperimentazione sonora della musicista originaria di Phoenix e oggi residente a Nashville. Andrews trasforma la vulnerabilità in energia, esplorando il confine tra dolore e rinascita con autenticità e maturità artistica.

I nuovi brani Keeper e Cons and Clowns

Il primo singolo Keeper è una riflessione delicata sull’essere scelti e sull’imparare a scegliere a propria volta. Il brano nasce da un momento intimo di conversazione e si sviluppa in una canzone che mescola folk, country e indie-rock, impreziosita dalla collaborazione con Jerry Bernhardt (co-produttore, chitarra, basso e mellotron) e Chris Bear dei Grizzly Bear alla batteria.

A precedere Keeper è stato l’inedito Cons and Clowns, un brano intriso di empatia che osserva il presente con sguardo lucido e compassionevole. Entrambe le tracce rivelano un approccio più profondo e riflessivo, specchio di un periodo personale di cambiamento per l’artista.

L’essenza di Valentine

Valentine raccoglie dieci brani che esplorano l’amore come forza di trasformazione, attraversando le sfumature più complesse dei rapporti umani. È un disco che irradia resilienza e introspezione, restituendo un’immagine di Courtney Marie Andrews consapevole, sincera e artisticamente evoluta.

La pubblicazione segue l’uscita della seconda raccolta poetica dell’artista, Love Is a Dog That Bites When It’s Scared, edita da Simon & Schuster, che ne conferma la versatilità tra musica, poesia e arti visive. Con Valentine, Andrews consolida ulteriormente il suo percorso, mantenendo la propria voce unica nel panorama folk americano.

Un ritorno luminoso e intenso

Con Valentine, Courtney Marie Andrews firma uno dei lavori più intensi e personali della sua carriera, un disco che nasce dal dolore e si apre alla rinascita. Tra poesia, sperimentazione e autenticità, l’artista americana si conferma una delle interpreti più sensibili e coerenti della sua generazione. (La redazione)