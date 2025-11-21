Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Concerti e festival in programma Tre Allegri Ragazzi Morti at Auditorium C. C. Zotti (22 Nov 25) live sabato 22 novembre 2025 – Auditorium C. C. Zotti, Via Olivo Manfrin, 18, 33078, San Vito

live sabato 22 novembre 2025 – Auditorium C. C. Zotti, Via Olivo Manfrin, 18, 33078, San Vito Tre Allegri Ragazzi Morti at Auditorium C. C. Zotti (23 Nov 25) live domenica 23 novembre 2025 – Auditorium C. C. Zotti, Via Olivo Manfrin, 18, 33078, San Vito

live domenica 23 novembre 2025 – Auditorium C. C. Zotti, Via Olivo Manfrin, 18, 33078, San Vito Claudio Baglioni at Teatro Rendano (26 Nov 25) live mercoledì 26 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita

live mercoledì 26 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita Montag at Obicà Cusani (26 Nov 25) live mercoledì 26 novembre 2025 – Obicà Cusani, 1 Via Cusani, 20121, Milan, Italy

live mercoledì 26 novembre 2025 – Obicà Cusani, 1 Via Cusani, 20121, Milan, Italy Claudio Baglioni at Teatro Rendano (27 Nov 25) live giovedì 27 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita

live giovedì 27 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita Annalisa at Unipol Forum (28 Nov 25) live venerdì 28 novembre 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

live venerdì 28 novembre 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy Tre Allegri Ragazzi Morti at Teatro Miela (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I Negrita at Teatro Europauditorium (04 Dec 25) live giovedì 4 dicembre 2025 – Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bol

live giovedì 4 dicembre 2025 – Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bol Negrita at Teatro Moderno (05 Dec 25) live venerdì 5 dicembre 2025 – Teatro Moderno, Via Tripoli, 33/35, 58100, Grosseto, Italy

live venerdì 5 dicembre 2025 – Teatro Moderno, Via Tripoli, 33/35, 58100, Grosseto, Italy ELODIE - SHOW 2025 live sabato 6 dicembre 2025 – Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

live sabato 6 dicembre 2025 – Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy Ignite at Große Freiheit 69 (06 Dec 25) live sabato 6 dicembre 2025 – Große Freiheit 69, Schmuckstr. 15, 22767, Hamburg, Germany

live sabato 6 dicembre 2025 – Große Freiheit 69, Schmuckstr. 15, 22767, Hamburg, Germany Negrita at Teatro Intred (07 Dec 25) live domenica 7 dicembre 2025 – Teatro Intred, P.zza della Repubblica, 21100, Varese, Italy

live domenica 7 dicembre 2025 – Teatro Intred, P.zza della Repubblica, 21100, Varese, Italy Daniele Silvestri at Cupola Del Mart (07 Dec 25) live domenica 7 dicembre 2025 – Cupola Del Mart, Piazza Umberto Savoia, 38068, Rovereto, Italy

live domenica 7 dicembre 2025 – Cupola Del Mart, Piazza Umberto Savoia, 38068, Rovereto, Italy coez at Palazzo dello Sport (08 Dec 25) live lunedì 8 dicembre 2025 – Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

live lunedì 8 dicembre 2025 – Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Marracash at Unipol Forum (10 Dec 25)

live mercoledì 10 dicembre 2025 – Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)