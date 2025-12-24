Buon Natale e buone feste da Musicletter.it

Musicletter.it augura a tutte le lettrici e a tutti i lettori un sereno Natale e delle buone feste. In un periodo difficile per il mondo, il nostro augurio è che questi giorni possano portare momenti di pace e serenità, accompagnati, naturalmente, da tanta buona musica.

Vogliamo ringraziarvi di cuore per il sostegno e l’interesse dimostrati finora. Se in qualche occasione non siamo riusciti a soddisfare le vostre aspettative, vi chiediamo scusa. La vostra fiducia è per noi preziosa e ci sprona a fare sempre meglio.

Gestire un sito indipendente di informazione musicale e culturale come il nostro non è semplice, ma da oltre vent’anni lo facciamo con passione, impegno e professionalità. La nostra speranza è di continuare a farlo, condividendo con voi nuovi articoli, nuove scoperte e nuove emozioni musicali, mantenendo intatto l’entusiasmo di sempre. (La redazione)

