Lou Reed, ascolta la compilation che omaggia il grande rocker statunitense

Lewis Allan Reed, meglio conosciuto come Lou Reed, nasce a New York il 2 marzo 1942 e muore nella stessa città il 27 ottobre 2013. Cantautore, chitarrista e poeta, Reed è stato una delle figure più influenti della musica e della cultura contemporanea, incarnando l’immagine dell’Angelo del Male attraverso una carriera lunga e prolifica.

Gli Inizi e i Velvet Underground

Lou Reed inizia la sua carriera musicale come compositore per la Pickwick Records. È in questo periodo che incontra John Cale, con cui fonda i Velvet Underground a metà degli anni ’60. Sebbene il gruppo non abbia ottenuto un successo commerciale immediato, i Velvet hanno rivoluzionato il rock, gettando le basi per il punk e altri movimenti musicali.

La Factory di Andy Warhol

I Velvet Underground entrano nella Factory di Andy Warhol che produce il loro seminale album di debutto, The Velvet Underground & Nico (1967). Il disco, noto per la sua copertina (una banana disegnata da Warhol), tratta temi tabù come la droga e la perversione sessuale, suscitando l’attenzione della critica.

La carriera da solista

Dopo lo scioglimento dei Velvet Underground, Lou Reed avvia una carriera da solista caratterizzata da alti e bassi. Il suo album Transformer (1972), prodotto da David Bowie, include successi come Walk on the Wild Side e Perfect Day, mentre Berlin (1973) è un concept album che affronta temi come la violenza domestica e la droga.

Metal Machine Music e gli anni ’70

Nel 1975, Reed pubblica Metal Machine Music, un album sperimentale e controverso composto interamente da feedback e rumori. Nonostante la scarsa accoglienza iniziale, il disco diventa un punto di riferimento per la musica d’avanguardia.

Riconoscimenti e collaborazioni

Lou Reed viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame per ben due volte: come membro dei Velvet Underground nel 1996 e come solista nel 2015. Collabora con David Bowie, John Cale e i Metallica, dimostrando una versatilità artistica davvero unica.

Vita personale e ultimi anni

Negli anni ’90, Reed intraprese una relazione con Laurie Anderson, che sposa nel 2008. Negli ultimi anni della sua vita, Lou Reed si avvicina al Tai Chi e al buddismo tibetano, che influenzano profondamente la sua arte e la sua filosofia di vita.

Eredità

Lou Reed ha lasciato un’impronta indelebile nella musica e nella cultura popolare. La sua capacità di affrontare temi oscuri e controversi con una combinazione di crudezza e ironia continua a ispirare artisti di tutto il mondo. Reed rimane una figura emblematica della musica rock, il cui impatto si estende ben oltre la sua morte. E questa compilation di cover, che probabilmente state già ascoltando, è il nostro omaggio al grande rocker statunitense. (La redazione)

Clicca qui e ascolta