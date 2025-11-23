Italia-Spagna, finale di Coppa Davis 2025: l’ultimo passo verso un possibile tris storico

L’Italia affronta la Spagna nell’atto conclusivo della Coppa Davis 2025 con l’obiettivo di centrare un traguardo di valore assoluto. Il gruppo guidato dal capitano Filippo Volandri, già vincitore nel 2023 e nel 2024, prova a confermarsi nonostante le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Dopo il successo all’esordio contro l’Austria e la vittoria in semifinale contro il Belgio, gli azzurri si preparano a una sfida che vale la storia.

La finale e il contesto

La squadra italiana arriva a questa finale con un percorso lineare e solido. L’Italia detentrice del titolo scende in campo per difendere l’Insalatiera, sospinta da un pubblico sempre più numeroso. Il supporto della Super Tennis Arena, attesa al tutto esaurito, rappresenta un fattore chiave, mentre la squadra sogna un risultato che manca dal 1972, quando gli Stati Uniti guidati da Stan Smith conquistarono cinque titoli consecutivi.

Programma degli incontri

La finale tra Italia e Spagna mette di fronte due nazionali che hanno costruito il proprio cammino con identità forti e scelte tecniche chiare. Il capitano iberico David Ferrer si affida ai singolaristi Pablo Carreno Busta e Jaume Munar, mentre per gli azzurri la responsabilità ricade su Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

Ordine di gioco

Primo singolare tra i numeri due: Matteo Berrettini vs Pablo Carreno Busta

vs Secondo singolare tra i numeri uno: Flavio Cobolli vs Jaume Munar

vs A seguire, l’eventuale doppio

Questo ordine di gioco potrebbe risultare decisivo per indirizzare l’intera finale, con il primo punto che spesso orienta ritmo e fiducia.

Quando si gioca

La finale della Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna si disputa domenica 23 novembre a partire dalle ore 15:00 in diretta TV e streaming su Rai 1 e Supertennis. Sarà un appuntamento cruciale per una nazionale che punta a riscrivere la propria storia recente.

Un’ultima sfida per un risultato storico

L’Italia arriva alla finale con energia, compattezza e una consapevolezza crescente. La possibilità di sollevare l’Insalatiera d’argento per la terza volta consecutiva rappresenta un traguardo di enorme valore, costruito attraverso un percorso solido nonostante assenze pesanti. La sfida con la Spagna promette equilibrio, intensità e un’alta posta in gioco. Il campo dirà se questa generazione potrà incidere un altro capitolo nella storia della Coppa Davis. (La redazione)