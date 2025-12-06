Musica italiana 2025: le uscite discografiche dell’anno (album ed EP)

L'annata musicale del 2025 ha offerto un flusso costante di nuove pubblicazioni italiane, tra album e EP, con proposte diversificate e stimolanti. Questa guida essenziale ti aiuta a orientarti tra le uscite più significative che hanno segnato il panorama musicale nazionale.
L’annata musicale del 2025 si è distinta per un flusso costante e stimolante di nuove pubblicazioni discografiche italiane, offrendo un catalogo diversificato che merita attenzione, anche se alcune cose non sono proprio la nostra tazza di tè. Questo elenco offre una panoramica essenziale per orientarsi tra gli album e gli EP che hanno contribuito a definire il panorama musicale nazionale del 2025.
|Data di uscita
|Artista/Gruppo
|Titolo
|Tipo
|10/01
|Astro
|ASTRO DELUXE
|ALBUM
|10/01
|Ghemon
|Una cosetta così
|ALBUM
|10/01
|Guè
|Tropico Del Capricorno
|ALBUM
|10/01
|Kassimi
|MC30
|ALBUM
|10/01
|Villabanks
|Quanto Manca 2
|ALBUM
|17/01
|ELASI
|ELASIR
|ALBUM
|17/01
|En?gma
|KLOAKA
|ALBUM
|17/01
|Marianne Mirage
|Teatro
|ALBUM
|17/01
|M¥SS KETA
|.
|ALBUM
|17/01
|Nerissima Serpe & Papa V
|Mafia Slime 2
|ALBUM
|17/01
|RRX
|MOON-X
|ALBUM
|17/01
|VV
|Che Vita Di Waze
|ALBUM
|24/01
|Gazzelle
|INDI
|ALBUM
|24/01
|GINEVRA
|Femina
|ALBUM
|24/01
|Prima stanza a destra
|AMANDA
|EP
|24/01
|SLF
|WE THE SQUAD Vol.2
|ALBUM
|31/01
|Dani Faiv
|Teoria Del Contrario Mixtape Vol. 3
|Mixtape
|31/01
|Francesco Di Bella
|Acqua Santa
|ALBUM
|31/01
|Jake La Furia
|FAME
|ALBUM
|31/01
|Jovanotti
|Il corpo umano VOL. 1
|ALBUM
|31/01
|Maury North
|#Ride #Bene #Chi #Ride #Ultimo
|ALBUM
|31/01
|Rue Diego
|RISCATTO
|EP
|31/01
|Serpenti
|Titani
|ALBUM
|05/02
|Promessa
|VITE SGRAMMATE
|EP
|07/02
|Escomar
|FREE ESCOMAR
|EP
|07/02
|Sayf
|SE DIO VUOLE
|EP
|07/02
|Sgribaz
|Emotional Kid
|EP
|07/02
|teamcro
|teamcro tape
|ALBUM
|14/02
|Brunori SAS
|L’albero delle noci
|ALBUM
|14/02
|Marcella Bella
|Etnea (Diamante Edition)
|ALBUM
|14/02
|Maria Tomba
|Requiem (per un sogno)
|ALBUM
|14/02
|Modà
|8 CANZONI
|ALBUM
|14/02
|Willie Peyote
|Sulla riva del fiume
|ALBUM
|21/02
|Francesco Gabbani
|Dalla tua parte
|ALBUM
|21/02
|Joan Thiele
|Joanita
|ALBUM
|27/02
|P38
|DITTATURA
|ALBUM
|28/02
|centomilacarie
|IO NESSUNO
|ALBUM
|28/02
|Cosmetic
|Normale
|ALBUM
|28/02
|Davide Shorty
|Nuova Forma
|ALBUM
|28/02
|Lito
|PER LA GLORIA
|EP
|28/02
|Maury North
|#Ora #Stiamo #Ridendo
|ALBUM
|28/02
|Pessimo 17 & Sick Budd
|NARCO BLUES
|ALBUM
|28/02
|Santa Sede
|FROM THE LOGO
|ALBUM
|06/03
|Abby 6ix
|The Wire: Vol 1
|ALBUM
|06/03
|Bianco
|Guardare per aria 10X
|EP
|07/03
|Coma_Cose
|VITA_FUSA
|ALBUM
|07/03
|Egreen
|Fare rap non è obbligatorio
|ALBUM
|07/03
|fenoaltea
|ti fa ballari e ti fa chianciri
|EP
|07/03
|Murubutu
|La vita segreta delle città
|ALBUM
|13/03
|Cancun
|MADE IN MILAN
|ALBUM
|14/03
|Anna Carol
|Principianti
|ALBUM
|14/03
|Auge
|Spazi Vettoriali
|ALBUM
|14/03
|Funk Shui Project
|Polvere (Director’s cut)
|ALBUM
|14/03
|loge & CRVEL
|Limbo
|EP
|14/03
|Low-Red
|THE BIGGEST SBLAO EVA EVA EVA
|ALBUM
|14/03
|Nicol
|Giornate Umide
|EP
|14/03
|Rose Villain
|radio vega
|ALBUM
|14/03
|RRARI DAL TACCO
|NON SONO GESÙ
|ALBUM
|14/03
|Tosses
|STREETWEAR
|ALBUM
|19/03
|Enny P
|Ratchet City
|EP
|21/03
|Arssalendo
|Puoi Chiamare Se Hai Paura
|ALBUM
|21/03
|cmqmartina
|BRIANZOLA ISSUES
|ALBUM
|21/03
|DJ Fede
|Rock On
|ALBUM
|21/03
|Egreen
|FARE RAP NON È OBBLIGATORIO 2
|ALBUM
|21/03
|Eugenio in Via Di Gioia
|L’amore è tutto
|ALBUM
|21/03
|Fashion Forty
|fashion
|ALBUM
|21/03
|Gaia
|rosa dei venti
|ALBUM
|21/03
|Gazebo Penguins
|Temporale
|ALBUM
|21/03
|LA NIÑA
|FURÈSTA
|ALBUM
|21/03
|Lucio Corsi
|Volevo essere un duro
|ALBUM
|21/03
|Meg
|Maria
|EP
|21/03
|NASKA
|MILANCONIA
|ALBUM
|26/03
|Ozone Dehumanizer
|TUTTA LA MORTE DI CUI HAI BISOGNO
|ALBUM
|28/03
|Artie 5ive
|LA BELLAVITA
|ALBUM
|28/03
|Chicoria
|DUE LETTERE DOPO
|ALBUM
|28/03
|Dente
|Santa tenerezza
|ALBUM
|28/03
|Flextony
|Signor ALBUM
|ALBUM
|28/03
|Franco126
|Futuri Possibili
|ALBUM
|28/03
|Grill Boys
|La Crisi dell’Uomo
|ALBUM
|28/03
|Joejoe
|SAUCE R LINE
|ALBUM
|28/03
|Negrita
|Canzoni Per Anni Spietati
|ALBUM
|28/03
|Over Lapa
|BVSINESS
|ALBUM
|04/04
|Aleaka
|THE ALMIGHTY BIRDS 2: THE STORM SEASON
|ALBUM
|04/04
|Baustelle
|El Galactico
|ALBUM
|04/04
|bnkr44
|TOCCA IL CIELO
|ALBUM
|04/04
|Cristiano Godano
|Stammi accanto
|ALBUM
|04/04
|Gaia Banfi
|La Maccaia
|ALBUM
|04/04
|Mezzosangue
|Viscerale
|ALBUM
|04/04
|Silent Bob
|ANGELO BALACLAVA
|ALBUM
|04/04
|Tredici Pietro
|NON GUARDARE GIÙ
|ALBUM
|10/04
|I Cani
|Post mortem
|ALBUM
|11/04
|Anastasio
|Le macchine non possono pregare
|ALBUM
|11/04
|Bais
|RADICAL POP
|ALBUM
|11/04
|chiello
|Scarabocchi
|ALBUM
|11/04
|Davìdd
|ENERGY
|EP
|11/04
|dedde
|RANDAGI 24.7
|EP
|11/04
|Le-One
|NESSUNO
|EP
|11/04
|Rame
|ESAME DI VITA
|EP
|11/04
|Sfera Ebbasta & Shiva
|SANTANA MONEY GANG
|ALBUM
|11/04
|Sissi
|XS
|EP
|11/04
|Vegas Jones
|PRIMETIME
|EP
|18/04
|8blevrai
|FREDDO
|ALBUM
|18/04
|Achille Lauro
|COMUNI MORTALI
|ALBUM
|18/04
|Caro Wow
|MEZZA MORTA
|EP
|18/04
|Flaco G
|GOLD FELLA
|EP
|18/04
|Neffa
|Canerandagio – Parte 1
|ALBUM
|18/04
|Zep Dembo
|753 D.C.PZ.
|ALBUM
|23/04
|Glasond
|GLASOND IL PRINCIPE DEI SAIYAN
|ALBUM
|24/04
|European Vampire
|EV2
|EP
|25/04
|Carl Brave
|NOTTI BRAVE AMARCORD
|ALBUM
|25/04
|Fireken, Brama & Maury North
|No Days Off
|EP
|25/04
|GIALLORENZO
|INNI E CANTI
|ALBUM
|25/04
|Incis ZONE
|MALACARNE
|ALBUM
|25/04
|JayJhona & ZZ
|Gigantomakhia
|ALBUM
|25/04
|Mondo Marcio
|Credo
|ALBUM
|25/04
|Rocco Hunt
|Ragazzo di giù
|ALBUM
|28/04
|Louis Dee
|FLOW SUI GRADINI – NUOVO CYPHER
|ALBUM
|29/04
|Any Other
|Per te, che non ci sarai più
|EP
|02/05
|Daxter
|RISPETTO
|EP
|02/05
|Elodie
|MI AMI MI ODI
|ALBUM
|02/05
|Giorgio Poi
|Schegge
|ALBUM
|02/05
|Lele Blade
|CON I MIEI OCCHI (Deluxe)
|ALBUM
|02/05
|Mostro
|METALLO E CARNE
|ALBUM
|02/05
|Simone Panetti
|TOMBINO
|ALBUM
|09/05
|22simba
|V per Ventidue
|ALBUM
|09/05
|Aira
|All In
|ALBUM
|09/05
|≈Belize≈
|Phantom Favola
|ALBUM
|09/05
|Eugenio Finardi
|TUTTO
|ALBUM
|09/05
|Gioia Lucia
|Forse un giorno
|ALBUM
|09/05
|Nada
|Nitrito
|ALBUM
|09/05
|Rea
|Futuro Dirigibile
|ALBUM
|09/05
|Salmo
|RANCH
|ALBUM
|09/05
|Studio Murena
|NOTTURNO
|ALBUM
|09/05
|Youngotti
|Gotti Mafia
|ALBUM
|13/05
|Laguna Bollente
|FANTA SBOCCO
|ALBUM
|16/05
|Helmi Sa7bi
|LES MISÉRABLES
|EP
|16/05
|I Patagarri
|L’ultima ruota del Caravan
|ALBUM
|16/05
|Inoki
|The Jazzness
|ALBUM
|16/05
|Latrelle
|Stanza di Vetro
|EP
|16/05
|Luchè
|Il mio lato peggiore
|ALBUM
|16/05
|Napoleone
|Moderno Italian Touch
|ALBUM
|16/05
|Niccolò Fabi
|Libertà negli occhi
|ALBUM
|16/05
|Razer.Rah
|CATALANA STORIES
|ALBUM
|16/05
|Ricche Le Mura
|Un ragno, il suo uovo e noi dentro
|ALBUM
|16/05
|Rosa Chemical
|OKAY OKAY 2
|EP
|16/05
|Ugo Crepa
|Grande, non ancora
|ALBUM
|16/05
|Vale Pain
|PAIN 2
|ALBUM
|23/05
|Casino Royale
|Fumo (Cue Points Version)
|ALBUM
|23/05
|faccianuvola
|il dolce ricordo della nostra disperata gioventù
|ALBUM
|23/05
|Ketama126
|33
|ALBUM
|23/05
|Merli Armisa
|Ortensie Comete
|ALBUM
|23/05
|Nerone
|PENKILLER
|ALBUM
|23/05
|Neves17
|RIBELLE
|ALBUM
|23/05
|Praci
|The Blue Hour
|ALBUM
|23/05
|Rkomi
|decrescendo.
|ALBUM
|23/05
|Tutto Piange
|Dei giorni passati a guardare
|EP
|23/05
|Vale LP & Lil Jolie
|Le ragazze della valle
|ALBUM
|23/05
|Waze RRX
|MOON-XTRA
|ALBUM
|30/05
|18K
|ANTI ANTI Doom Edition
|ALBUM
|30/05
|2Rari
|FERRARI
|ALBUM
|30/05
|Alfa
|Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe)
|ALBUM
|30/05
|anice
|FANGO
|EP
|30/05
|Golden Years
|FUORI MENÙ
|ALBUM
|30/05
|Guè & Rasty Kilo
|KG
|ALBUM
|30/05
|Jack Out
|BROKEN BOYS COUNTRYSIDE
|ALBUM
|30/05
|Lele
|PIANO A
|EP
|30/05
|Lil Fabris
|L’ULTIMO STREET DOJO
|ALBUM
|30/05
|Nicolò Carnesi
|Ananke
|ALBUM
|06/06
|Bresh
|Mediterraneo
|ALBUM
|06/06
|Ceri Wax
|ONDATONDA
|ALBUM
|06/06
|chiamamifaro
|LOST & FOUND
|EP
|06/06
|Jelecrois
|ANDROGINO
|EP
|06/06
|Lazza
|LOCURA (Jam + Opera)
|ALBUM
|06/06
|Samuel Costa
|IL CANTASTORIE
|ALBUM
|12/06
|maggio
|AI MIEI DENTI, AGLI EVENTI, AL VENTO
|ALBUM
|13/06
|Alessandra Amoroso
|Io non sarei
|ALBUM
|13/06
|Coez
|1998
|ALBUM
|13/06
|DAYTONA KK
|SACRAMENTO DNA
|ALBUM
|13/06
|Giovanni Truppi & Thru Collected
|Thruppi
|ALBUM
|13/06
|Giuse The Lizia
|INTERNET EXPLORER
|ALBUM
|13/06
|Il Pagante
|FOMO
|ALBUM
|13/06
|Slings
|Too Clean
|EP
|13/06
|Vera Merda Slime
|ALBUM
|20/06
|Fabri Fibra
|Mentre Los Angeles Brucia
|ALBUM
|20/06
|FreshMula
|Diario Di Bordo
|ALBUM
|20/06
|Ill Rave
|DISONESTO
|EP
|20/06
|Lanz Khan
|Jack Di Quadri
|ALBUM
|20/06
|Tripolare
|LA VACANZA
|ALBUM
|27/06
|5ave
|PRIMO PASSO
|ALBUM
|27/06
|DJ Shocca
|60 Hz II
|ALBUM
|27/06
|Goya
|SIMMETRIA
|ALBUM
|27/06
|Samuel
|Maree
|ALBUM
|27/06
|Tony Boy
|Uforia
|ALBUM
|04/07
|Armani Doc
|Iddu 2
|ALBUM
|04/07
|Frittella
|FRITTELLA
|EP
|04/07
|Icy Subzero
|Anno Zero
|ALBUM
|04/07
|Marracash
|Status (Remaster 2025)
|ALBUM
|04/07
|Medy
|UNA VITA NON BASTA
|ALBUM
|04/07
|Melons
|Osama 3 (La Morte Di Osama)
|ALBUM
|04/07
|RADICAL
|PUNKSTAR
|ALBUM
|04/07
|Shablo
|MANIFESTO
|ALBUM
|04/07
|Yaraki
|ESTATE IN STRADA
|EP
|04/07
|Yunes LaGrintaa & Kassimi
|BDM SUMMER SEASON 2
|EP
|09/07
|Mecna
|INTROSPEZIONE
|EP
|11/07
|FlyKush
|FIGLIO DEL SOLE
|EP
|11/07
|IRBIS
|EXIT
|EP
|11/07
|Mameli
|estate blu
|EP
|11/07
|Néza
|DIASPO MIXTAPE
|Mixtape
|11/07
|Niky Savage
|RAPPER
|ALBUM
|12/07
|Maury North
|Album (6 Mesi Prima)
|ALBUM
|18/07
|Artie 5ive
|BIG 5
|EP
|18/07
|Baby Kirua
|1994
|ALBUM
|18/07
|Chadia
|Slim Chadia
|EP
|18/07
|IICY OTW
|BANDLAB MUZIK
|EP
|18/07
|Luchetto
|BIG FRRR
|EP
|18/07
|Prim
|DIY Crochet
|EP
|18/07
|Visino Bianco
|PORTANDO IL PESO
|EP
|18/07
|Zayre
|ZAZA (Extended Version)
|ALBUM
|25/07
|Babytula
|Prada Of Me
|EP
|25/07
|Clementino
|Grande Anima
|ALBUM
|25/07
|SadTurs & KIID
|NO REGULAR MUSIC 2
|ALBUM
|25/07
|Sapobully
|4EVER TAPE #1
|Mixtape
|25/07
|Simone Panetti
|TOMBINO D’ORO (EXTRA)
|ALBUM
|25/07
|The Ceo
|Swag Music, Vol. 1
|EP
|29/07
|Teo!
|!
|EP
|30/07
|Abby 6ix
|The Wire: Vol.2
|EP
|01/08
|Flextony
|Fantastici 4
|EP
|14/08
|SKT
|¥€$, IT’S SK SUMMER
|EP
|29/08
|Kevin Kalvin
|BLACK IS BEAUTIFUL
|ALBUM
|29/08
|Neffa
|Canerandagio
|ALBUM
|01/09
|Fine Before You Came
|C’è ancora amore
|ALBUM
|05/09
|Sick Luke
|DOPAMINA
|ALBUM
|05/09
|Vale Lambo
|ANGELI VIOLENTI
|ALBUM
|08/09
|Blue Virus
|Sandro Terapia – Soffromore
|ALBUM
|12/09
|IOSONOUNCANE
|I diari di mio padre
|ALBUM
|12/09
|Jacopo Èt
|Sammy, Cabiria, etc. etc. etc.
|ALBUM
|12/09
|Side Baby
|LEGGENDARIO RXX Edition
|ALBUM
|16/09
|Dumbo Gets Mad
|Five eggs
|ALBUM
|19/09
|333 Mob
|OSTIL3
|ALBUM
|19/09
|Colombre & Maria Antonietta
|Luna di Miele
|ALBUM
|19/09
|Ernia
|PER SOLDI E PER AMORE
|ALBUM
|19/09
|Giò Evan
|L’eleganza del Mango
|ALBUM
|19/09
|LILCR
|PROGETTO X
|ALBUM
|19/09
|MILLE
|Risorgimento
|ALBUM
|19/09
|Ministri
|Aurora Popolare
|ALBUM
|19/09
|Sick Budd
|BISTRO!
|ALBUM
|26/09
|Olly
|Tutta vita (per sempre)
|ALBUM
|26/09
|Rondodasosa
|MATTIA
|ALBUM
|26/09
|The Zen Circus
|Il Male
|ALBUM
|26/09
|TROPICO
|Soli e disperati nel mare meraviglioso
|ALBUM
|03/10
|22simba
|La Cura
|EP
|03/10
|Amon
|THE CHOSEN ONE
|EP
|03/10
|Carmen Consoli
|Amuri
|ALBUM
|03/10
|Dutch Nazari
|Guarda le luci amore mio
|ALBUM
|03/10
|Francesca Michielin
|ANIME
|EP
|03/10
|Grandi Raga
|Morfeo Morfina
|ALBUM
|03/10
|Plant
|MALDIVITA
|ALBUM
|03/10
|Sarah Toscano
|Met Gala
|ALBUM
|10/10
|Annalisa
|MA IO SONO FUOCO
|ALBUM
|10/10
|CIMINI
|Mondo Tragico Quasi Magico
|ALBUM
|10/10
|Dee Lonely
|it’s a lonely wrld
|EP
|10/10
|Ele A
|Pixel
|ALBUM
|10/10
|Elephant Brain
|Almeno per ora
|ALBUM
|10/10
|Frah Quintale
|Amor Proprio
|ALBUM
|10/10
|Kevin Mopao
|Nyama Life
|ALBUM
|10/10
|Massimo Silverio
|Surtùm
|ALBUM
|10/10
|Maury North
|St4r from the North 2
|ALBUM
|10/10
|mew
|QUANDO NESSUNO CI VEDE
|EP
|10/10
|PLASTICA
|OX
|ALBUM
|10/10
|Selton
|GRINGO Vol.2
|ALBUM
|15/10
|LB GANG & Aps
|PRAY 4 ME
|EP
|16/10
|Angelina Mango
|caramé
|ALBUM
|17/10
|Andrea Laszlo De Simone
|Una Lunghissima Ombra
|ALBUM
|17/10
|Caleydo & Bassi Maestro
|Panopticon
|ALBUM
|17/10
|Click Head
|Guns & Butter
|ALBUM
|17/10
|dedde
|TORINO SANGUINA
|EP
|17/10
|Edda
|Messe Sporche
|ALBUM
|17/10
|Giaime
|LOVE SONGS NEVER DIE
|EP
|17/10
|Irama
|Antologia Della Vita e Della Morte
|ALBUM
|23/10
|Charlie Charles
|La bella confusione
|ALBUM
|24/10
|Bouganville
|Non esattamente a fuoco
|ALBUM
|24/10
|Brucherò nei pascoli
|UMANA
|ALBUM
|24/10
|Carla Hero
|QUARTA DIMENSIONE
|EP
|24/10
|Dorso
|Pantano
|ALBUM
|24/10
|Giulia Mei
|Io della musica non ci ho capito niente
|ALBUM
|24/10
|Hello Mimmi
|8 Esercizi per il Corpo e per la Mente
|ALBUM
|24/10
|Laila Al Habash
|Tempo
|ALBUM
|24/10
|Mecna
|DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO
|ALBUM
|24/10
|MIGLIO
|Traumfabrik Again
|ALBUM
|24/10
|Moder
|Poco dopo mezzanotte
|ALBUM
|24/10
|Tancredi
|DAY OFF
|ALBUM
|24/10
|Tiziano Ferro
|SONO UN GRANDE
|ALBUM
|24/10
|VAEVA
|Preda dei venti
|EP
|31/10
|Alawais & Dbackinyahead
|NEXT UP DOIN’ BETTER
|EP
|31/10
|Caparezza
|Orbit Orbit
|ALBUM
|31/10
|Capo Plaza
|Hustle Mixtape Vol. 2
|Mixtape
|31/10
|Spender
|SEX WORKER
|ALBUM
|07/11
|Affanno.
|VIOLENZA
|ALBUM
|07/11
|AKA5HA
|Rifiorirai
|ALBUM
|07/11
|Anna and Vulkan
|Nuovo Amore Passato
|ALBUM
|07/11
|C+C=MAXIGROSS
|Nuova Era Oscura, Vol. 2
|ALBUM
|07/11
|Giorgia
|G
|ALBUM
|07/11
|Il Tre
|ANIMA NERA
|ALBUM
|07/11
|Kuremino
|BEST
|EP
|07/11
|Venerus
|Speriamo
|ALBUM
|14/11
|Astro
|RAW
|EP
|14/11
|Gionata
|Figli dei film
|ALBUM
|14/11
|Giovanni Ti Amo
|COYOTE!
|ALBUM
|14/11
|Henna
|Polo Nord
|EP
|14/11
|Irene Grandi
|Oro e rosa
|ALBUM
|14/11
|Mondo Marcio
|VOCAZIONE
|ALBUM
|14/11
|Nicola Siciliano
|NICOLA SICILIANO
|EP
|14/11
|Nitro
|Incubi
|ALBUM
|14/11
|Papa V & Night Skinny
|Latte in Polvere
|EP
|14/11
|Rosita Brucoli
|Siamo stati guai
|ALBUM
|14/11
|SANO
|Opopomoz
|ALBUM
|14/11
|The Niro
|La nascita
|ALBUM
|14/11
|Waze RRX
|War And Romance 3
|ALBUM
|20/11
|Jovanotti
|NIUIORCHERUBINI (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25)
|ALBUM
|21/11
|Cesare Cremonini
|CREMONINI LIVE25
|ALBUM
|21/11
|Dadamatto
|Gli innamorati
|ALBUM
|21/11
|FINESSE MOTION
|Una song in un’ora
|EP
|21/11
|juni
|nero, attimo
|EP
|21/11
|Marco Giudici
|Trovarsi soli all’improvviso
|ALBUM
|21/11
|Rose Villain
|Radio Vega (After Dark)
|ALBUM
|21/11
|Satantango
|Satantango
|ALBUM
|21/11
|Sethu
|in fiore
|EP
|21/11
|Umberto Maria Giardini
|Olimpo Diverso
|ALBUM
|21/11
|Yele
|Pezzi di Vetro
|ALBUM
|28/11
|Boro
|Tello
|ALBUM
|28/11
|ceneri
|come ortiche nel cemento
|EP
|28/11
|Gigi D’Alessio
|Nuje
|ALBUM
|28/11
|Latrelle
|Precipitazioni
|EP
|28/11
|Noyz Narcos
|Funny Games
|ALBUM
|28/11
|Oni One
|Blood Money Empire
|EP
|28/11
|Tommaso Paradiso
|Casa Paradiso
|ALBUM
|04/12
|Pan Dan
|Mi Manifesto
|ALBUM
|04/12
|TonyPitony
|PECCATO PER I TESTI
|ALBUM
|05/12
|Emis Killa
|MUSICA TRISTE
|ALBUM
|05/12
|En?gma
|Tèmpora
|ALBUM
|05/12
|Enzo Dong
|LIFE IS A TARANTELLA
|ALBUM
|05/12
|Gianni Bismark
|Ancora Vivi
|ALBUM
|05/12
|Piccolo
|Stellar-Boy
|ALBUM
|12/12
|Gemitaiz
|ELSEWHERE
|ALBUM
|12/12
|Paky
|GLORIA
|ALBUM
Dalle fondamenta del rap, rappresentate da figure come Fabri Fibra e Mecna, alle proposte cantautorali più sfaccettate, l’elenco dei dischi ha saputo soddisfare diversi ascolti. In questo articolo, presentiamo una selezione delle principali uscite discografiche italiane dell’anno, organizzate in una tabella cronologica per data di pubblicazione. Abbiamo incluso sia lavori attesi che progetti di particolare rilievo artistico.
Potrete trovare l’impatto sonoro di band come i Zen Circus (Il Male), la ricerca autoriale di Lucio Corsi (Volevo essere un duro), Cristiano Godano (Stammi accanto) e Joan Thiele (Joanita), oltre ai dischi di artisti come The Niro (La nascita) Umberto Maria Giardini (Olimpo Diverso) e Nada (Nitrito). E tante altre belle uscite discografiche, mescolate a cose che non sono proprio la nostra tazza di tè. La lista è stato elaborata prendendo come fonte Genius. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 6 Dicembre 2025