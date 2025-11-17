Rosalía con il quarto album con Lux

Rosalía, artista e produttrice vincitrice di due Grammy Awards e undici Latin Grammy Awards, raggiunge un traguardo storico in Italia con il suo nuovo album Lux. Si tratta del miglior debutto della carriera dell’artista nel paese, confermando il crescente successo internazionale della cantautrice spagnola.

Successo record su Spotify

Il debutto di Lux segna anche un primato su Spotify, diventando l’album di un’artista di lingua spagnola più streammato in un giorno nella storia della piattaforma. Al suo lancio ha raggiunto il primo posto della classifica Top Debut Album, sottolineando l’ampia risonanza globale del progetto.

Un album innovativo e orchestrale

Lux rappresenta una tappa fondamentale nella discografia di Rosalía, grazie a una produzione ambiziosa e sperimentale. Registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, l’album si distingue per la presenza di voci femminili di rilievo come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, oltre a collaborazioni con Yahritza e Yves Tumor.

Il singolo Berghain

Primo estratto dall’album, il singolo Berghain apre il secondo movimento di Lux con un grandioso fulcro orchestrale. Il brano, cantato in tedesco, spagnolo e inglese, vede la partecipazione di Björk e Yves Tumor. Berghain bilancia delicate introspezioni con un’intensa potenza cinematografica, creando un’esperienza musicale personale e universale al tempo stesso. Il video ufficiale, diretto da Nicolás Méndez, è stato girato a Varsavia e racconta la storia di una donna che affronta il lutto, trovando conforto e guarigione attraverso la spiritualità.

Accoglienza critica

Lux ha ricevuto ampi consensi dalla critica internazionale. Rolling Stone ha evidenziato la capacità di Rosalía di unire suoni classici e riferimenti operistici in un lavoro complesso e coinvolgente, mentre Associated Press lo definisce un “miracolo fonetico” e un esempio di avanguardia nel pop. NPR ha sottolineato il dialogo tra il mortale e il divino, evidenziando come l’album trascini l’ascoltatore in una sinfonia globale guidata da Rosalía.

Conclusione

Con Lux, Rosalía consolida la propria posizione nel panorama musicale internazionale, combinando innovazione, sperimentazione e talento orchestrale. Il progetto rappresenta un traguardo storico per l’artista in Italia, confermando la sua capacità di trasformare ogni uscita discografica in un evento culturale e musicale di rilievo. (La redazione)