Le uscite discografiche di gennaio 2026 (EP e album)

Il 2026 promette un calendario musicale ricco di novità: album, EP, edizioni deluxe e ristampe. Dai grandi nomi internazionali agli artisti indipendenti, ecco tutte le uscite discografiche previste per mese, tra pop, rock, hip-hop, elettronica e molto altro ancora.
|Data
|Artista
|Titolo
|1/1
|Hoso
|Collectors Diary
|2/1
|Miya Folick
|Erotica Veronica (Deluxe)
|2/1
|Tony Boy
|Trauma
|9/1
|Alter Bridge
|Alter Bridge
|9/1
|Beyond The Black
|Break The Silence
|9/1
|Blue
|Reflections
|9/1
|DRAMA
|Platonic Romance
|9/1
|Jessica Baio
|SACRED
|9/1
|KIRINJI
|TOWN BEAT
|9/1
|lilbootycall
|pink++
|9/1
|Mon Rovîa
|Bloodline
|9/1
|The Cribs
|Selling A Vibe
|9/1
|The Kid LAROI
|BEFORE I FORGET
|9/1
|Zach Bryan
|With Heaven On Top
|10/1
|Lady Kabela
|MYSTERY
|16/1
|Alice Merton
|Visions
|16/1
|Cavetown
|Running With Scissors
|16/1
|Edenbridge
|Set The Dark On Fire
|16/1
|ENHYPEN
|E7*
|16/1
|Jordi
|Jordi
|16/1
|Langhorne Slim
|The Dreamin’ Kind
|16/1
|Lexa Gates
|I Am
|16/1
|Madison Beer
|locket
|16/1
|Nicole Dollanganger
|Natural Born Losers (Deluxe)
|16/1
|Pole.
|Punto 0
|16/1
|Sassy 009
|Dreamer+
|16/1
|Sleaford Mods
|The Demise of Planet X
|16/1
|Xiu Xiu
|Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1
|16/1
|Ya Tseen
|Stand On My Shoulders
|16/1
|Geolier
|TUTTO È POSSIBILE
|21/1
|Reol
|Rhetorica
|23/1
|Ari Lennox
|Vacancy
|23/1
|Cat Power
|Redux (EP)
|23/1
|Louis Tomlinson
|How Did I Get Here?
|23/1
|Lucinda Williams
|World’s Gone Wrong
|23/1
|Megadeth
|Megadeth
|23/1
|Melissa Bonny
|Cherry Red Apocalypse
|23/1
|MIKA
|Hyperlove
|23/1
|Poppy
|Empty Hands
|23/1
|PVA
|No More Like This
|23/1
|Reba McEntire
|Starting Over (30th Anniversary Edition)
|23/1
|Searows
|Death in the Business of Whaling
|23/1
|The Format
|Boycott Heaven
|23/1
|The Paper Kites
|If You Go There, I Hope You Find It
|23/1
|Wincent Weiss
|Hast du kurz Zeit
|23/1
|XG
|THE CORE
|27/1
|MARO
|SO MUCH HAS CHANGED
|29/1
|Hello Seahorse!
|Montaña
|30/1
|Buzzcocks
|Attitude Adjustment
|30/1
|Cast
|Yeah Yeah Yeah
|30/1
|Jordan Ward
|BACKWARD
|30/1
|JOSEPH
|Closer to Happy
|30/1
|Joyce Manor
|I Used To Go To This Bar
|30/1
|Kula Shaker
|Wormslayer
|30/1
|Labrinth
|COSMIC OPERA ACT I
|30/1
|Sick Joy
|More Forever
|30/1
|Softcult
|When A Flower Doesn’t Grow
|30/1
|The Molotovs
|Wasted On Youth
|30/1
|Kid Yugi
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
