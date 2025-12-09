Concerti e festival: calendario 2025-26 con date aggiornate

Concerti e festival in programma Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (11 Dec 25) live giovedì 11 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live giovedì 11 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (12 Dec 25) live venerdì 12 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live venerdì 12 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (13 Dec 25) live sabato 13 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live sabato 13 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan Luca Longobardi at Liuteria Diego Suzzi (13 Dec 25) live sabato 13 dicembre 2025 – Liuteria Diego Suzzi, via cesare battisti, 2, 47521, Cesena

live sabato 13 dicembre 2025 – Liuteria Diego Suzzi, via cesare battisti, 2, 47521, Cesena Claudio Baglioni at Teatro Municipale Giuseppe Verdi (13 Dec 25) live sabato 13 dicembre 2025 – Teatro Municipale Giuseppe Verdi, Piazza Matteo Luciani, 23, 84

live sabato 13 dicembre 2025 – Teatro Municipale Giuseppe Verdi, Piazza Matteo Luciani, 23, 84 Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (16 Dec 25) live martedì 16 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live martedì 16 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan CANCELED: Malika Ayane at Teatro Della Corte Ivo Chiesa (16 Dec 25) live martedì 16 dicembre 2025 – Teatro Della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila, 42, 16129, G

live martedì 16 dicembre 2025 – Teatro Della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila, 42, 16129, G Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (17 Dec 25) live mercoledì 17 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan

live mercoledì 17 dicembre 2025 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan CANCELED: Malika Ayane at Teatro Della Corte Ivo Chiesa (17 Dec 25) live mercoledì 17 dicembre 2025 – Teatro Della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila, 42, 16129, G

live mercoledì 17 dicembre 2025 – Teatro Della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila, 42, 16129, G Dutch Nazari at Officina degli Esordi (19 Dec 25) live venerdì 19 dicembre 2025 – Officina degli Esordi, via Francesco Crispi 5, 70123, Bari, It

live venerdì 19 dicembre 2025 – Officina degli Esordi, via Francesco Crispi 5, 70123, Bari, It Nomadi at ChorusLife Arena (19 Dec 25) live venerdì 19 dicembre 2025 – ChorusLife Arena, Via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo, Italy

live venerdì 19 dicembre 2025 – ChorusLife Arena, Via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo, Italy Dutch Nazari at Officine Cantelmo (20 Dec 25) live sabato 20 dicembre 2025 – Officine Cantelmo, Viale De Pietro, 12 - 73100, 73100, Lecce

live sabato 20 dicembre 2025 – Officine Cantelmo, Viale De Pietro, 12 - 73100, 73100, Lecce Il Pagante at Live Club (20 Dec 25) live sabato 20 dicembre 2025 – Live Club, Via Mazzini, 58, 20056, Trezzo sull'Adda, Italy

live sabato 20 dicembre 2025 – Live Club, Via Mazzini, 58, 20056, Trezzo sull'Adda, Italy Nicolò Carnesi at Mercati Generali (21 Dec 25) live domenica 21 dicembre 2025 – Mercati Generali, Contrada Jungetto, 95100, Catania, Italy

live domenica 21 dicembre 2025 – Mercati Generali, Contrada Jungetto, 95100, Catania, Italy Eugenio Finardi at Teatro Golden (22 Dec 25) live lunedì 22 dicembre 2025 – Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)