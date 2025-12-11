Le uscite discografiche di gennaio 2026 (EP e album)

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di novità nel panorama musicale internazionale e italiano. Artisti emergenti e star consolidate stanno preparando nuove pubblicazioni, spaziando tra generi diversi come pop, rock, elettronica, hip-hop e musica indipendente. Tra album attesi, edizioni deluxe, EP e ristampe, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta per gli appassionati.

Dai nomi internazionali più famosi agli artisti indipendenti e di nicchia, il calendario delle uscite promette di arricchire le playlist di tutti i fan e di portare nuovi sound sulle radio e sulle piattaforme streaming. Andiamo a vedere quali sono le uscite discografiche del 2026 previste per mese per mese.

GENNAIO 2026

Data Artista Titolo 1/1 Hoso Collectors Diary 2/1 Miya Folick Erotica Veronica (Deluxe) 2/1 Tony Boy Trauma 9/1 Alter Bridge Alter Bridge 9/1 Beyond The Black Break The Silence 9/1 Blue Reflections 9/1 DRAMA Platonic Romance 9/1 Jessica Baio SACRED 9/1 KIRINJI TOWN BEAT 9/1 lilbootycall pink++ 9/1 Mon Rovîa Bloodline 9/1 The Cribs Selling A Vibe 9/1 The Kid LAROI BEFORE I FORGET 9/1 Zach Bryan With Heaven On Top 10/1 Lady Kabela MYSTERY 16/1 Alice Merton Visions 16/1 Cavetown Running With Scissors 16/1 Edenbridge Set The Dark On Fire 16/1 ENHYPEN E7* 16/1 Jordi Jordi 16/1 Langhorne Slim The Dreamin’ Kind 16/1 Lexa Gates I Am 16/1 Madison Beer locket 16/1 Nicole Dollanganger Natural Born Losers (Deluxe) 16/1 Pole. Punto 0 16/1 Sassy 009 Dreamer+ 16/1 Sleaford Mods The Demise of Planet X 16/1 Xiu Xiu Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1 16/1 Ya Tseen Stand On My Shoulders 16/1 Geolier TUTTO È POSSIBILE 21/1 Reol Rhetorica 23/1 Ari Lennox Vacancy 23/1 Cat Power Redux (EP) 23/1 Louis Tomlinson How Did I Get Here? 23/1 Lucinda Williams World’s Gone Wrong 23/1 Megadeth Megadeth 23/1 Melissa Bonny Cherry Red Apocalypse 23/1 MIKA Hyperlove 23/1 Poppy Empty Hands 23/1 PVA No More Like This 23/1 Reba McEntire Starting Over (30th Anniversary Edition) 23/1 Searows Death in the Business of Whaling 23/1 The Format Boycott Heaven 23/1 The Paper Kites If You Go There, I Hope You Find It 23/1 Wincent Weiss Hast du kurz Zeit 23/1 XG THE CORE 27/1 MARO SO MUCH HAS CHANGED 29/1 Hello Seahorse! Montaña 30/1 Buzzcocks Attitude Adjustment 30/1 Cast Yeah Yeah Yeah 30/1 Jordan Ward BACKWARD 30/1 JOSEPH Closer to Happy 30/1 Joyce Manor I Used To Go To This Bar 30/1 Kula Shaker Wormslayer 30/1 Labrinth COSMIC OPERA ACT I 30/1 Sick Joy More Forever 30/1 Softcult When A Flower Doesn’t Grow 30/1 The Molotovs Wasted On Youth 30/1 Kid Yugi ANCHE GLI EROI MUOIONO

Conclusione

Un calendario musicale 2026 ricco di novità: album, EP, edizioni deluxe e ristampe. Dai grandi nomi internazionali agli artisti indipendenti, ecco tutte le uscite previste per mese, tra pop, rock, hip-hop, elettronica e molto altro ancora. (La redazione)