I migliori film del 2025: classifica e trame

Guida ai migliori film del 2025: una classifica basata su consensi di critica e spettatori, con brevi trame per capire rapidamente temi e contenuti di ogni titolo. Dai film più acclamati a quelli più di nicchia, un panorama chiaro e informativo dell’annata cinematografica.
Il 2025 ha proposto un panorama cinematografico davvero vario e ricco di novità. Di seguito una classifica dei film indicati, ordinati secondo il giudizio complessivo di critica e pubblico, accompagnati da una descrizione della trama utile a comprenderne il tema principale.
La storia segue un uomo che, dopo anni lontano dai conflitti, si ritrova coinvolto in una serie di scontri personali e familiari che lo costringono a confrontarsi con il passato e con le contraddizioni dell’America contemporanea.
Due fratelli nel Mississippi degli anni ’30 aprono un locale musicale, innescando eventi misteriosi e pericolosi legati a forze oscure che si intrecciano con la cultura blues del luogo.
Un falegname disoccupato progetta un colpo in un piccolo museo di provincia, dando avvio a una spirale di conseguenze che mettono alla prova la sua vita privata e i suoi principi.
Un racconto corale che ruota attorno a un evento violento inspiegabile, mostrando le reazioni e i traumi dei personaggi coinvolti all’interno di un’America inquieta.
Dopo una tragica perdita, una giovane si ritrova a cercare spiegazioni e contatti con l’aldilà attraverso metodi che diventano sempre più pericolosi.
Un giovane musicista attraversa un momento cruciale della sua vita artistica, mettendo in discussione identità, ispirazioni e il proprio posto nella scena musicale.
Un architetto europeo emigrato negli Stati Uniti tenta di costruire il suo progetto più ambizioso, confrontandosi con ambizioni, compromessi ed effetti collaterali delle sue scelte.
Una coppia affronta una crisi personale e professionale mentre un evento esterno imprevisto li obbliga a rimettere in discussione la loro relazione e il modo di vedere il mondo.
Un evento quotidiano e apparentemente insignificante finisce per mettere in luce tensioni sociali e dinamiche familiari, secondo lo sguardo realistico del regista iraniano.
Una giovane donna affronta una serie di disavventure personali e sentimentali che la portano a riconsiderare priorità, relazioni e la propria identità.
Una comunità isolata vive una crisi improvvisa che svela rivalità, paure e simbolismi legati all’idea di giustizia in un contesto sospeso tra realismo e allegoria.
Una famiglia si ritrova coinvolta in un clima di crescente repressione politica, con il padre diviso tra dovere istituzionale e responsabilità verso i suoi cari.
Un racconto documentario che segue le trasformazioni sociali e territoriali di una comunità, mettendo a confronto prospettive diverse sul concetto di “terra” e appartenenza.
Ambientato nel dopoguerra, il film segue un uomo che, in preda alla solitudine, si infatua di un giovane conosciuto in Messico, dando vita a un intreccio di desiderio, fragilità e illusione.
