10 album in streaming per un Natale alternativo

Amerigo Gazaway, Sufjan Stevens, She & Him, Woody Goss Trio, Parenthetical Girls, Castle Island Hymns, Jeremy Fisher, Cynthia Lin, Alice Thompson e Low. Sono questi i protagonisti della nostra solita playlist alternativa di Natale. Dieci album da ascoltare in streaming e con i quali vi auguriamo buone feste.

14 Dicembre 2025

La nostra playlist alternativa di Natale torna con i soliti dieci album da ascoltare in streaming, perfetti per chi vuole vivere le feste con un tocco diverso dal solito. Da Amerigo Gazaway a Sufjan Stevens, passando per She & Him, Woody Goss Trio, Parenthetical Girls, Castle Island Hymns, Jeremy Fisher, Cynthia Lin, Alice Thompson e Low: una selezione unica per augurarvi buone feste con musica davvero speciale.

BEST CHRISTMAS ALBUMS

AMERIGO GAZAWAY A Christmas album (2018)

Amerigo Gazaway ci regala una rivisitazione unica del Natale con il suo A Christmas Album. Grazie a uno stile che mescola soul, jazz e hip-hop, questo disco è una gemma per chi cerca un’atmosfera calda e sofisticata, ma lontana dai cliché natalizi.

ACQUISTALO SU AMAZON o ASCOLTALO QUI

SUFJAN STEVENS Songs for Christmas (2006)

Nessuna lista di dischi natalizi alternativi sarebbe completa senza Songs for Christmas di Sufjan Stevens. Con oltre 40 tracce che spaziano tra generi diversi, questo progetto è un viaggio sonoro attraverso le molteplici sfaccettature del Natale, mescolando folk, pop e spiritualità.

ACQUISTALO SU AMAZON o ASCOLTALO QUI

SHE & HIM A Very She & Him Christmas (2011)

Il duo She & Him porta un tocco vintage al Natale con A Very She & Him Christmas. Zooey Deschanel e M. Ward reinterpretano classici natalizi con uno stile indie-pop elegante e spensierato, ideale per creare un’atmosfera giocosa ma raffinata.

ACQUISTALO SU AMAZON o ASCOLTALO QUI

LOW Christmas (1999)

Per chi cerca emozioni profonde e un’atmosfera più contemplativa, Christmas dei Low è un album imperdibile. Con il loro approccio slowcore, i Low trasformano i canti natalizi in riflessioni intime, perfette per chi ama un Natale più raccolto e introspettivo.

ACQUISTALO SU AMAZON o ASCOLTALO QUI

WOODY GOSS TRIO A Very Vulfy Christmas (2019)

Woody Goss, membro dei Vulfpeck, ci regala una sorpresa natalizia funk-jazz con A Very Vulfy Christmas. Con il supporto di un trio jazz, l’album sprigiona energia, groove e un pizzico di humor, perfetto per un Natale all’insegna della leggerezza e del ritmo.

ACQUISTALO SU AMAZON o ASCOLTALO QUI

MANCHESTER ORCHESTRA Christmas Songs Vol. 1 (2020)

I Manchester Orchestra portano il loro tocco inconfondibile nel Natale con Christmas Songs Vol. 1. Con arrangiamenti che spaziano dal folk-rock al cantautorato intimo, questo album è perfetto per chi cerca brani natalizi con un’anima autentica e intensa.

ACQUISTALO SU AMAZON o ASCOLTALO QUI

PARENTHETICAL GIRLS Christmas (2010)

Christmas dei Parenthetical Girls è un album natalizio fuori dagli schemi. Con il loro stile eclettico e sperimentale, questo disco mescola elementi pop, elettronici e persino teatrali, offrendo una visione inedita delle classiche melodie del Natale.

ACQUISTALO SU AMAZON O ASCOLTALO QUI

CASTLE ISLAND HYMNS Christmas (2011)

Se amate il minimalismo e le atmosfere eteree, Christmas dei Castle Island Hymns è un album da non perdere. Arrangiamenti semplici e delicati accompagnano canti natalizi tradizionali, rinnovati da una sensibilità indie che li rende intimi e pieni di fascino.

ACQUISTALO SU AMAZON o ACQUISTALO QUI

JEREMY FISHER Quiet Christmas (2020)

Se preferite sonorità più intime e minimaliste, Quiet Christmas di Jeremy Fisher fa al caso vostro. Con arrangiamenti acustici e una voce rassicurante, questo album è perfetto per chi desidera un Natale rilassante e avvolgente.

ACQUISTALO SU AMAZON o ACQUISTALO QUI

CYNTHIA LIN Cozy Christmas (2017)

Cynthia Lin, nota per il suo stile ukulele-driven, ci regala un album natalizio accogliente e intimo con Cozy Christmas. Le sue interpretazioni dolci e rilassanti dei classici del Natale sono ideali per una serata davanti al camino, in compagnia delle persone care.

ACQUISTALO SU AMAZON o ASCOLTALO QUI

ALICE THOMPSON Christmas (2021)

Alice Thompson offre un’interpretazione raffinata e coinvolgente del Natale con il suo Christmas. Questo album è una miscela di sonorità pianistiche e orchestrali che riescono a essere allo stesso tempo classiche e moderne, creando un’esperienza d’ascolto elegante e memorabile.

ACQUISTA IL DISCO o ASCOLTALO QUI

Buon Natale e buone feste

Che siate fan delle atmosfere vintage, delle reinterpretazioni intime o delle sperimentazioni musicali, questi dischi di Natale alternativi sapranno accompagnarvi nelle vostre festività in modo unico. Accendete lo streaming, lasciatevi avvolgere dalle melodie e godetevi un Natale davvero speciale. Dall’eclettico A Christmas Album di Amerigo Gazaway al delicato Quiet Christmas di Jeremy Fisher, passando per il vintage indie-pop di A Very She & Him Christmas e le sonorità slowcore di Christmas dei Low, ce n’è per tutti i gusti. E naturalmente non poteva mancare Songs for Christmas di Sufjan Stevens, un vero classico alternativo. Buon Natale e… buon ascolto! (La redazione)

14 Dicembre 2025

