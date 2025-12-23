Kanye West dal vivo in Italia nel 2026

Sabato 18 luglio 2026 Kanye “Ye” West si esibirà per la prima volta dal vivo in Italia, scegliendo la RCF Arena di Reggio Emilia per il suo ritorno in Europa dopo oltre dieci anni. L’evento segna il primo concerto europeo dell’artista dal 2014 e rappresenta un passaggio rilevante nella sua carriera live.

Il concerto del 18 luglio 2026

Il concerto è in programma sabato 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia, struttura progettata per ospitare grandi eventi musicali all’aperto. Secondo le informazioni diffuse, l’area potrà accogliere fino a 103.000 spettatori, rendendo l’appuntamento uno dei più imponenti mai annunciati dall’artista. Si tratta del ritorno di Ye sul palco europeo dopo oltre dieci anni, con uno show concepito appositamente per una dimensione su larga scala.

Hellwatt Festival

L’esibizione di Ye si inserisce nel programma del nuovo format crossover Hellwatt Festival, che si svolgerà alla RCF Arena in tre weekend, dal 4 luglio al 18 luglio 2026. YE sarà headliner del festival, che verrà presentato ufficialmente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026. Il progetto è pensato come un evento immersivo, con allestimenti di impostazione cinematografica, e mira a collocare Reggio Emilia e l’Italia al centro dei grandi appuntamenti musicali internazionali.

Ye e il ritorno al live

Figura centrale della cultura contemporanea, Ye ha inciso in modo determinante sull’evoluzione dell’hip hop e della musica globale, firmando album che hanno segnato un’epoca come Graduation e My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Il concerto del 18 luglio 2026 viene presentato come l’avvio di una nuova fase artistica, in cui il live torna a essere un’esperienza complessiva, progettata su una scala senza precedenti nella sua carriera. (La redazione)