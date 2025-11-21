Musicletter.it guarda al suo 21° anno di attività rinnovando l’invito al sostegno dei lettori

Musicletter.it si prepara a entrare nel ventunesimo anno di attività dopo aver raggiunto un traguardo importante. Nato come una semplice newsletter e sviluppato con costanza da Luca D’Ambrosio, oggi il sito rappresenta una realtà consolidata dell’informazione musicale e culturale indipendente. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, la redazione rinnova l’appello a sostenere il progetto tramite una donazione libera e altre iniziative dedicate.

Le origini del progetto

La storia del sito inizia nel febbraio 2005, quando Luca D’Ambrosio decide di condividere la propria passione musicale inviando una newsletter a un gruppo ristretto di amici. Quel gesto informale segna l’avvio di un percorso che pochi mesi dopo, con la registrazione del dominio a maggio, porterà alla nascita ufficiale di Musicletter.it.

Il nome stesso del progetto, che unisce musica e comunicazione, descrive una realtà destinata a crescere insieme al suo pubblico.

Indipendenza e sviluppo dei contenuti

Fin dall’inizio, Musicletter.it ha mantenuto una linea editoriale indipendente e senza fini di lucro. Nonostante non si configuri come una testata giornalistica, il sito ha sempre offerto uno spazio di approfondimento su musica, cultura e società. La crescita è avvenuta in modo costante, ampliando la varietà dei contenuti: articoli, interviste, recensioni e notizie che intrecciano musica, politica, sport e informazione generale, mantenendo sempre la musica come elemento centrale.

La Targa Mei Musicletter

Nel corso del tempo, Musicletter.it ha sostenuto la creazione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web, in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Il premio valorizza il lavoro delle realtà che operano nell’informazione musicale sul web, riconoscendone l’impegno nella diffusione della cultura musicale indipendente.

Il ruolo della comunità

Uno degli aspetti che ha permesso a Musicletter.it di resistere nel tempo è il supporto della comunità che lo segue. Il progetto rimane autonomo grazie al lavoro del suo fondatore, dei collaboratori e dei lettori che negli anni hanno contribuito a mantenerlo vivo.

Il Quaderno degli appunti

Oltre alla donazione, è possibile sostenere Musicletter.it acquistando il Quaderno degli appunti, un prodotto esclusivo pensato per contribuire al progetto.

20 anni di passione condivisa, guardando al futuro

In due decenni Musicletter.it è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di musica e cultura. La sua forza risiede nell’indipendenza, nella continuità editoriale e nel sostegno dei lettori che lo accompagnano sin dagli inizi. Il progetto guarda ora al suo ventunesimo anno, consapevole del valore costruito e della comunità che continua a renderlo possibile. (La redazione)

