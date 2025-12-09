Le 10 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo Rolling Stone

Con l’aggiornamento del 16 febbraio 2024, la storica rivista americana Rolling Stone ha rinnovato la celebre classifica delle 500 Greatest Songs of All Time, ampliando lo sguardo sulla musica contemporanea. L’intervento è leggero ma significativo, perché rispecchia tre anni di nuove uscite, dal 2021 ai primi mesi del 2024, periodo in cui artisti come Beyoncé, Lana Del Rey e Taylor Swift hanno pubblicato brani di successo mondiale.

Un aggiornamento mirato

La versione completamente rivista della lista era stata pubblicata nel 2021, dopo un lungo lavoro che aveva coinvolto più di 300 artisti, autori, produttori e figure dell’industria musicale. L’obiettivo era ripensare la storica edizione del 2004, nata in un contesto in cui l’iPod rappresentava una novità e artisti oggi centrali erano ancora giovanissimi.

Per assicurare una prospettiva più ampia, Rolling Stone aveva chiesto ai partecipanti di indicare una graduatoria delle loro 50 canzoni preferite. Quasi 4.000 brani hanno ottenuto almeno un voto, segno di una scena musicale ormai vasta e difficile da racchiudere in categorie rigide.

Una classifica che riflette il presente

Dalla revisione è emersa una lista più inclusiva e trasversale, capace di integrare generi come hip-hop, modern country, indie rock, latin pop, reggae e R&B. Più della metà dei brani presenti non compariva nell’elenco originale del 2004, compresa un’ampia parte della Top 100. La nuova edizione offre una visione più contemporanea del pop, una musica che continua a ridefinire il proprio linguaggio attraverso nuove influenze e collaborazioni internazionali.

La Top 10 delle canzoni

Rolling Stone ha pubblicato l’elenco completo delle 500 Greatest Songs in versione digitale. Le prime dieci posizioni sono consultabili sul sito della rivista, mentre l’aggiornamento del 2024 consolida l’importanza del progetto nel raccontare l’evoluzione culturale della musica.

The 500 Greatest Songs of All Time – TOP 10

01. Respect. Aretha Franklin

02. Fight the Power. Public Enemy

03. A Change is Gonna Come – Sam Cooke

04. Like a Rolling Stone – Bob Dylan

05. Smells Like Teen Spirit – Nirvana

06. What’s Going On – Marvin Gaye

07. Strawberry Fields Forever – The Beatles

08. Get Ur Freak On – Missy Elliott

09. Dreams – Fleetwood Mac

10. Hey Ya – Outkast

Qui l’intera classifica aggiornata con le 500 canzoni.

Uno sguardo alla storia che cambia

L’aggiornamento della lista delle 500 Greatest Songs rappresenta un passaggio essenziale nella lettura della musica moderna. Rolling Stone continua a osservare l’evoluzione del gusto contemporaneo, adattando una delle sue classifiche più lette ai mutamenti degli ultimi anni. Il risultato è un ritratto dinamico, che testimonia come la storia della musica sia in costante riscrittura. (La redazione)