Giovanni Lindo Ferretti torna in scena con “Percuotendo. In cadenza”

Il nuovo progetto teatrale di Giovanni Lindo Ferretti debutta il 14 febbraio 2026 all’Arena del Sole di Bologna. Percuotendo. In cadenza approda nei principali teatri italiani con dieci appuntamenti che intrecciano parola, canto e suono. Un percorso che rinasce dal nucleo originario dell’opera presentata a Vicenza e che si trasforma in un viaggio itinerante sospeso tra dimensione pubblica e intimità personale.

Un progetto che evolve

Percuotendo. In cadenza nasce tra due tournée dei CCCP e oggi si presenta in una nuova forma. L’opera si sviluppa come un racconto che avanza con ritmo costante, costruito attorno ai testi poetici e autobiografici dell’artista. Il pubblico ritrova i temi centrali della sua produzione: fede, appartenenza, ritorno alle origini.

Ferretti attraversa gli anni vissuti sui palchi e quelli trascorsi nell’isolamento dei monti, delineando un equilibrio in continua trasformazione. La narrazione si apre alla musica come a un respiro, in un movimento che procede e ritorna, creando una struttura ciclica.

La dimensione musicale

Le canzoni, reinterpretate per percussioni e corde, assumono una veste nuova. Il lavoro ritmico e melodico traccia il cerchio di una storia che parte dal vissuto personale e arriva a un’esperienza collettiva.

Sul palco Giovanni Lindo Ferretti è affiancato da Simone Beneventi alle percussioni e Luca Alfonso Rossi alle corde. I due musicisti costruiscono una trama sonora essenziale, capace di sostenere il racconto e, talvolta, di dominarlo con intensità.

Le date del tour 2026

Il progetto, curato da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, prevede dieci spettacoli nei principali teatri italiani:

14 febbraio — Arena del Sole, Bologna

16 febbraio — Auditorium Parco della Musica, Roma

23 febbraio — Teatro Comunale, Vicenza

28 febbraio — Auditorium Santa Chiara, Trento

2 marzo — Teatro Verdi, Firenze

13 marzo — Teatro Colosseo, Torino

29 marzo — Teatro Nuovo, Udine

31 marzo — Teatro Morlacchi, Perugia

2 aprile — Teatro Dal Verme, Milano

19 aprile — Teatro Regio, Parma

I protagonisti sul palco

Giovanni Lindo Ferretti

Cantante, autore e scrittore, dopo gli studi al DAMS e un’esperienza come operatore psichiatrico, lascia l’Emilia per viaggiare in Europa. A Berlino incontra Massimo Zamboni e fonda i CCCP Fedeli alla linea. Nel tempo dà vita ai progetti CPI, CSI e PGR, alternando la produzione musicale a spettacoli teatrali, tournée, pubblicazioni e progetti artistici che attraversano più di quattro decenni. Nel 2024 porta in scena Moltitudine. In cadenza, percuotendo e nel 2025 partecipa al tour “Ultima chiamata” dei CCCP.

Simone Beneventi

Percussionista, Leone d’Argento alla Biennale Musica 2010, ha collaborato con importanti compositori contemporanei ed ensemble europei. Ha fondato l’ensemble ZAUM_percussion e vanta un’ampia presenza discografica. Ha lavorato con diversi musicisti legati alla storia dei CCCP e CSI.

Luca Alfonso Rossi

Musicista, produttore e costruttore di strumenti, debutta con gli Ustmamò e pubblica cinque album con EMI Music. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali e ha affiancato Giovanni Lindo Ferretti per un decennio nel tour A cuor contento. È appassionato di tecnologie vintage e ha costruito diversi strumenti a corde e amplificatori.

Uno spettacolo che torna alle origini

Percuotendo. In cadenza si presenta come un ritorno al nucleo espressivo di Giovanni Lindo Ferretti, dove parola e musica si intrecciano in un ritmo essenziale. Il tour invita il pubblico a entrare in una narrazione che scorre con cadenza costante, tra memoria, ricerca e risonanze interiori. Un percorso che attraversa luoghi, tempi e dimensioni, trasformando un’esperienza personale in un cammino condiviso. (La redazione)