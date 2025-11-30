Home ARTICOLI Musica italiana 2025: le uscite discografiche dell’anno (album ed EP)
L'annata musicale del 2025 ha offerto un flusso costante di nuove pubblicazioni italiane, tra album e EP, con proposte diversificate e stimolanti. Questa guida essenziale ti aiuta a orientarti tra le uscite più significative che hanno segnato il panorama musicale nazionale.

L’annata musicale del 2025 si è distinta per un flusso costante e stimolante di nuove pubblicazioni discografiche italiane, offrendo un catalogo diversificato che merita attenzione, anche se alcune cose non sono proprio la nostra tazza di tè. Questo elenco offre una panoramica essenziale per orientarsi tra gli album e gli EP che hanno contribuito a definire il panorama musicale nazionale del 2025.

Data di uscitaArtista/GruppoTitoloTipo
10/01AstroASTRO DELUXEALBUM
10/01GhemonUna cosetta cosìALBUM
10/01GuèTropico Del CapricornoALBUM
10/01KassimiMC30ALBUM
10/01VillabanksQuanto Manca 2ALBUM
17/01ELASIELASIRALBUM
17/01En?gmaKLOAKAALBUM
17/01Marianne MirageTeatroALBUM
17/01M¥SS KETA.ALBUM
17/01Nerissima Serpe & Papa VMafia Slime 2ALBUM
17/01RRXMOON-XALBUM
17/01VVChe Vita Di WazeALBUM
24/01GazzelleINDIALBUM
24/01GINEVRAFeminaALBUM
24/01Prima stanza a destraAMANDAEP
24/01SLFWE THE SQUAD Vol.2ALBUM
31/01Dani FaivTeoria Del Contrario Mixtape Vol. 3Mixtape
31/01Francesco Di BellaAcqua SantaALBUM
31/01Jake La FuriaFAMEALBUM
31/01JovanottiIl corpo umano VOL. 1ALBUM
31/01Maury North#Ride #Bene #Chi #Ride #UltimoALBUM
31/01Rue DiegoRISCATTOEP
31/01SerpentiTitaniALBUM
05/02PromessaVITE SGRAMMATEEP
07/02EscomarFREE ESCOMAREP
07/02SayfSE DIO VUOLEEP
07/02SgribazEmotional KidEP
07/02teamcroteamcro tapeALBUM
14/02Brunori SASL’albero delle nociALBUM
14/02Marcella BellaEtnea (Diamante Edition)ALBUM
14/02Maria TombaRequiem (per un sogno)ALBUM
14/02Modà8 CANZONIALBUM
14/02Willie PeyoteSulla riva del fiumeALBUM
21/02Francesco GabbaniDalla tua parteALBUM
21/02Joan ThieleJoanitaALBUM
27/02P38DITTATURAALBUM
28/02centomilacarieIO NESSUNOALBUM
28/02CosmeticNormaleALBUM
28/02Davide ShortyNuova FormaALBUM
28/02LitoPER LA GLORIAEP
28/02Maury North#Ora #Stiamo #RidendoALBUM
28/02Pessimo 17 & Sick BuddNARCO BLUESALBUM
28/02Santa SedeFROM THE LOGOALBUM
06/03Abby 6ixThe Wire: Vol 1ALBUM
06/03BiancoGuardare per aria 10XEP
07/03Coma_CoseVITA_FUSAALBUM
07/03EgreenFare rap non è obbligatorioALBUM
07/03fenoalteati fa ballari e ti fa chianciriEP
07/03MurubutuLa vita segreta delle cittàALBUM
13/03CancunMADE IN MILANALBUM
14/03Anna CarolPrincipiantiALBUM
14/03AugeSpazi VettorialiALBUM
14/03Funk Shui ProjectPolvere (Director’s cut)ALBUM
14/03loge & CRVELLimboEP
14/03Low-RedTHE BIGGEST SBLAO EVA EVA EVAALBUM
14/03NicolGiornate UmideEP
14/03Rose Villainradio vegaALBUM
14/03RRARI DAL TACCONON SONO GESÙALBUM
14/03TossesSTREETWEARALBUM
19/03Enny PRatchet CityEP
21/03ArssalendoPuoi Chiamare Se Hai PauraALBUM
21/03cmqmartinaBRIANZOLA ISSUESALBUM
21/03DJ FedeRock OnALBUM
21/03EgreenFARE RAP NON È OBBLIGATORIO 2ALBUM
21/03Eugenio in Via Di GioiaL’amore è tuttoALBUM
21/03Fashion FortyfashionALBUM
21/03Gaiarosa dei ventiALBUM
21/03Gazebo PenguinsTemporaleALBUM
21/03LA NIÑAFURÈSTAALBUM
21/03Lucio CorsiVolevo essere un duroALBUM
21/03MegMariaEP
21/03NASKAMILANCONIAALBUM
26/03Ozone DehumanizerTUTTA LA MORTE DI CUI HAI BISOGNOALBUM
28/03Artie 5iveLA BELLAVITAALBUM
28/03ChicoriaDUE LETTERE DOPOALBUM
28/03DenteSanta tenerezzaALBUM
28/03FlextonySignor ALBUMALBUM
28/03Franco126Futuri PossibiliALBUM
28/03Grill BoysLa Crisi dell’UomoALBUM
28/03JoejoeSAUCE R LINEALBUM
28/03NegritaCanzoni Per Anni SpietatiALBUM
28/03Over LapaBVSINESSALBUM
04/04AleakaTHE ALMIGHTY BIRDS 2: THE STORM SEASONALBUM
04/04BaustelleEl GalacticoALBUM
04/04bnkr44TOCCA IL CIELOALBUM
04/04Cristiano GodanoStammi accantoALBUM
04/04Gaia BanfiLa MaccaiaALBUM
04/04MezzosangueVisceraleALBUM
04/04Silent BobANGELO BALACLAVAALBUM
04/04Tredici PietroNON GUARDARE GIÙALBUM
10/04I CaniPost mortemALBUM
11/04AnastasioLe macchine non possono pregareALBUM
11/04BaisRADICAL POPALBUM
11/04chielloScarabocchiALBUM
11/04DavìddENERGYEP
11/04deddeRANDAGI 24.7EP
11/04Le-OneNESSUNOEP
11/04RameESAME DI VITAEP
11/04Sfera Ebbasta & ShivaSANTANA MONEY GANGALBUM
11/04SissiXSEP
11/04Vegas JonesPRIMETIMEEP
18/048blevraiFREDDOALBUM
18/04Achille LauroCOMUNI MORTALIALBUM
18/04Caro WowMEZZA MORTAEP
18/04Flaco GGOLD FELLAEP
18/04NeffaCanerandagio – Parte 1ALBUM
18/04Zep Dembo753 D.C.PZ.ALBUM
23/04GlasondGLASOND IL PRINCIPE DEI SAIYANALBUM
24/04European VampireEV2EP
25/04Carl BraveNOTTI BRAVE AMARCORDALBUM
25/04Fireken, Brama & Maury NorthNo Days OffEP
25/04GIALLORENZOINNI E CANTIALBUM
25/04Incis ZONEMALACARNEALBUM
25/04JayJhona & ZZGigantomakhiaALBUM
25/04Mondo MarcioCredoALBUM
25/04Rocco HuntRagazzo di giùALBUM
28/04Louis DeeFLOW SUI GRADINI – NUOVO CYPHERALBUM
29/04Any OtherPer te, che non ci sarai piùEP
02/05DaxterRISPETTOEP
02/05ElodieMI AMI MI ODIALBUM
02/05Giorgio PoiScheggeALBUM
02/05Lele BladeCON I MIEI OCCHI (Deluxe)ALBUM
02/05MostroMETALLO E CARNEALBUM
02/05Simone PanettiTOMBINOALBUM
09/0522simbaV per VentidueALBUM
09/05AiraAll InALBUM
09/05≈Belize≈Phantom FavolaALBUM
09/05Eugenio FinardiTUTTOALBUM
09/05Gioia LuciaForse un giornoALBUM
09/05NadaNitritoALBUM
09/05ReaFuturo DirigibileALBUM
09/05SalmoRANCHALBUM
09/05Studio MurenaNOTTURNOALBUM
09/05YoungottiGotti MafiaALBUM
13/05Laguna BollenteFANTA SBOCCOALBUM
16/05Helmi Sa7biLES MISÉRABLESEP
16/05I PatagarriL’ultima ruota del CaravanALBUM
16/05InokiThe JazznessALBUM
16/05LatrelleStanza di VetroEP
16/05LuchèIl mio lato peggioreALBUM
16/05NapoleoneModerno Italian TouchALBUM
16/05Niccolò FabiLibertà negli occhiALBUM
16/05Razer.RahCATALANA STORIESALBUM
16/05Ricche Le MuraUn ragno, il suo uovo e noi dentroALBUM
16/05Rosa ChemicalOKAY OKAY 2EP
16/05Ugo CrepaGrande, non ancoraALBUM
16/05Vale PainPAIN 2ALBUM
23/05Casino RoyaleFumo (Cue Points Version)ALBUM
23/05​faccianuvolail dolce ricordo della nostra disperata gioventùALBUM
23/05Ketama12633ALBUM
23/05Merli ArmisaOrtensie CometeALBUM
23/05NeronePENKILLERALBUM
23/05Neves17RIBELLEALBUM
23/05PraciThe Blue HourALBUM
23/05Rkomidecrescendo.ALBUM
23/05Tutto PiangeDei giorni passati a guardareEP
23/05Vale LP & Lil JolieLe ragazze della valleALBUM
23/05Waze RRXMOON-XTRAALBUM
30/0518KANTI ANTI Doom EditionALBUM
30/052RariFERRARIALBUM
30/05AlfaNon so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe)ALBUM
30/05aniceFANGOEP
30/05Golden YearsFUORI MENÙALBUM
30/05Guè & Rasty KiloKGALBUM
30/05Jack OutBROKEN BOYS COUNTRYSIDEALBUM
30/05LelePIANO AEP
30/05Lil FabrisL’ULTIMO STREET DOJOALBUM
30/05Nicolò CarnesiAnankeALBUM
06/06BreshMediterraneoALBUM
06/06Ceri WaxONDATONDAALBUM
06/06chiamamifaroLOST & FOUNDEP
06/06JelecroisANDROGINOEP
06/06LazzaLOCURA (Jam + Opera)ALBUM
06/06Samuel CostaIL CANTASTORIEALBUM
12/06maggioAI MIEI DENTI, AGLI EVENTI, AL VENTOALBUM
13/06Alessandra AmorosoIo non sareiALBUM
13/06Coez1998ALBUM
13/06DAYTONA KKSACRAMENTO DNAALBUM
13/06Giovanni Truppi & Thru CollectedThruppiALBUM
13/06Giuse The LiziaINTERNET EXPLORERALBUM
13/06Il PaganteFOMOALBUM
13/06SlingsToo CleanEP
13/06Vera Merda SlimeALBUM
20/06Fabri FibraMentre Los Angeles BruciaALBUM
20/06FreshMulaDiario Di BordoALBUM
20/06Ill RaveDISONESTOEP
20/06Lanz KhanJack Di QuadriALBUM
20/06TripolareLA VACANZAALBUM
27/065avePRIMO PASSOALBUM
27/06DJ Shocca60 Hz IIALBUM
27/06GoyaSIMMETRIAALBUM
27/06SamuelMareeALBUM
27/06Tony BoyUforiaALBUM
04/07Armani DocIddu 2ALBUM
04/07FrittellaFRITTELLAEP
04/07Icy SubzeroAnno ZeroALBUM
04/07MarracashStatus (Remaster 2025)ALBUM
04/07MedyUNA VITA NON BASTAALBUM
04/07MelonsOsama 3 (La Morte Di Osama)ALBUM
04/07RADICALPUNKSTARALBUM
04/07ShabloMANIFESTOALBUM
04/07YarakiESTATE IN STRADAEP
04/07Yunes LaGrintaa & KassimiBDM SUMMER SEASON 2EP
09/07MecnaINTROSPEZIONEEP
11/07FlyKushFIGLIO DEL SOLEEP
11/07IRBISEXITEP
11/07Mameliestate bluEP
11/07NézaDIASPO MIXTAPEMixtape
11/07Niky SavageRAPPERALBUM
12/07Maury NorthAlbum (6 Mesi Prima)ALBUM
18/07Artie 5iveBIG 5EP
18/07Baby Kirua1994ALBUM
18/07ChadiaSlim ChadiaEP
18/07IICY OTWBANDLAB MUZIKEP
18/07LuchettoBIG FRRREP
18/07PrimDIY CrochetEP
18/07Visino BiancoPORTANDO IL PESOEP
18/07ZayreZAZA (Extended Version)ALBUM
25/07BabytulaPrada Of MeEP
25/07ClementinoGrande AnimaALBUM
25/07SadTurs & KIIDNO REGULAR MUSIC 2ALBUM
25/07Sapobully4EVER TAPE #1Mixtape
25/07Simone PanettiTOMBINO D’ORO (EXTRA)ALBUM
25/07The CeoSwag Music, Vol. 1EP
29/07Teo!!EP
30/07Abby 6ixThe Wire: Vol.2EP
01/08FlextonyFantastici 4EP
14/08SKT¥€$, IT’S SK SUMMEREP
29/08Kevin KalvinBLACK IS BEAUTIFULALBUM
29/08NeffaCanerandagioALBUM
01/09Fine Before You CameC’è ancora amoreALBUM
05/09Sick LukeDOPAMINAALBUM
05/09Vale LamboANGELI VIOLENTIALBUM
08/09Blue VirusSandro Terapia – SoffromoreALBUM
12/09IOSONOUNCANEI diari di mio padreALBUM
12/09Jacopo ÈtSammy, Cabiria, etc. etc. etc.ALBUM
12/09Side BabyLEGGENDARIO RXX EditionALBUM
16/09Dumbo Gets MadFive eggsALBUM
19/09333 MobOSTIL3ALBUM
19/09Colombre & Maria AntoniettaLuna di MieleALBUM
19/09ErniaPER SOLDI E PER AMOREALBUM
19/09Giò EvanL’eleganza del MangoALBUM
19/09LILCRPROGETTO XALBUM
19/09MILLERisorgimentoALBUM
19/09MinistriAurora PopolareALBUM
19/09Sick BuddBISTRO!ALBUM
26/09OllyTutta vita (per sempre)ALBUM
26/09RondodasosaMATTIAALBUM
26/09The Zen CircusIl MaleALBUM
26/09TROPICOSoli e disperati nel mare meravigliosoALBUM
03/1022simbaLa CuraEP
03/10AmonTHE CHOSEN ONEEP
03/10Carmen ConsoliAmuriALBUM
03/10Dutch NazariGuarda le luci amore mioALBUM
03/10Francesca MichielinANIMEEP
03/10Grandi RagaMorfeo MorfinaALBUM
03/10PlantMALDIVITAALBUM
03/10Sarah ToscanoMet GalaALBUM
10/10AnnalisaMA IO SONO FUOCOALBUM
10/10CIMINIMondo Tragico Quasi MagicoALBUM
10/10Dee Lonelyit’s a lonely wrldEP
10/10Ele APixelALBUM
10/10Elephant BrainAlmeno per oraALBUM
10/10Frah QuintaleAmor ProprioALBUM
10/10Kevin MopaoNyama LifeALBUM
10/10Massimo SilverioSurtùmALBUM
10/10Maury NorthSt4r from the North 2ALBUM
10/10mewQUANDO NESSUNO CI VEDEEP
10/10PLASTICAOXALBUM
10/10SeltonGRINGO Vol.2ALBUM
15/10LB GANG & ApsPRAY 4 MEEP
16/10Angelina MangocaraméALBUM
17/10Andrea Laszlo De SimoneUna Lunghissima OmbraALBUM
17/10Caleydo & Bassi MaestroPanopticonALBUM
17/10Click HeadGuns & ButterALBUM
17/10deddeTORINO SANGUINAEP
17/10EddaMesse SporcheALBUM
17/10GiaimeLOVE SONGS NEVER DIEEP
17/10IramaAntologia Della Vita e Della MorteALBUM
23/10Charlie CharlesLa bella confusioneALBUM
24/10BouganvilleNon esattamente a fuocoALBUM
24/10Brucherò nei pascoliUMANAALBUM
24/10Carla HeroQUARTA DIMENSIONEEP
24/10DorsoPantanoALBUM
24/10Giulia MeiIo della musica non ci ho capito nienteALBUM
24/10Hello Mimmi8 Esercizi per il Corpo e per la MenteALBUM
24/10Laila Al HabashTempoALBUM
24/10MecnaDISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMOALBUM
24/10MIGLIOTraumfabrik AgainALBUM
24/10ModerPoco dopo mezzanotteALBUM
24/10TancrediDAY OFFALBUM
24/10Tiziano FerroSONO UN GRANDEALBUM
24/10VAEVAPreda dei ventiEP
31/10Alawais & ‎​DbackinyaheadNEXT UP DOIN’ BETTEREP
31/10CaparezzaOrbit OrbitALBUM
31/10Capo PlazaHustle Mixtape Vol. 2Mixtape
31/10SpenderSEX WORKERALBUM
07/11Affanno.VIOLENZAALBUM
07/11AKA5HARifioriraiALBUM
07/11Anna and VulkanNuovo Amore PassatoALBUM
07/11C+C=MAXIGROSSNuova Era Oscura, Vol. 2ALBUM
07/11GiorgiaGALBUM
07/11Il TreANIMA NERAALBUM
07/11KureminoBESTEP
07/11VenerusSperiamoALBUM
14/11AstroRAWEP
14/11GionataFigli dei filmALBUM
14/11Giovanni Ti AmoCOYOTE!ALBUM
14/11HennaPolo NordEP
14/11Irene GrandiOro e rosaALBUM
14/11Mondo MarcioVOCAZIONEALBUM
14/11Nicola SicilianoNICOLA SICILIANOEP
14/11NitroIncubiALBUM
14/11Papa V & Night SkinnyLatte in PolvereEP
14/11Rosita BrucoliSiamo stati guaiALBUM
14/11SANOOpopomozALBUM
14/11The NiroLa nascitaALBUM
14/11Waze RRXWar And Romance 3ALBUM
20/11JovanottiNIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25)ALBUM
21/11Cesare CremoniniCREMONINI LIVE25ALBUM
21/11DadamattoGli innamoratiALBUM
21/11FINESSE MOTIONUna song in un’oraEP
21/11juninero, attimoEP
21/11Marco GiudiciTrovarsi soli all’improvvisoALBUM
21/11Rose VillainRadio Vega (After Dark)ALBUM
21/11SatantangoSatantangoALBUM
21/11Sethuin fioreEP
21/11Umberto Maria GiardiniOlimpo DiversoALBUM
21/11YelePezzi di VetroALBUM
28/11BoroTelloALBUM
28/11cenericome ortiche nel cementoEP
28/11Gigi D’AlessioNujeALBUM
28/11LatrellePrecipitazioniEP
28/11Noyz NarcosFunny GamesALBUM
28/11Oni OneBlood Money EmpireEP
28/11Tommaso ParadisoCasa ParadisoALBUM
04/12Pan DanMi ManifestoALBUM
04/12TonyPitonyPECCATO PER I TESTIALBUM
05/12Emis KillaMUSICA TRISTEALBUM
05/12En?gmaTèmporaALBUM
05/12Enzo DongLIFE IS A TARANTELLAALBUM
05/12Gianni BismarkAncora ViviALBUM
05/12PiccoloStellar-BoyALBUM
12/12GemitaizELSEWHEREALBUM
12/12PakyGLORIAALBUM

Conclusione

Dalle fondamenta del rap, rappresentate da figure come Fabri Fibra e Mecna, alle proposte cantautorali più sfaccettate, l’elenco dei dischi ha saputo soddisfare diversi ascolti. In questo articolo, presentiamo una selezione delle principali uscite discografiche italiane dell’anno, organizzate in una tabella cronologica per data di pubblicazione. Abbiamo incluso sia lavori attesi che progetti di particolare rilievo artistico.

Potrete trovare l’impatto sonoro di band come i Zen Circus (Il Male), la ricerca autoriale di Lucio Corsi (Volevo essere un duro), Cristiano Godano (Stammi accanto) e Joan Thiele (Joanita), oltre ai dischi di artisti come The Niro (La nascita) Umberto Maria Giardini (Olimpo Diverso) e Nada (Nitrito). E tante altre belle uscite discografiche, mescolate a cose che non sono proprio la nostra tazza di tè. La lista è stato elaborata prendendo come fonte Genius. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 30 Novembre 2025

