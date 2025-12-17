I 20 libri del 2025 più apprezzati dal pubblico e dalla critica internazionale

Il 2025 è stato un anno straordinariamente ricco per la letteratura internazionale. Romanzi acclamati dalla critica, bestseller capaci di conquistare milioni di lettori e opere ibride che hanno saputo unire qualità stilistica e successo commerciale hanno segnato il panorama editoriale globale.

Questa selezione dei 20 migliori libri del 2025 nasce dall’incrocio tra recensioni della critica internazionale specializzata, riconoscimenti letterari e performance di vendita, includendo narrativa e saggistica. Non una semplice lista internazionale, ma una mappa ragionata delle letture che hanno definito l’anno.

20 LIBRI INTERNAZIONALI DEL 2025

Audition – KATIE KITAMURA

Romanzo di tono meta-letterario con una giovane attrice alle prese con ruoli, identità e relazioni familiari. Il testo rilegge la realtà come una forma di performance ed è stato accolto con ampio plauso critico nel 2025. (Disponibile anche su Amazon)

Katabasis – R. F. KUANG

Dark-academia fantasy dalle forti tinte mitologiche: un viaggio negli “inferi” che unisce satira accademica e magia, riconfermando l’autrice come una delle voci centrali del fantasy contemporaneo. (Disponibile anche su Amazon)

Onyx Storm – REBECCA YARROS

Romantasy ed epic romance ad alto coinvolgimento emotivo, tra intrecci sentimentali, conflitti personali e scenari ampi. Il libro ha raggiunto i vertici delle vendite nel suo genere. (Disponibile anche su Amazon)

L’ultimo segreto (The Secret of Secrets) – DAN BROWN

Nuovo thriller con protagonista Robert Langdon: una caccia a un mistero che mescola storia, simbologia e suspense internazionale. È stato uno dei best-seller commerciali in Italia nel 2025. (Disponibile anche su Amazon)

The Wilderness – ANGELA FLOURNOY

Ritratto corale di un gruppo di amiche afroamericane nell’arco di vent’anni, tra scelte di vita e solidarietà. Il romanzo è stato lodato per la profondità emotiva e la costruzione narrativa collettiva. (Disponibile anche su Amazon)

The Buffalo Hunter Hunter – STEPHEN GRAHAM JONES

Horror storico che fonde mito e violenza della frontiera americana, seguendo figure che sfuggono ai confini della storia ufficiale. Titolo molto discusso e segnalato nelle selezioni editoriali del 2025. (Disponibile anche su Amazon)

The Loneliness of Sonia and Sunny – KIRAN DESAI

Romanzo sulle migrazioni affettive e familiari che esplora solitudine e legami attraverso due protagonisti le cui vite si intrecciano tra mondi diversi. Presente nelle rassegne critiche del 2025. (Disponibile anche su Amazon)

The Emperor of Gladness – OCEAN VUONG

Storia delicata sull’amicizia intergenerazionale e sulle difficoltà dell’integrazione. Un testo che ha colpito critica e bibliotecari per la sua intensa carica emotiva. (Disponibile anche su Amazon)

The Knight and the Moth – RACHEL GILLIG

Romantasy gotico che racconta l’incontro tra una profetessa che non sogna e un cavaliere misterioso, in una favola oscura di destino e desiderio. Uno dei titoli di maggiore successo del romantasy nel 2025. (Disponibile anche su Amazon)

The Dream Hotel – LAILA LALAMI

Romanzo che unisce horror sociale e riflessione politica su controllo, sorveglianza e rapporti di potere negli ambienti urbani contemporanei. Molto citato nelle liste fantasy e speculative del 2025. (Disponibile anche su Amazon)

Great Big Beautiful Life – EMILY HENRY

Romance contemporaneo con dinamiche “rival-to-lovers”: due giornalisti sulle tracce di una storia su un’isola remota, tra ironia, nostalgia e sentimenti in evoluzione. Tra i romance più venduti del 2025. (Disponibile anche su Amazon)

Fox – JOYCE CAROL OATES

Thriller letterario costruito come un gioco di inganni e identità, che mette in luce la capacità dell’autrice di fondere suspense psicologica e analisi sociale. Segnalato tra le scelte critiche dell’anno. (Disponibile anche su Amazon)

The Ten Year Affair – ERIN SOMERS

Commedia drammatica sui temi del matrimonio e della tentazione, con uno sguardo ironico e a tratti toccante sulle scelte personali e sulle loro conseguenze. (Disponibile anche su Amazon)

Dream Count – CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Romanzo corale che intreccia le storie di quattro donne tra Nigeria e Stati Uniti, esplorando identità, potere e le narrazioni che modellano le vite. Accolto con interesse dalla critica internazionale. (Disponibile anche su Amazon)

Flesh – DAVID SZALAY

Romanzo di ampio respiro che segue il protagonista attraverso episodi di lavoro, guerra e prigionia. Vincitore del Booker Prize 2025, è considerato uno dei titoli più apprezzati dalla critica. (Disponibile anche su Amazon)

Sunrise on the Reaping – SUZANNE COLLINS

Prequel dell’universo di The Hunger Games che ritorna su personaggi del passato e sulle origini politiche del mondo distopico, suscitando grande discussione e forte interesse commerciale. (Disponibile anche su Amazon)

Oathbound – TRACY DEONN

Fantasy parte di una serie che intreccia mito, potere e identità queer. Nel 2025 è stato particolarmente apprezzato dagli appassionati di fantasy contemporaneo. (Disponibile anche su Amazon)

Abundance – DEREK THOMPSON & EZRA KLEIN (saggistica)

Saggio di analisi politica ed economica che propone visioni concrete per affrontare le sfide pubbliche e private. Citato tra i libri di non-fiction più influenti del 2025. (Disponibile anche su Amazon)

Putting Myself Together – JAMAICA KINCAID (raccolta di saggi)

Una raccolta di riflessioni che attraversano l’intera carriera dell’autrice, toccando memoria, identità e critica culturale. Molto presente nelle rassegne critiche del 2025. (Disponibile anche su Amazon)

Baldwin. A love story – NICHOLAS BOGGS (biografia/critica)

Biografia e ritratto critico di James Baldwin, apprezzata per il suo approccio analitico alla vita e all’eredità dello scrittore. Inserita in numerose liste editoriali e bibliotecarie del 2025. (Disponibile anche su Amazon)

Conclusione

Guardare ai libri più apprezzati del 2025 significa osservare una letteratura in movimento, capace di raccontare il presente con forme sempre nuove: dal ritorno del grande romanzo corale alla forza del fantastico, dal romance contemporaneo alla saggistica impegnata.

Questi venti titoli internazionali non esauriscono la ricchezza dell’anno, ma rappresentano un canone temporaneo, utile per orientarsi tra le uscite più significative e scegliere cosa leggere oggi con la consapevolezza di non perdere le voci che hanno davvero contato. (La redazione)