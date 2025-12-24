Lo storico concerto dei Talking Heads a Roma nel 1980

Ho avuto la fortuna e l’onore di essere il regista di questo concerto indimenticabile e meraviglioso al PalaEur di Roma il 18 dicembre 1980. Qualcosa di irripetibile. Girato in pellicola 16mm con tre macchine da presa sincronizzate. Credo sia qualcosa di incredibile, con la line-up della band allargata per accogliere il leggendario Adrian Belew alla chitarra e Dolette Mc Donald come backing vocal. Ho ancora la pelle d’oca.

Cesare Pierleoni, storico regista della Rai.