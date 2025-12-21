Il disco in evidenza: Blizzard, 2025, Dove Ellis

Dove Ellis è un musicista indie rock irlandese. Nel 2025 ha avviato ufficialmente la propria carriera solista, attirando l’attenzione della critica internazionale grazie a un percorso rapido e coerente. Il suo debutto discografico racconta un artista già consapevole della propria identità sonora.

Gli inizi e il primo singolo

Nel 2025 Dove Ellis pubblica il primo singolo solista, To the Sandals. Il brano viene selezionato tra le migliori nuove canzoni della settimana da Paste. Un riconoscimento che segna l’ingresso dell’artista nel panorama indie internazionale.

L’annuncio dell’album Blizzard

Nello stesso anno arriva l’annuncio del primo album in studio, Blizzard, pubblicato il 5 dicembre 2025. In concomitanza con l’uscita vengono diffusi altri due singoli, Love Is e Pale Song. Anche Love Is ottiene spazio tra le migliori nuove uscite settimanali secondo Paste. La sequenza di pubblicazioni consolida l’attenzione critica intorno al progetto.

Accoglienza critica e riconoscimenti

Blizzard riceve un’accoglienza molto positiva. L’album viene incluso tra i dieci migliori dischi del 2025 da The Economist, che lo definisce una sintesi efficace delle potenzialità artistiche di Dove Ellis. Un risultato significativo per un debutto discografico.

Attività live e sessioni speciali

Durante il 2025 Dove Ellis apre alcune date del tour Getting Killed dei Geese. Nello stesso periodo registra una sessione presso la St James’ Church per il progetto Other Voices. Esperienze che rafforzano la sua presenza dal vivo e il legame con circuiti musicali di qualità.

Blizzard: musicisti e produzione

L’album Blizzard vede il contributo di numerosi musicisti.

Tra questi figurano Fred Donlon-Mansbridge al sassofono, basso, clarinetto e voce, Matthew Deakin e Jake Brown alla batteria, Lili Holland-Fricke al violoncello e voce, Reuben Haycocks, Louis Campbell e Saya Barbagila alle corde, Paddy Murphy al basso e Will Allen alla fisarmonica. La produzione coinvolge Sophie Ellis, Dani Bennett-Spragg, Andrew Sarlo e Felix Davis, occupati rispettivamente tra ingegneria, missaggio e mastering. Un lavoro corale che sostiene l’identità sonora dell’album.

Conclusioni

Dove Ellis si afferma nel 2025 come una delle voci emergenti più solide dell’indie rock irlandese. Blizzard rappresenta un debutto maturo, sostenuto da riconoscimenti critici, collaborazioni mirate e una presenza live già significativa. Un punto di partenza che definisce con chiarezza il suo percorso artistico. (La redazione)