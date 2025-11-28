Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Concerti e festival in programma Tre Allegri Ragazzi Morti at Teatro Miela (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I Gio Evan at Teatro La Fenice (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro La Fenice, via Cesare Battisti, 48, 60019, Senigallia

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro La Fenice, via Cesare Battisti, 48, 60019, Senigallia Marco Masini at Palaforum Bellavia (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Palaforum Bellavia, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Palaforum Bellavia, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy Eugenio Finardi at Teatro Vivaldi (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy pellegrino at Casa Delle Arti (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Casa Delle Arti, Via Donato Iaia, 14 - Bari, 70014, Conversano

live sabato 29 novembre 2025 – Casa Delle Arti, Via Donato Iaia, 14 - Bari, 70014, Conversano Michael Rother at Verdi Teatro (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Verdi Teatro, Piazza Alfredo Oriani, 16154, Genoa, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Verdi Teatro, Piazza Alfredo Oriani, 16154, Genoa, Italy Claudio Baglioni at Teatro Politeama (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Gio Evan at Teatro Massimo - Sala 1 (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy Enrico Pieranunzi at Teatro Rendano (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita Claudio Baglioni at Teatro Politeama (01 Dec 25) live lunedì 1 dicembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy

live lunedì 1 dicembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy Polygonia and Scanner at Auditorium San Fedele (01 Dec 25) live lunedì 1 dicembre 2025 – Auditorium San Fedele, Via Ulrico Hoepli, 3, 20121, Milan, It

live lunedì 1 dicembre 2025 – Auditorium San Fedele, Via Ulrico Hoepli, 3, 20121, Milan, It Claudio Baglioni at Teatro Politeama (02 Dec 25) live martedì 2 dicembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy

live martedì 2 dicembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (02 Dec 25) live martedì 2 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live martedì 2 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (03 Dec 25) live mercoledì 3 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concerti della settimana Tre Allegri Ragazzi Morti at Teatro Miela (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I Gio Evan at Teatro La Fenice (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro La Fenice, via Cesare Battisti, 48, 60019, Senigallia

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro La Fenice, via Cesare Battisti, 48, 60019, Senigallia Marco Masini at Palaforum Bellavia (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Palaforum Bellavia, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Palaforum Bellavia, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy Eugenio Finardi at Teatro Vivaldi (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy pellegrino at Casa Delle Arti (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Casa Delle Arti, Via Donato Iaia, 14 - Bari, 70014, Conversano

live sabato 29 novembre 2025 – Casa Delle Arti, Via Donato Iaia, 14 - Bari, 70014, Conversano Michael Rother at Verdi Teatro (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Verdi Teatro, Piazza Alfredo Oriani, 16154, Genoa, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Verdi Teatro, Piazza Alfredo Oriani, 16154, Genoa, Italy Claudio Baglioni at Teatro Politeama (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Gio Evan at Teatro Massimo - Sala 1 (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy Enrico Pieranunzi at Teatro Rendano (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita

Concerti di novembre 2025 Tre Allegri Ragazzi Morti at Teatro Miela (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3, 34132, Trieste, I Gio Evan at Teatro La Fenice (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro La Fenice, via Cesare Battisti, 48, 60019, Senigallia

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro La Fenice, via Cesare Battisti, 48, 60019, Senigallia Marco Masini at Palaforum Bellavia (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Palaforum Bellavia, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Palaforum Bellavia, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy Eugenio Finardi at Teatro Vivaldi (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy pellegrino at Casa Delle Arti (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Casa Delle Arti, Via Donato Iaia, 14 - Bari, 70014, Conversano

live sabato 29 novembre 2025 – Casa Delle Arti, Via Donato Iaia, 14 - Bari, 70014, Conversano Michael Rother at Verdi Teatro (29 Nov 25) live sabato 29 novembre 2025 – Verdi Teatro, Piazza Alfredo Oriani, 16154, Genoa, Italy

live sabato 29 novembre 2025 – Verdi Teatro, Piazza Alfredo Oriani, 16154, Genoa, Italy Claudio Baglioni at Teatro Politeama (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Gio Evan at Teatro Massimo - Sala 1 (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy

live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Massimo - Sala 1, via, 65126, Pescara, Italy Enrico Pieranunzi at Teatro Rendano (30 Nov 25) live domenica 30 novembre 2025 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)