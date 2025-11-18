Home Musica Music news: notizie sul mondo della musica
Music news: concerti, uscite discografiche, curiosità, approfondimenti e ultime notizie sul panorama musicale italiano e internazionale.

Redazione
18 Novembre 2025

News musica

Il panorama musicale è in continua evoluzione, con nuove uscite e tendenze che catturano l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Artisti di ogni genere pubblicano album e singoli che arricchiscono la scena musicale, riflettendo diverse influenze e innovazioni stilistiche. Le novità non riguardano solo la musica, ma anche il modo in cui viene distribuita, con piattaforme digitali sempre più centrali nella fruizione dei brani. Qui troverete gli aggiornamenti più rilevanti sugli ultimi album, singoli e progetti in arrivo, indicizzati da Google News, per scoprire nuove sonorità ogni giorno.

News da Pitchfork

Le principali notizie sul mondo della musica, aggiornate in tempo reale. Per leggere l’articolo completo, cliccate sul link del titolo che più vi interessa.

Principali notizie di musica indicizzate da Google News

Per leggere la news o l’articolo cliccate sul link del titolo che più vi interessa

Tecnologia e innovazione nella Musica

L’avanzamento della tecnologia sta trasformando la musica. Strumenti digitali, piattaforme di streaming e app innovative stanno rivoluzionando la produzione musicale, rendendola accessibile a professionisti e appassionati. L’uso dell’intelligenza artificiale nella composizione e nel mastering sta cambiando il suono e i processi creativi, ampliando le possibilità per artisti e pubblico.

  • Joe Jackson annuncia Hope and Fury: nuovo album e tour in Italia nel 2026
    di Redazione
    Il leggendario Joe Jackson torna con Hope and Fury, nuovo album in uscita il 10 aprile 2026. Il tour italiano toccherà Bologna, Roma e Milano, con biglietti in vendita dal 14 novembre. Un ritorno al suo stile distintivo tra groove, ironia e melodie sofisticate. Articolo Joe Jackson annuncia Hope and Fury: nuovo album e tour […]
  • Calcio, Serie A e B 2025-2026: risultati, classifiche, marcatori e partite live streaming
    di Redazione
    Risultati, classifiche e marcatori del campionato italiano di calcio 2025-2026 della serie A e serie B con aggiornamenti e live delle partite. Tutto in tempo reale. Articolo Calcio, Serie A e B 2025-2026: risultati, classifiche, marcatori e partite live streaming di ✓ MUSICLETTER.IT.
  • Urgh, il nuovo capitolo dei Mandy, Indiana tra noise-rock, elettronica e catarsi
    di Redazione
    Urgh è il nuovo album dei Mandy, Indiana, in arrivo il 6 febbraio 2026 per Sacred Bones. Il disco include il singolo Magazine e una collaborazione con billy woods nel brano Sicko! Un lavoro che amplifica il loro noise-rock elettronico e affronta temi personali con intensità catartica. Articolo Urgh, il nuovo capitolo dei Mandy, Indiana […]
  • Partecipa alla scelta dei migliori dischi del 2025
    di Redazione
    Da vent’anni chiediamo ai lettori di segnalarci i loro dischi preferiti. Partecipa anche tu alla scelta dei migliori 25 album del 2025 inviando la tua proposta a musicletter@gmail.com. Gli indirizzi non saranno conservati e le liste delle segnalazioni non saranno pubblicate. Articolo Partecipa alla scelta dei migliori dischi del 2025 di ✓ MUSICLETTER.IT.
  • Rosalía con il quarto album Lux
    di Redazione
    Il nuovo album Lux di Rosalía debutta in TOP5 in Italia, record di streaming su Spotify, con collaborazioni internazionali e voci orchestrali. Il singolo Berghain guida un progetto acclamato dalla critica mondiale per innovazione e potenza emotiva. Articolo Rosalía con il quarto album Lux di ✓ MUSICLETTER.IT.

Eventi, concerti e festival

Consulta le date dei concerti e dei festival in Italia [qui]. I grandi eventi musicali connettono artisti e fan, offrendo esperienze uniche. Anche chi non può partecipare fisicamente può seguire gli spettacoli in diretta streaming o tramite eventi ibridi, unendo il meglio delle esperienze dal vivo e digitali.

Conclusione

Attraverso questa pagina è possibile restare sempre aggiornati sul mondo della musica. (La redazione)

