20 album da avere assolutamente in CD o vinile (terza parte)

Terza parte di un percorso tra gli album più influenti della musica rock e pop: opere che hanno definito epoche, linguaggi e immaginari, diventando classici assoluti. Un viaggio tra capolavori che ancora oggi continuano a ispirare artisti e ascoltatori.
Con questa terza parte dei 20 album da avere assolutamente in CD o vinile si prosegue il percorso attraverso alcuni degli album più influenti della storia della musica pop e rock. Dischi di popular music che hanno influenzato linguaggi, estetiche e sensibilità, diventando punti di riferimento imprescindibili per generazioni di ascoltatori e artisti.
TERZA PARTE
Altri 20 dischi della storia della popular music, finora sono sessanta, che hanno caratterizzato un’epoca raccontando il proprio tempo in maniera unica ed esclusiva, diventando dei veri e propri classici.
Terzo album in studio degli Smiths, è considerato il loro capolavoro. Unisce indie rock e post-punk con arrangiamenti chitarristici raffinati di Johnny Marr e liriche ironiche, politiche e malinconiche di Morrissey. Accolto con entusiasmo dalla critica, ha avuto enorme influenza sulla musica alternativa britannica degli anni ’80.
Album cardine della carriera di Tom Waits, segna l’apice del suo stile sperimentale. Mescola blues, jazz, musica da cabaret e sonorità industriali, con testi surreali ispirati agli emarginati urbani. Considerato uno dei suoi lavori più innovativi, ha ricevuto vasti consensi critici.
Album più venduto di Neil Young, rappresenta il suo periodo folk-country più accessibile. Caratterizzato da atmosfere intime e malinconiche, affronta temi di amore, solitudine e disillusione. Nonostante un’accoglienza critica inizialmente tiepida, è oggi considerato un classico assoluto.
Quinto album degli U2, consacra la band a livello mondiale. Ispirato ai paesaggi e alle tensioni sociali americane, fonde rock epico e spiritualità. Contiene brani simbolo come With or Without You e Where the Streets Have No Name ed è uno degli album più influenti degli anni ’80.
Considerato il capolavoro dei Cure, è un album intenso e atmosferico che esplora amore, perdita e alienazione. Sonorità gotiche, sintetizzatori avvolgenti e testi profondamente emotivi lo rendono un punto di riferimento del rock alternativo e dark degli anni ’80.
Secondo album degli Stooges, è una pietra miliare del proto-punk. Grezzo, aggressivo e improvvisato, cattura l’energia primitiva della band guidata da Iggy Pop. Inizialmente ignorato dal pubblico, è stato rivalutato come uno degli album più radicali della storia del rock.
Quarto album della band, rappresenta il vertice del loro periodo post-punk. Oscuro e ipnotico, combina atmosfere gotiche, ritmi tribali e liriche inquietanti. Juju ha influenzato profondamente il gothic rock e rimane uno dei lavori più acclamati del gruppo.
Album di svolta per i Depeche Mode, unisce elettronica raffinata e sensibilità pop. Caratterizzato da suoni minimalisti e testi introspettivi, contiene singoli di grande successo. È considerato uno degli album elettronici più importanti di sempre.
Album concettuale dedicato alla nostalgia dell’Inghilterra tradizionale, si distingue per liriche ironiche e melodie eleganti. Inizialmente un insuccesso commerciale, è oggi riconosciuto come uno dei lavori più sofisticati e influenti del pop britannico.
Secondo album dei Santana, fonde rock psichedelico, blues e ritmi latini. Ricco di improvvisazioni e groove percussivi, contiene brani iconici come Black Magic Woman. Fu un enorme successo commerciale e consolidò lo stile unico della band.
Ultimo album in studio dei Roxy Music, presenta un suono elegante e levigato, orientato al pop sofisticato. Atmosferico e romantico, segna l’evoluzione della band verso sonorità più accessibili, diventando uno dei loro lavori di maggior successo.
Terzo album dei Ramones, rappresenta l’essenza del punk rock: brani brevi, veloci e melodici. Contiene alcuni dei loro pezzi più celebri ed è considerato uno dei migliori album punk di sempre per energia e immediatezza.
Album sperimentale e rivoluzionario del gruppo krautrock. Combina improvvisazione, elettronica e psichedelia in strutture innovative. Considerato uno degli album più influenti della musica alternativa, ha ispirato generazioni di artisti sperimentali.
Album radicale che rompe con il passato pop della band. Caratterizzato da composizioni lente, dinamiche e atmosferiche, è considerato uno dei precursori del post-rock. Inizialmente incompreso, è oggi un’opera di culto.
Capolavoro di Brian Wilson, rivoluziona il pop grazie a arrangiamenti complessi e uso innovativo dello studio. Profondamente emotivo e sperimentale, è spesso citato come uno dei migliori album di tutti i tempi e ha influenzato innumerevoli artisti.
Album che ha portato il grunge al grande pubblico. Con un suono potente e melodico, esprime alienazione e rabbia giovanile. Il suo enorme successo ha cambiato il panorama musicale degli anni ’90 e consacrato Kurt Cobain come icona generazionale.
Album di debutto della band britannica, è uno dei manifesti del trip hop. Atmosfere cupe, campionamenti vintage e la voce malinconica di Beth Gibbons creano un suono unico e cinematografico, molto influente negli anni ’90.
Ultimo album dei Police, fonde rock, pop e new wave con tematiche introspettive. Contiene alcuni dei loro maggiori successi e segna il momento di massima maturità artistica della band prima dello scioglimento.
Album che ha reso Peter Gabriel una star globale. Combina sperimentazione sonora e pop accessibile, affrontando temi politici ed emotivi. Grazie a singoli di grande successo, è considerato il suo lavoro più importante.
Album fondamentale della scena Madchester, unisce psichedelia, indie rock e dance. Celebrato per il suo suono innovativo e l’atmosfera sognante, è considerato uno dei dischi più importanti della musica britannica moderna.
Questi album non sono soltanto testimonianze storiche, ma opere vive, ancora capaci di parlare al presente. Riascoltarli oggi significa riscoprire l’origine di molte traiettorie musicali contemporanee e comprendere come l’innovazione, quando è autentica, possa diventare eredità culturale duratura. Tutto questo, in attesa della quarta parte! (La redazione)
