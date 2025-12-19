Supercoppa Italiana 2025: dove vederla

La 38ª Supercoppa Italiana si giocherà a Riad con la formula Final Four: semifinali il 18 e 19 dicembre 2025, finale il 22 dicembre. In campo Napoli, Bologna, Inter e Milan. Ecco date, orari e regolamento dell’edizione che torna per la sesta volta in Arabia Saudita, con partite alle 20 italiane.
La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà nuovamente a Riad, confermando la formula a quattro squadre già adottata nella passata stagione. Il torneo prevede due semifinali ad eliminazione diretta e una finale, tutte in programma a dicembre 2025.
La manifestazione si terrà per la sesta volta nella capitale saudita. Il calendario è stato confermato insieme agli orari ufficiali: tutte le gare inizieranno alle 20 italiane, le 22 locali.
Il format prevede la presenza delle prime due classificate della Serie A e delle finaliste di Coppa Italia.
Le qualificate sono:
Il Bologna ha conquistato la Coppa Italia superando il Milan 1-0, mentre lo scudetto è stato deciso all’ultima giornata con il successo del Napoli, che ha chiuso a +1 sull’Inter.
La formula della Final Four prevedeva un incrocio predefinito in base ai risultati di Serie A e Coppa Italia. I verdetti della stagione hanno così definito il tabellone:
Le vincenti si affronteranno nella finale del 22 dicembre, che assegnerà il primo trofeo stagionale.
La Supercoppa si disputa con gare a eliminazione diretta: non sono previsti gironi e non è contemplato il ritorno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procede con tempi supplementari ed eventuali rigori. Il sistema consente di concentrare il torneo in tre giorni di gara nell’arco di una sola settimana.
In vista della Supercoppa, l’attenzione resta puntata sui protagonisti della Serie A, reduci da una stagione intensa che ha definito gli equilibri del calcio italiano. Gli highlights del campionato offrono uno sguardo chiaro sull’andamento delle squadre e sulle dinamiche che le hanno portate a qualificarsi per la Final Four di Riad. Rivederli permette di comprendere meglio il percorso di Napoli, Bologna, Inter e Milan in attesa dei prossimi risultati e dei nuovi incroci che decideranno il primo trofeo della stagione. (La redazione)
