Sanremo 2026: ecco gli artisti in gara al 76° Festival della canzone italiana

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo entra nella fase decisiva con l’annuncio degli artisti in gara. La comunicazione ufficiale arriva domenica 30 novembre al TG1 delle 13.30, momento chiave che segna l’avvio del percorso verso la kermesse prevista dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. L’edizione numero settantasei sarà diretta e condotta da Carlo Conti, al centro di un lungo lavoro di selezione e valutazione delle candidature.

Ecco i big in gara al Festival di Sanremo 2026

Un annuncio rinviato per un lutto che ha segnato la musica italiana

L’elenco degli artisti sarebbe dovuto arrivare il 23 novembre, ma il direttore artistico ha scelto di rimandare la comunicazione. Lo slittamento di una settimana è stato deciso in segno di rispetto per la scomparsa di Ornella Vanoni, avvenuta il 21 dicembre 2025, figura storica della canzone italiana. Il rinvio ha confermato la volontà di mantenere un clima di sobrietà in un momento delicato per il panorama musicale.

Un’edizione che conferma tradizione e prospettive internazionali

Il Festival di Sanremo 2026 rappresenta la 76ª edizione dello storico concorso musicale organizzato e trasmesso dalla RAI dal Teatro Ariston. Come avviene dal 2015, il vincitore otterrà la possibilità prioritaria di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, proseguendo una tradizione che collega la manifestazione ligure al palcoscenico europeo.

La settimana del Festival

Le cinque serate previste, dal 24 al 28 febbraio 2026, mantengono la struttura consolidata del festival. La presenza dei tanti artisti conferma la volontà di offrire un quadro ampio della musica italiana contemporanea, valorizzando generi, stili e proposte differenti. Con l’annuncio, si apre dunque la lunga fase di attesa e curiosità per le canzoni in gara: titoli, testi, autori, fino ad arrivare alle musiche e alle performance che scopriremo solo durante la kermesse canora.

Un annuncio che dà il via al Festival di Sanremo 2026

L'annuncio del 30 novembre 2026 al TG1 delle 13:30 è il primo tassello che dà il via alla preparazione del Festival di Sanremo 2026. La selezione dei big segna quindi l'inizio di una nuova edizione che si preannuncia ricca di aspettative.