Concerti e festival da non perdere

Concerti e festival in programma Danilo Plessow and Motor City Drum Ensemble at Unknown venue (25 De live giovedì 25 dicembre 2025 – Lecce, Italy

live giovedì 25 dicembre 2025 – Lecce, Italy Alex Neri, Planet Funk, and Samuel at Tenax (25 Dec 25) live giovedì 25 dicembre 2025 – Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Florence, Italy

live giovedì 25 dicembre 2025 – Tenax, Via Pratese, 46, 50145, Florence, Italy THE ORIGINALS (Africa Unite+The Bluebeaters), The Bluebeaters, an live venerdì 26 dicembre 2025 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita

live venerdì 26 dicembre 2025 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita cmqmartina and Bruno Belissimo at Mercato Nuovo (27 Dec 25) live sabato 27 dicembre 2025 – Mercato Nuovo, Via Mercato Nuovo 30, 74123, Taranto, Italy

live sabato 27 dicembre 2025 – Mercato Nuovo, Via Mercato Nuovo 30, 74123, Taranto, Italy Giovanni Allevi at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Music live sabato 27 dicembre 2025 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d

live sabato 27 dicembre 2025 – Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d Post Nebbia, Montag, and Planet Opal at Daste Bergamo (27 Dec 25) live sabato 27 dicembre 2025 – Daste Bergamo, Via Daste e Spelenga, Bergamo, Italy

live sabato 27 dicembre 2025 – Daste Bergamo, Via Daste e Spelenga, Bergamo, Italy Ennio Morricone at Cinecittà World (28 Dec 25) live domenica 28 dicembre 2025 – Cinecittà World, Via Irina Alberti, 00128, Rome, Italy

live domenica 28 dicembre 2025 – Cinecittà World, Via Irina Alberti, 00128, Rome, Italy Tre Allegri Ragazzi Morti at CAPODAJE 28.12 (28 Dec 25) live domenica 28 dicembre 2025 – CAPODAJE 28.12, Piazza Sauli, Rome, Italy

live domenica 28 dicembre 2025 – CAPODAJE 28.12, Piazza Sauli, Rome, Italy Gabry Ponte at Piazzale della Pace (31 Dec 25) live mercoledì 31 dicembre 2025 – Piazzale della Pace, Alghero, Italy

live mercoledì 31 dicembre 2025 – Piazzale della Pace, Alghero, Italy Populous at Angelo Mai (31 Dec 25) live mercoledì 31 dicembre 2025 – Angelo Mai, Viale Delle Terme Di Caracalla 55, 00153, Rome, It

live mercoledì 31 dicembre 2025 – Angelo Mai, Viale Delle Terme Di Caracalla 55, 00153, Rome, It Elasi, Bassolino, and Mantis at W Rome (31 Dec 25) live mercoledì 31 dicembre 2025 – W Rome, Via Liguria, 00187, Rome, Italy

live mercoledì 31 dicembre 2025 – W Rome, Via Liguria, 00187, Rome, Italy Africa Unite, The Bluebeaters, and THE ORIGINALS (Africa Unite+Th live lunedì 5 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20

live lunedì 5 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20 Otto Ohm at Locomotiv Club (08 Jan 26) live giovedì 8 gennaio 2026 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It

live giovedì 8 gennaio 2026 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It Emma Tricca and Pete Greenwood at The Holloway (08 Jan 26) live giovedì 8 gennaio 2026 – The Holloway, St. Lawrence Steps, St. Benedict's Street, NR2 4P

live giovedì 8 gennaio 2026 – The Holloway, St. Lawrence Steps, St. Benedict's Street, NR2 4P Giovanni Allevi at Teatro dal Verme (09 Jan 26) live venerdì 9 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)