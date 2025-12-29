Lucinda Williams torna con World’s Gone Wrong: il nuovo album tra coraggio e spiritualità

Lucinda Williams torna sulla scena musicale con il nuovo album World’s Gone Wrong, disponibile dal 23 gennaio. Il disco è anticipato dalla potente title track World’s Gone Wrong, realizzata in collaborazione con Brittney Spencer, che segna un ritorno intenso e riflessivo per una delle voci più autentiche dell’Americana contemporanea.

Un album nato dall’urgenza dei tempi

World’s Gone Wrong è stato prodotto da Tom Overby e Ray Kennedy e registrato al Room & Board Studio di Nashville, nel cuore del Tennessee. Si tratta di un lavoro crudo e diretto, scritto nella primavera del 2025, che affronta senza filtri le contraddizioni della società americana moderna. Il disco si apre con la title track World’s Gone Wrong, una canzone che racconta la fatica e la resistenza della classe operaia. Il messaggio centrale è chiaro: rimanere forti anche nei momenti più difficili.

Collaborazioni d’eccezione e messaggi universali

Il nuovo progetto di Lucinda Williams si arricchisce della partecipazione di artisti di grande spessore come Mavis Staples, Norah Jones e Brittney Spencer.

La reinterpretazione di So Much Trouble In The World di Bob Marley diventa un duetto intenso con Mavis Staples, che aggiunge profondità spirituale e urgenza al brano. In How Much Did You Get For Your Soul, Williams torna a temi cari al suo repertorio, riprendendo l’anima del suo album del 2020 Good Souls Better Angel. Con Freedom Speaks, la cantautrice dà voce alla libertà stessa, trasformandola in un canto contro l’oppressione e l’indifferenza.

Un finale che tocca il cuore

L’album si chiude con We’ve Come Too Far to Turn Around, dove Norah Jones accompagna Lucinda Williams al pianoforte e ai cori. Il brano celebra la forza e la perseveranza, riconoscendo la difficoltà di non arrendersi quando il ritorno indietro non è possibile. Le due voci si fondono in modo perfetto, offrendo un finale toccante e intenso.

Un disco per il nostro tempo

World’s Gone Wrong è un monito e una dichiarazione di speranza, capace di trovare grazia e forza in un mondo incerto. Con questo lavoro, Lucinda Williams conferma la sua posizione come una delle voci più autorevoli e coraggiose della musica americana contemporanea. (La redazione)