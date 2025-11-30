R.E.M., evoluzione e influenza della band che ha definito l’alternative rock

La storia dei R.E.M. coincide con l’evoluzione stessa dell’alternative rock. Dalla formazione a Athens nel 1980 alla separazione nel 2011, la band ha attraversato cambiamenti artistici, commerciali e personali, mantenendo un’identità riconoscibile e una continuità creativa rara. La loro traiettoria ha segnato un punto di svolta per un intero movimento musicale, ispirando generazioni di gruppi e lasciando un catalogo che resta centrale nella cultura contemporanea.

Origini e primi successi

Nati dall’incontro tra Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills e Bill Berry, studenti dell’Università della Georgia, i R.E.M. si imposero presto con una formula musicale distinta. La chitarra arpeggiata di Buck, la voce di Stipe e il drumming essenziale di Berry contribuirono a definire un linguaggio che sarebbe diventato riferimento per la scena alternativa.

Il primo singolo, Radio Free Europe (1981), aprì la strada a un percorso discografico avviato con l’EP Chronic Town nel 1982. Il debutto con l’album Murmur nel 1983 inaugurò una serie di pubblicazioni annuali che consolidarono la reputazione della band, da Reckoning a Document, sostenute da un’intensa attività dal vivo e dalla diffusione tramite le radio universitarie. Il singolo The One I Love segnò il primo vero ingresso nel mainstream, coronando anni di crescita sotterranea.

Trasformazioni e centralità nel rock degli anni Novanta

Nel 1988 la firma con Warner Bros. ampliò la dimensione internazionale del gruppo. Con Green emersero nuovi temi politici e ambientali, mentre la popolarità esplose all’inizio degli anni Novanta.

Out of Time e Automatic for the People portarono i R.E.M. al vertice dell’alternative rock, grazie anche al successo globale di Losing My Religion. Il successivo Monster estese la loro presenza live dopo anni lontani dai palchi, nonostante i problemi di salute che colpirono tre membri durante la tournée.

Il contratto del 1996, uno dei più onerosi dell’epoca, coincise con la creazione di New Adventures in Hi-Fi, considerato dai componenti il loro lavoro più compiuto. Fu l’ultimo album realizzato con Berry, che lasciò il gruppo nel 1997 per motivi di salute.

Nuove fasi creative e ulteriore evoluzione

La band proseguì come trio, affiancata da collaboratori come Scott McCaughey, Ken Stringfellow, Joey Waronker e Bill Rieflin. La ricerca sonora proseguì con co-produttori diversi: dopo gli esperimenti elettronici di Up, Reveal fu accolto come ritorno a un suono più vicino alle origini.

Nel 2007 arrivò l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, con Berry nuovamente sul palco per l’occasione e per la registrazione della cover #9 Dream destinata a un progetto benefico. Gli ultimi due album, Accelerate e Collapse into Now, segnarono una chiusura energica del loro percorso.

Scioglimento e ritorni simbolici

Nel 2011 i R.E.M. si sciolsero consensualmente, dopo aver venduto più di novanta milioni di album in tutto il mondo. La loro influenza è stata riconosciuta apertamente da artisti come Nirvana, Pixies e Pavement, che li hanno indicati come pionieri del genere.

Nel 2024 il gruppo si è riunito per eseguire Losing My Religion durante l’ingresso nella Songwriters Hall of Fame e nel 2025 è tornato a suonare Pretty Persuasion al 40 Watt Club di Athens, luogo chiave delle origini. La loro eredità discografica comprende quindici album in studio e una produzione ampia e diversificata, confermando la centralità della band nella storia del rock.

L’influenza dei R.E.M.

L’impatto dei R.E.M. si estende ben oltre la loro lunga carriera attiva, grazie a un percorso coerente, a continue metamorfosi e a una presenza culturale che ha segnato la nascita e l’evoluzione dell’alternative rock. Le loro opere restano punto di riferimento per musicisti, critici e pubblico, mentre le recenti apparizioni sottolineano il legame ancora vivo con una storia che continua a ispirare. (La redazione)