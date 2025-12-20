Anche il 2025 ha confermato la vitalità della narrativa e della saggistica italiana, tra ritorni attesissimi, nuove voci consolidate e opere capaci di parlare a un pubblico ampio senza rinunciare all’ambizione letteraria. Questa nostra selezione dei 15 libri italiani del 2025 nasce dall’incrocio tra recensioni della critica, discussione pubblica e risultati di vendita, con l’obiettivo di offrire una piccola guida alle letture più interessanti dell’anno.

15 LIBRI ITALIANI DEL 2025

L’anniversario di Andrea Bajani

Un romanzo profondamente psicologico e familiare che ha vinto il Premio Strega 2025, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi in Italia. Il protagonista ripercorre il distacco dalla propria famiglia e riflette su identità, sofferenza e libertà personale, confermando Bajani come voce importante della narrativa italiana contemporanea. (Disponibile anche su Amazon)

Istella mea di Ciriaco Offeddu

Romanzo che fonde realismo magico e narrazione intensa, ambientato nella Sardegna degli anni Sessanta. È stato un caso editoriale con alte posizioni nelle classifiche di vendita e discussione critica, paragonato a atmosfere alla García Márquez per la sua forza immaginativa. (Disponibile anche su Amazon)

Perduto è questo mare di Elisabetta Rasy

Finalista al Premio Strega 2025, questo libro esplora la memoria e l’infanzia nella Napoli degli anni Cinquanta attraverso una prosa raffinata e una ricerca emotiva profonda. (Disponibile anche su Amazon)

Quello che so di te di Nadia Terranova

Narrativa introspettiva e familiare. Altra finalista del Premio Strega 2025, l’autrice affronta temi di identità, relazione e storia familiare con grande sensibilità stilistica. (Disponibile anche su Amazon)

Malbianco di Mario Desiati

Un romanzo che ha suscitato interesse per la sua riflessione profonda su memoria, radici familiari e identità. La storia segue Marco, un uomo che torna nella sua terra d’origine in Puglia per confrontarsi con il passato e i legami familiari, in un viaggio intimo e coinvolgente che esplora le dinamiche personali con grande sensibilità narrativa. Ha vinto il Premio Flaiano per la narrativa 2025, confermando la sua rilevanza critica nel panorama letterario italiano dell’anno. (Disponibile anche su Amazon)

Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori

Un’opera originale, nella cinquina finale dello Strega 2025, che sorprende per tono e struttura narrativa, consolidando la reputazione di Nori come autore anticonvenzionale e vivace interprete della realtà contemporanea. (Disponibile anche su Amazon)

Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia di Michele Ruol

Altro finalista Strega, una narrativa che intreccia memoria collettiva e introspezione lirica con stile elegante e quasi poetico. (Disponibile anche su Amazon)

Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata di Alessia Gazzola

Parte di una serie di narrativa gialla e sentimentale molto popolare in Italia, anche questo romanzo di Alessia Gazzola ha dominato le vendite nella narrativa leggera nel 2025 e sono discussi sia nei gruppi di lettura sia nelle classifiche mainstream. (Disponibile anche su Amazon)

La danza del falco di Simona Fruzzetti

Premiato in concorsi letterari nazionali (es. Premio Speciale S. Zucchelli 2025) e riconosciuto per la sua potenza narrativa, questo romanzo ha riscosso attenzione sia di critica che di pubblico amante del giallo e della narrativa di qualità italiana. (Disponibile anche su Amazon)

Il detective sonnambulo di Vanni Santoni

Un romanzo ambizioso che attraversa Parigi, Berlino, Davos e Venezia, intrecciando amore, attivismo, criptovalute e identità contemporanea. È stato molto discusso per la sua prosa vivace e la riflessione sul ruolo dell’individuo nella Storia, ricevendo recensioni critiche positive e attenzione nei festival letterari italiani nel 2025. (Disponibile anche su Amazon)

Il Principe rosa di Alessandro De Roma

Romanzo pubblicato nel 2025 che ha attirato lettori per la profondità dei personaggi e l’intreccio narrativo, contribuendo alla discussione sulla narrativa italiana contemporanea. (Disponibile anche su Amazon)

La strada giovane di Antonio Albanese

Narrato con uno stile semplice ma potente, questo romanzo breve ma intenso racconta la lotta per la sopravvivenza e l’amore per la vita attraverso il viaggio di un giovane siciliano durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato tra le uscite più notate del 2025 anche per la sua capacità di coniugare riflessione storica e coinvolgimento emotivo. (Disponibile anche su Amazon)

Onesto di Francesco Vidotto

Un romanzo italiano contemporaneo che ha ottenuto attenzione nelle classifiche di vendita italiane nei primi mesi del 2025. La storia affronta tematiche forti legate alla morale, alla responsabilità individuale e all’identità ed è stato apprezzato per il suo tono intenso e riflessivo. (Disponibile anche su Amazon)

Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia

Questo romanzo di formazione è stato segnalato tra i titoli più interessanti del 2025 per la sua capacità di raccontare con delicatezza e profondità i temi della perdita, del primo amore e della crescita personale, conquistando il favore sia dei lettori che di molti recensori. (Disponibile anche su Amazon)

Platone. Una storia d’amore di Matteo Nucci

Un romanzo storico-letterario pubblicato nel 2025 in cui Nucci immagina la vita e gli amori di Platone, offrendo una prosa ricca e riflessiva che intreccia filosofia, storia e narrazione romanzata. Questa operazione letteraria ha generato interesse sia nella critica sia tra i lettori italiani curiosi di rileggere figure antiche in chiave narrativa contemporanea. (Disponibile anche su Amazon)

Conclusione

Il 2025 si conferma un anno ricco e variegato per la narrativa italiana, con opere che spaziano dalla riflessione profonda sull’identità e la memoria familiare, alla sperimentazione stilistica, al giallo leggero e all’umorismo popolare. I titoli selezionati rappresentano un equilibrio tra apprezzamento critico, successo commerciale e discussione pubblica, offrendo al lettore una panoramica delle tendenze più interessanti del panorama letterario nazionale. Che si tratti di romanzi storici, introspezioni psicologiche o storie contemporanee, queste opere permettono di esplorare le molteplici sfaccettature della narrativa italiana contemporanea e di scegliere letture capaci di stimolare sia la mente che le emozioni. (La redazione)