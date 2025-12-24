Lo storico concerto dei Talking Heads a Roma nel 1980

Il 18 dicembre 1980 i Talking Heads si esibirono dal vivo al PalaEur di Roma. Il concerto fu ripreso da Cesare Pierleoni, storico regista della Rai.
Il 18 dicembre 1980, all’indomani della pubblicazione dell’uscita del monumentale Remain in Light, i Talking Heads si esibirono dal vivo al PalaEur di Roma.
Lo storico concerto dei Talking Heads è stato trasmesso più volte da Rai 5. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 24 Dicembre 2025