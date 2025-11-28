Partecipa alla scelta dei migliori dischi del 2025

Da vent’anni chiediamo ai lettori di segnalarci i loro dischi preferiti. Partecipa anche tu alla scelta dei migliori 25 album del 2025 inviando la tua proposta a musicletter@gmail.com. Gli indirizzi non saranno conservati e le liste delle segnalazioni non saranno pubblicate.
Da vent’anni a questa parte chiediamo ai nostri lettori di contribuire alla selezione dei migliori dischi dell’anno. E come da tradizione abbiamo deciso di farlo anche per il 2025 raccogliendo, a partire da oggi, i vostri suggerimenti: qual è l’album o quali sono gli album che più vi hanno colpito, accompagnato o sorpreso in questi quasi 12 mesi dell’anno?
Inviare le vostre segnalazioni è semplice: basta scrivere a musicletter@gmail.com indicando il disco o i dischi che considerate più significativi del 2025. I vostri suggerimenti ci aiuteranno a costruire una panoramica completa e variegata della musica dell’anno.
Nel frattempo, puoi dare un’occhiata alla lista dei dischi in evidenza già selezionati dalla nostra redazione. È un ottimo modo per scoprire nuovi album e confrontare i tuoi gusti con quelli della comunità musicale.
Ogni segnalazione arricchisce il lavoro della redazione. I vostri consigli ci permettono di selezionare i 25 migliori dischi del 2025, includendo anche uscite meno conosciute o artisti che meritano maggiore attenzione.
Se c’è un album che per te rappresenta davvero il 2025, scrivici a musicletter@gmail.com. Ogni indicazione ci aiuterà a scegliere insieme il disco dell’anno. Si precisa infine che gli indirizzi email non verranno conservati e che le liste delle segnalazioni non saranno pubblicate. (La redazione)
