Home Calendario concerti e festival Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate
Categorie: Calendario concerti e festivalMusicaNews

Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Consulta il calendario dei concerti e dei festival con tutte le date aggiornate degli spettacoli dal vivo. Eventi in Italia e nel mondo divisi per settimana e mese. Cerca il tuo artista preferito attraverso l'apposito pulsante. La pagina viene aggiornata quotidianamente. Le date sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni.

Pubblicato da
Redazione
5 Novembre 2025

Concerti e festival (Ph. Harare)

Concerti e festival in programma

  • Mao [IT] at PoDiCiotto (09 Nov 25) live domenica 9 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • ELODIE - SHOW 2025 live mercoledì 12 novembre 2025 – Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
  • Vapors of Morphine at Freakout Club (13 Nov 25) live giovedì 13 novembre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy
  • Salmo at Bar Brooklyn (13 Nov 25) live giovedì 13 novembre 2025 – Bar Brooklyn, Hornstulls Strand 4, 117 39, Stockholm, Sweden
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (16 Nov 25) live domenica 16 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • 40 Fingers at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali (18 live martedì 18 novembre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G
  • Le Feste Antonacci at Spazio 211 (19 Nov 25) live mercoledì 19 novembre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
  • 40 Fingers at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali (19 live mercoledì 19 novembre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G
  • Salmo at Club Volta (19 Nov 25) live mercoledì 19 novembre 2025 – Club Volta, Schanzenstraße 6-20, 51063, Cologne, Germany
  • Luca Testa at Pick-Up Torino (20 Nov 25) live giovedì 20 novembre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy
  • Lael Neale at Spazio 211 (20 Nov 25) live giovedì 20 novembre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
  • Massimo Ranieri at Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica (2 live giovedì 20 novembre 2025 – Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica, via Nizza 280, 10
  • Galapaghost at Folk Club (21 Nov 25) live venerdì 21 novembre 2025 – Folk Club, Via Perrone 3/bis, 10122, Turin, Italy
  • Raf at Gran Teatro Geox (21 Nov 25) live venerdì 21 novembre 2025 – Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (23 Nov 25) live domenica 23 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Concerti della settimana

  • Mao [IT] at PoDiCiotto (09 Nov 25) live domenica 9 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy

Concerti di novembre 2025

  • Mao [IT] at PoDiCiotto (09 Nov 25) live domenica 9 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • ELODIE - SHOW 2025 live mercoledì 12 novembre 2025 – Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
  • Vapors of Morphine at Freakout Club (13 Nov 25) live giovedì 13 novembre 2025 – Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy
  • Salmo at Bar Brooklyn (13 Nov 25) live giovedì 13 novembre 2025 – Bar Brooklyn, Hornstulls Strand 4, 117 39, Stockholm, Sweden
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (16 Nov 25) live domenica 16 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • 40 Fingers at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali (18 live martedì 18 novembre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G
  • Le Feste Antonacci at Spazio 211 (19 Nov 25) live mercoledì 19 novembre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
  • 40 Fingers at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali (19 live mercoledì 19 novembre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G
  • Salmo at Club Volta (19 Nov 25) live mercoledì 19 novembre 2025 – Club Volta, Schanzenstraße 6-20, 51063, Cologne, Germany
  • Luca Testa at Pick-Up Torino (20 Nov 25) live giovedì 20 novembre 2025 – Pick-Up Torino, Turin, Italy
  • Lael Neale at Spazio 211 (20 Nov 25) live giovedì 20 novembre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
  • Massimo Ranieri at Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica (2 live giovedì 20 novembre 2025 – Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto Musica, via Nizza 280, 10
  • Galapaghost at Folk Club (21 Nov 25) live venerdì 21 novembre 2025 – Folk Club, Via Perrone 3/bis, 10122, Turin, Italy
  • Raf at Gran Teatro Geox (21 Nov 25) live venerdì 21 novembre 2025 – Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (23 Nov 25) live domenica 23 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • Marco Masini at Teatro Team (25 Nov 25) live martedì 25 novembre 2025 – Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy
  • Gravity at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali (26 Nov live mercoledì 26 novembre 2025 – Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio G
  • Dutch Nazari at Spazio 211 (27 Nov 25) live giovedì 27 novembre 2025 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
  • Negrita at Palaunical Teatro (28 Nov 25) live venerdì 28 novembre 2025 – Palaunical Teatro, Via Melchiorre Gioia, 3, 46100, Mantova, I
  • Annalisa at Unipol Forum (28 Nov 25) live venerdì 28 novembre 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
  • Mao [IT] at PoDiCiotto (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – PoDiCiotto, Corso Moncalieri, 18, 10131, Turin, Italy
  • Paola Turci at Teatro Lyrick (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Ange

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 5 Novembre 2025

Condividi
Pubblicato da
Redazione
5 Novembre 2025

Articoli recenti

È morto Peppe Vessicchio

8 Novembre 2025

Calcio, Serie A e B 2025-2026: risultati, classifiche, marcatori e partite live streaming

8 Novembre 2025

Lucinda Williams torna con World’s Gone Wrong: il nuovo album tra coraggio e spiritualità

8 Novembre 2025

Rufus Wainwright and The Pacific Jazz Orchestra con un tributo a Kurt Weill

8 Novembre 2025

Courtney Marie Andrews annuncia il nuovo album Valentine: un ritorno luminoso e intenso

8 Novembre 2025

Il fatto del giorno: la notizia di oggi più rilevante su Google News

8 Novembre 2025