Marta Del Grandi con il nuovo album Dream Life: un viaggio tra sogno e realtà

Marta Del Grandi pubblica Dream Life, il nuovo album per Fire Records in uscita il 30 gennaio 2026. Anticipato dai singoli Antarctica e Neon Lights, il disco esplora il confine tra sogno e realtà in dieci brani intensi e poetici, confermando l’artista come una voce originale della scena indipendente europea.
Marta Del Grandi torna con un nuovo album dal titotlo Dream Life, in uscita il 30 gennaio 2026 per Fire Records. Il disco è stato anticipato dai due singoli Antarctica e Neon Lights, che ne rivelano la direzione sonora e poetica. Si tratta della terza collaborazione dell’artista milanese con l’etichetta londinese, dopo l’ottimo riscontro di Selva, pubblicato nel 2023 e finalista al Premio Tenco 2024 nella categoria “Opera Prima”. Con oltre ottanta concerti in Italia e in Europa, Marta Del Grandi si è imposta come una delle voci più originali della scena indipendente contemporanea, capace di unire visione artistica e ricerca sonora.
Nei dieci brani che compongono Dream Life, il tema del sogno diventa il filo conduttore di una riflessione intima e universale. L’album esplora il confine sottile tra sogno e realtà, tra desideri e aspettative, tra controllo e accettazione del futuro. Il sogno è rappresentato come un territorio dove l’inconscio e la memoria si incontrano, generando immagini e sensazioni che rivelano la fragilità e la forza della percezione umana. L’artista ne fa uno strumento di libertà, invitando l’ascoltatore a lasciarsi trasportare in un viaggio sonoro e poetico.
Il primo estratto, Antarctica, apre l’album con un ritmo vibrante e un tono riflessivo, affrontando temi legati al clima e alla giustizia sociale attraverso un linguaggio ironico e leggero. Il brano, costruito su un riff funky di chiara ispirazione art-pop, combina elettronica e cantautorato in modo personale e immediato. Il secondo singolo, Neon Lights, prosegue la narrazione di Dream Life con un’atmosfera sospesa e onirica, dove luce e buio si alternano in un equilibrio sonoro raffinato
Dream Life è un lavoro che fonde introspezione e leggerezza, consapevolezza e meraviglia. L’artista costruisce un racconto musicale che accoglie l’incertezza come parte essenziale del vivere, trasformando la disillusione in un sentimento di quieta accettazione. Il risultato è un album coerente e suggestivo, capace di muoversi tra generi e atmosfere senza perdere identità, confermando Marta Del Grandi come una delle voci più interessanti della nuova musica italiana ed europea.
Con Dream Life, Marta Del Grandi firma un lavoro maturo e visionario, in cui ogni canzone è un frammento di sogno che riflette la realtà. L’album invita ad ascoltare con attenzione e a lasciarsi trasportare, ricordando che il confine tra ciò che immaginiamo e ciò che viviamo è spesso più sottile di quanto sembri. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 28 Dicembre 2025