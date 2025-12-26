I migliori album italiani del 2025

Il 2025 ha messo in evidenza una scena musicale italiana particolarmente interessante, attraversata da percorsi artistici solidi e da lavori che riflettono identità ben definite. Senza l’intento di stabilire vere e proprie gerarchie o classifiche, questa selezione raccoglie alcuni dischi che hanno lasciato un segno nell’anno in corso, raccontando linguaggi, sensibilità e visioni diverse della musica contemporanea italiana.

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Con questo album Lucio Corsi conferma la propria originalità nel panorama italiano contemporaneo. Il disco si muove tra melodie malinconiche, testi poetici e atmosfere retrò, raccontando fragilità, sogni infranti e desiderio di ribellione. Un lavoro riconoscibile, capace di fondere pop, cantautorato e suggestioni vintage in uno stile personale. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

La Niña – Furèsta

Furèsta rappresenta un punto di maturità artistica per La Niña. L’album fonde sperimentazione e tradizione folk partenopea, valorizzando il dialetto come linguaggio espressivo. La cantautrice trasforma una sensibilità personale in un racconto musicale universale, autentico e coerente. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

Not Moving – That’s All Folks

Ultimo lavoro della storica band Not Moving, il disco chiude oltre quarant’anni di carriera. Dieci brani che sintetizzano blues, punk e psichedelia, con riferimenti evidenti a Gun Club, Cramps e Rolling Stones. Un album che si presenta come disco-testamento, segnando una storia di coerenza e devozione al rock’n’roll. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

Andrea Lazlo De Simone – Una lunghissima ombra

Il nuovo lavoro di Andrea Lazlo De Simone si distingue come un progetto unico nel suo genere. Lontano dalle logiche di mercato, il disco costruisce un ambiente emotivo in cui parole, immagini e suoni sono strettamente connessi. Un ascolto che richiede attenzione continua e partecipazione. Disponibile anche su Amazon

Umberto Maria Giardini – Olimpo diverso

Con Olimpo diverso, Umberto Maria Giardini rafforza la propria identità artistica, introducendo una marcata componente sperimentale. Il disco riflette sul rapporto tra musica, televisione e business, sviluppandosi come un concept attento al presente e costruito con grande cura per i dettagli. Disponibile anche su Amazon

The Niro – La nascita

La nascita raccoglie 11 brani in italiano e inglese che raccontano il momento personale dell’artista e una più ampia condizione collettiva, tra conflitti e ricerca di speranza. Davide Combusti, in arte The Niro, suona tutti gli strumenti e cura per la prima volta anche la produzione. Ne risulta un lavoro intimo e ben equilibrato, sospeso tra acustica ed elettronica, con una voce immediatamente riconoscibile. Disponibile anche su Amazon

In corso di aggiornamento

I dischi italiani del 2025

Questi album restituiscono un’istantanea della musica italiana del 2025, fatta di continuità, sperimentazione e scelte consapevoli. Non esiste un filo unico che li attraversi, se non la centralità della visione artistica e l’attenzione al linguaggio. Una fotografia parziale ma significativa di un anno discografico che ha saputo offrire lavori riconoscibili e coerenti, ciascuno con una propria voce. (La redazione)

Il nostro negozio culturale (dischi e libri) su Amazon