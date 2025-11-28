Sanremo 2026: i 30 big che secondo l’IA potrebbero partecipare al festival della canzone italiana

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo entra nella fase decisiva con l’avvicinarsi dell’annuncio dei trenta Big in gara. La comunicazione ufficiale è attesa domenica 30 novembre al TG1 delle 13.30, momento chiave che segnerà l’avvio del percorso verso la kermesse prevista dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. L’edizione numero settantasei sarà diretta e condotta da Carlo Conti, al centro di un lungo lavoro di selezione e valutazione delle candidature. In attesa dell’annuncio ufficiale, abbiamo chiesto all’AI Gemini di stilare una lista ipotetica di 30 artisti italiani che potrebbero partecipare a Sanremo 2026.

La lista dei possibili 30 big secondo Gemini

Questa è la lista ipotetica elaborata da Gemini, chatbot di Google basato su intelligenza artificiale generativa e apprendimento automatico.

Arisa

Ermal Meta

Emma

Levante

Madame

Malika Ayane

Tommaso Paradiso

Elodie

Rkomi

Marco Masini

J-Ax

Luchè

Tedua

Carl Brave

Tredici Pietro

Zero Assoluto

Serena Brancale

Michele Bravi

Leo Gassmann

Fulminacci

Mara Sattei

Venerus

Chiello

Fast Animals and Slow Kids

Patty Pravo

Diodato

Frah Quintale

Nada

Manuel Agnelli

Tananai

Un annuncio rinviato per un lutto che ha segnato la musica italiana

L’elenco degli artisti sarebbe dovuto arrivare il 23 novembre, ma il direttore artistico ha scelto di rimandare la comunicazione. Lo slittamento di una settimana è stato deciso in segno di rispetto per la scomparsa di Ornella Vanoni, avvenuta il 21 dicembre 2025, figura storica della canzone italiana. Il rinvio ha confermato la volontà di mantenere un clima di sobrietà in un momento delicato per il panorama musicale.

Un lavoro di selezione complesso e accurato

Secondo quanto noto finora, Carlo Conti avrebbe già definito la lista definitiva dei Big, frutto di una valutazione attenta e prolungata. Il processo è stato alimentato da oltre duecentocinquanta proposte, alcune delle quali arrivate nelle ultime ore disponibili. La scelta finale è stata completata solo pochi giorni fa, dopo una fase di limatura che ha portato a confermare la presenza di trenta artisti in gara.

Un’edizione che conferma tradizione e prospettive internazionali

Il Festival di Sanremo 2026 rappresenta la 76ª edizione dello storico concorso musicale organizzato e trasmesso dalla RAI dal Teatro Ariston. Come avviene dal 2015, il vincitore otterrà la possibilità prioritaria di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, proseguendo una tradizione che collega la manifestazione ligure al palcoscenico europeo.

La settimana del Festival

Le cinque serate previste, dal 24 al 28 febbraio 2026, mantengono la struttura consolidata del festival. La presenza di trenta Big conferma la volontà di offrire un quadro ampio della musica italiana contemporanea, valorizzando generi, stili e proposte differenti. Con l’annuncio in arrivo, si apre una fase di attesa e curiosità, fondamentale per costruire l’interesse verso una delle edizioni più seguite degli ultimi anni.

Un Festival che prepara il suo momento decisivo

L’annuncio di 30 novembre 2026 rappresenta l’ultimo tassello prima della definizione completa di Sanremo 2026. La selezione dei trenta Big chiuderà la fase preparatoria di un’edizione che si preannuncia ricca di aspettative e che darà il via a un percorso artistico e televisivo seguito da milioni di spettatori. L’attenzione ora è rivolta al TG1, dove verrà ufficializzato l’elenco dei protagonisti pronti a salire sul palco dell’Ariston. (La redazione)