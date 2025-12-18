Supercoppa Italiana 2025: dove vederla

La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà nuovamente a Riad, confermando la formula a quattro squadre già adottata nella passata stagione. Il torneo prevede due semifinali ad eliminazione diretta e una finale, tutte in programma a dicembre 2025.

Sede e calendario delle partite

La manifestazione si terrà per la sesta volta nella capitale saudita. Il calendario è stato confermato insieme agli orari ufficiali: tutte le gare inizieranno alle 20 italiane, le 22 locali.

Semifinale 1: Napoli–Milan

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 20 italiane

Napoli–Milan Giovedì 18 dicembre 2025, ore 20 italiane Semifinale 2: Bologna–Inter

Venerdì 19 dicembre 2025, ore 20 italiane

Bologna–Inter Venerdì 19 dicembre 2025, ore 20 italiane Finale: Vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2

Lunedì 22 dicembre 2025, ore 20 italiane

Le squadre partecipanti

Il format prevede la presenza delle prime due classificate della Serie A e delle finaliste di Coppa Italia.

Le qualificate sono:

Napoli – vincitore della Serie A

– vincitore della Serie A Inter – seconda classificata in campionato

– seconda classificata in campionato Bologna – vincitore della Coppa Italia

– vincitore della Coppa Italia Milan – finalista di Coppa Italia

Il Bologna ha conquistato la Coppa Italia superando il Milan 1-0, mentre lo scudetto è stato deciso all’ultima giornata con il successo del Napoli, che ha chiuso a +1 sull’Inter.

Il tabellone e gli incroci stabiliti dal regolamento

La formula della Final Four prevedeva un incrocio predefinito in base ai risultati di Serie A e Coppa Italia. I verdetti della stagione hanno così definito il tabellone:

Semifinale 1: Napoli–Milan

Napoli–Milan Semifinale 2: Bologna–Inter

Le vincenti si affronteranno nella finale del 22 dicembre, che assegnerà il primo trofeo stagionale.

Come funziona il format Final Four

La Supercoppa si disputa con gare a eliminazione diretta: non sono previsti gironi e non è contemplato il ritorno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procede con tempi supplementari ed eventuali rigori. Il sistema consente di concentrare il torneo in tre giorni di gara nell’arco di una sola settimana.

Gli incontri della serie A

La classifica attuale della serie A

In attesa dei nuovi incontri

In vista della Supercoppa, l’attenzione resta puntata sui protagonisti della Serie A, reduci da una stagione intensa che ha definito gli equilibri del calcio italiano. Gli highlights del campionato offrono uno sguardo chiaro sull’andamento delle squadre e sulle dinamiche che le hanno portate a qualificarsi per la Final Four di Riad. Rivederli permette di comprendere meglio il percorso di Napoli, Bologna, Inter e Milan in attesa dei prossimi risultati e dei nuovi incroci che decideranno il primo trofeo della stagione. (La redazione)

Guarda gli highlights