Home ARTICOLI I migliori film del 2025: classifica e trame
Categorie: ARTICOLICINEMACLASSIFICHEFILMNEWSSTREAMING

I migliori film del 2025: classifica e trame

Guida ai migliori film del 2025: una classifica basata su consensi di critica e spettatori, con brevi trame per capire rapidamente temi e contenuti di ogni titolo. Dai film più acclamati a quelli più di nicchia, un panorama chiaro e informativo dell’annata cinematografica.

Pubblicato da
Redazione
8 Dicembre 2025

Film 2025

Il 2025 ha proposto un panorama cinematografico davvero vario e ricco di novità. Di seguito una classifica dei film indicati, ordinati secondo il giudizio complessivo di critica e pubblico, accompagnati da una descrizione della trama utile a comprenderne il tema principale.

Classifica dei film del 2025

Classifica dei migliori film del 2025 con brevi trame: panoramica informativa su titoli, temi e storie principali secondo critica e pubblico.

1. Una battaglia dopo l’altra, di Paul Thomas Anderson

La storia segue un uomo che, dopo anni lontano dai conflitti, si ritrova coinvolto in una serie di scontri personali e familiari che lo costringono a confrontarsi con il passato e con le contraddizioni dell’America contemporanea.

2. I Peccatori, di Ryan Coogler

Due fratelli nel Mississippi degli anni ’30 aprono un locale musicale, innescando eventi misteriosi e pericolosi legati a forze oscure che si intrecciano con la cultura blues del luogo.

3. The Mastermind, di Kelly Reichardt

Un falegname disoccupato progetta un colpo in un piccolo museo di provincia, dando avvio a una spirale di conseguenze che mettono alla prova la sua vita privata e i suoi principi.

4. Weapons, di Zach Cregger

Un racconto corale che ruota attorno a un evento violento inspiegabile, mostrando le reazioni e i traumi dei personaggi coinvolti all’interno di un’America inquieta.

5. Bring Her Back, di Danny e Michael Philippou

Dopo una tragica perdita, una giovane si ritrova a cercare spiegazioni e contatti con l’aldilà attraverso metodi che diventano sempre più pericolosi.

6. A Complete Unknown, di James Mangold

Un giovane musicista attraversa un momento cruciale della sua vita artistica, mettendo in discussione identità, ispirazioni e il proprio posto nella scena musicale.

7. The Brutalist, di Brady Corbet

Un architetto europeo emigrato negli Stati Uniti tenta di costruire il suo progetto più ambizioso, confrontandosi con ambizioni, compromessi ed effetti collaterali delle sue scelte.

8. Together, di Glenn Ficarra & John Requa

Una coppia affronta una crisi personale e professionale mentre un evento esterno imprevisto li obbliga a rimettere in discussione la loro relazione e il modo di vedere il mondo.

9. Un semplice incidente, di Jafar Panahi

Un evento quotidiano e apparentemente insignificante finisce per mettere in luce tensioni sociali e dinamiche familiari, secondo lo sguardo realistico del regista iraniano.

10. Sorry, Baby, di Eva Victor

Una giovane donna affronta una serie di disavventure personali e sentimentali che la portano a riconsiderare priorità, relazioni e la propria identità.

11. Eddington, di Ari Aster

Una comunità isolata vive una crisi improvvisa che svela rivalità, paure e simbolismi legati all’idea di giustizia in un contesto sospeso tra realismo e allegoria.

12. The Seed of the Sacred Fig, di Mohammad Rasoulof

Una famiglia si ritrova coinvolta in un clima di crescente repressione politica, con il padre diviso tra dovere istituzionale e responsabilità verso i suoi cari.

13. No Other Land (Documentario), di  Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor, Hamdan Ballal

Un racconto documentario che segue le trasformazioni sociali e territoriali di una comunità, mettendo a confronto prospettive diverse sul concetto di “terra” e appartenenza.

14. Queer, di Luca Guadagnino

Ambientato nel dopoguerra, il film segue un uomo che, in preda alla solitudine, si infatua di un giovane conosciuto in Messico, dando vita a un intreccio di desiderio, fragilità e illusione.

Conclusione

Una guida ai migliori film del 2025: una classifica basata su consensi di critica e spettatori, con brevi trame per capire rapidamente temi e contenuti di ogni titolo. Dai film più acclamati a quelli più di nicchia, un panorama chiaro e informativo dell’annata cinematografica. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 8 Dicembre 2025

Condividi
Pubblicato da
Redazione
8 Dicembre 2025

Articoli recenti

R.E.M., evoluzione e influenza della band che ha definito l’alternative rock

8 Dicembre 2025

Calcio, Serie A e B 2025-2026: risultati, classifiche, marcatori e partite live streaming

8 Dicembre 2025

Il ruolo della musica durante la Seconda Guerra Mondiale

8 Dicembre 2025

Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

8 Dicembre 2025

Sora e Frosinone calcio: risultati partite, classifiche e partite live (Serie D e B)

8 Dicembre 2025

Musica italiana 2025: le uscite discografiche dell’anno (album ed EP)

8 Dicembre 2025