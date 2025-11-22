Atalanta-Napoli: quando e dove vederla (TV diretta live streaming)

Napoli e Atalanta tornano a incrociarsi per la 12ª giornata della Serie A 2025/26 in un confronto che negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo. I precedenti recenti parlano di un equilibrio solo apparente: dal 2019 non si registrano pareggi e il bilancio dice sei vittorie azzurre contro cinque nerazzurre. L’Atalanta, però, arriva da tre sfide consecutive in cui ha segnato almeno due gol ai partenopei, un dato che promette un match vibrante.

Dove e quando vederla

La partita si giocherà sabato 22 novembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un appuntamento in prima serata che si preannuncia caldo, con entrambe le squadre chiamate a dare risposte importanti nella corsa alle zone nobili della classifica. In diretta sui canali TV e streaming : DAZN, Sky, NOW.

Atalanta-Napoli: probabili formazioni

Conte dovrebbe confermare il suo Napoli con il consueto 4-1-4-1, affidandosi a Milinkovic-Savic tra i pali e alla linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. In cabina di regia agirà Lobotka, mentre sulla linea dei trequartisti dovrebbero muoversi Politano, Elmas, McTominay e Neres a supporto dell’unica punta Hojlund. Gli azzurri arrivano alla sfida senza squalificati, ma con diverse assenze pesanti: Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Meret non saranno a disposizione.

Palladino, invece, sembra orientato a riproporre l’Atalanta con il 3-4-2-1. Davanti a Carnesecchi ci sarà il terzetto difensivo formato da Kossonou, Hien e Ahanor. Sulle fasce agiranno Bellanova e Zappacosta, mentre la mediana sarà affidata a Ederson e De Roon. Sulla trequarti spazio alla qualità di De Ketelaere e alla velocità di Lookman, chiamati a supportare l’unica punta Krstovic. Anche per i bergamaschi nessun problema di squalifiche. (La redazione)

