I migliori album del 2025: la classifica dei dischi dell’anno (best albums)

A partire dal 2005, Musicletter.it sceglie i dischi più rappresentativi e significativi usciti durante l’anno. Anche per il 2025,la classifica dei migliori album raccoglie le opere più rilevanti, originali e apprezzate dell’anno, attraversando generi diversi e mettendo in luce sia artisti affermati sia nuove proposte. Dalla sperimentazione all’indie-folk, dal pop contemporaneo all’elettronica, la selezione riflette un panorama musicale ricco di idee, qualità tecnica e personalità artistica. Tutti gli album si possono ascoltare su Spotify attraverso un’unica playlist intitolata Best albums of 2025.

Le prime posizioni

Nelle posizioni più alte emergono lavori caratterizzati da forte identità sonora e riconoscimento critico. Iconoclasts di Anna von Hausswolff guida la classifica grazie alla sua fusione di organi gotici, drone e atmosfere sperimentali. Seguono Constant Noise dei Benefits, che dà forma a un indie alternativo carico di tensione emotiva, e Can’t Lose My (Soul) di Annie & The Caldwells, un pop-soul piacevole e curato. Tra le opere più acclamate figurano anche Glory di Perfume Genius, raffinato e intenso, eBirthing degli Swans, lavoro potente e radicale che conferma il valore della band nel panorama alternativo.

Stili diversi

Dal pop barocco dei Last Dinner Party alle eleganti sperimentazioni di Cate Le Bon, fino agli intrecci folk-psichedelici dei Modern Nature, la classifica mostra una ricchezza di linguaggi che attraversa più tradizioni musicali. Non mancano ritorni di rilievo come Cymande e Mulatu Astatke, né proposte contemporanee capaci di mescolare generi, come Marie Davidson, Gee­se o Hayley Williams. In ambito italiano spiccano Volevo essere un duro di Lucio Corsi e Furèsta di La Niña, che confermano vitalità e originalità nel panorama nazionale.

CLASSIFICA ALBUM 2025

La classifica dei migliori dischi dell’anno

IL MIGLIORE DISCO DEL 2025

La selezione dei migliori album del 2025 offre un quadro variegato e coerente della musica contemporanea, in cui sperimentazione, solidità compositiva e identità artistica convivono. Un insieme di opere capaci di lasciare un segno per qualità, ricerca e sensibilità espressiva, rappresentando al meglio la ricchezza sonora dell’anno. Tra tutti, Iconoclasts di Anna von Hausswolff si distingue come nostro album assoluto dell’anno. (La redazione)

Ascolta BEST ALBUMS OF 2025 su Spotify