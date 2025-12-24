Sora e Frosinone calcio: risultati partite, classifiche e partite live (Serie D e B)

Su questa pagina puoi consultare i risultati aggiornati di Sora e Frosinone, due tra le principali squadre di calcio della provincia di Frosinone. Il Sora, con una storia iniziata nel 1907, milita attualmente in Serie D dopo la promozione dall’Eccellenza. Il Frosinone, oggi in Serie B, ha raggiunto la Serie A per tre volte nella sua storia. Segui qui l’andamento delle partite, i punteggi e i risultati più recenti del calcio ciociaro.

Sora calcio

L’A.S.D. Sora Calcio 1907, conosciuta semplicemente come Sora, è una squadra di calcio italiana con sede a Sora e attualmente milita in Serie D, la quarta serie del calcio italiano. Il club attuale è l’erede delle precedenti società locali, con origini che risalgono al 1907. Negli anni ha conosciuto vari cambiamenti e rifondazioni, tra cui quella del 2005 dopo un fallimento societario. Storicamente, ha raggiunto la Prima Divisione nel 1933-1934 e ha avuto un periodo stabile tra Serie C1 e C2 dal 1992 al 2005. Dopo il fallimento, ha giocato nelle serie minori, tornando in Serie D dal 2011 al 2015, per poi scendere nuovamente nei campionati provinciali e regionali. Nel 2022-2023, ha vinto l’Eccellenza Lazio, conquistando la promozione in Serie D.

Risultati Sora calcio (serie D)

Classifica Sora calcio (serie D)

Frosinone calcio

Il Frosinone Calcio è una squadra di calcio italiana con sede a Frosinone, attualmente militante in Serie B. Pur essendo nata nel 1906, la sua origine ufficiale viene fatta risalire al 1928, anno della seconda affiliazione alla FIGC. Il club è stato rifondato più volte (1945, 1959, 1990) a seguito di varie difficoltà. Dopo decenni nelle serie minori, ha debuttato in Serie B nel 2006-2007 e vi ha partecipato in totale per 13 stagioni. Ha raggiunto la Serie A tre volte (2014-2015, 2017-2018, 2022-2023), ma è sempre retrocessa alla fine della stagione. È la terza squadra laziale ad aver giocato nella massima serie, dopo Lazio e Roma.

Risultati Frosinone calcio (serie B)

Classifica Frosinone calcio (serie B)

Conclusione

