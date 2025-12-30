I migliori album del 2025: la classifica dei dischi dell’anno (best albums of 2025)

A partire dal 2005, Musicletter.it sceglie i dischi più rappresentativi e significativi usciti durante l’anno. Anche per il 2025,la classifica dei migliori album raccoglie le opere più rilevanti, originali e apprezzate dell’anno, attraversando generi diversi e mettendo in luce sia artisti affermati sia nuove proposte. Dalla sperimentazione all’indie-folk, dal pop contemporaneo all’elettronica, la selezione riflette un panorama musicale ricco di idee, qualità tecnica e personalità artistica. Tutti gli album si possono ascoltare su Spotify attraverso un’unica playlist intitolata Best albums of 2025.

Le prime posizioni

Nelle posizioni più alte emergono lavori caratterizzati da forte identità sonora e riconoscimento critico. Iconoclasts di Anna von Hausswolff guida la classifica grazie alla sua fusione di organi gotici, drone e atmosfere sperimentali. Seguono Constant Noise dei Benefits, che dà forma a un indie alternativo carico di tensione emotiva, e Can’t Lose My (Soul) di Annie & The Caldwells, un pop-soul piacevole e curato. Tra le opere più acclamate figurano anche Glory di Perfume Genius, raffinato e intenso, e Birthing degli Swans, lavoro potente e radicale che conferma il valore della band nel panorama alternativo.

Stili diversi

Dal pop barocco dei Last Dinner Party alle eleganti sperimentazioni di Cate Le Bon, fino agli intrecci folk-psichedelici dei Modern Nature, la classifica mostra una ricchezza di linguaggi che attraversa più tradizioni musicali. Non mancano ritorni di rilievo come Cymande e Mulatu Astatke, né proposte contemporanee capaci di mescolare generi, come Marie Davidson, Gee­se o Hayley Williams. In ambito italiano spiccano, tra gli altri, Volevo essere un duro di Lucio Corsi e Furèsta di La Niña, che confermano vitalità e originalità nel panorama nazionale.

CLASSIFICA ALBUM 2025

La classifica dei migliori dischi dell’anno

01. ANNA VON HAUSSWOLFF – ICONOCLASTS

Un capolavoro visionario che unisce organi gotici, droni e atmosfere sperimentali. Originale, potente ed emotivamente intenso, bilancia audacia sonora e coerenza compositiva, conquistando critica internazionale e italiana per innovazione e impatto emotivo. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

02. BENEFITS – CONSTANT NOISE

Indie alternativo e atmosferico, con attenzione al dettaglio sonoro e melodico. Si tratta di un lavoro discografico in cui rabbia e frustrazione vengono incanalate in una miscela sonora che include synth, disco e riflessioni su vita, morte e politica. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

03. ANNIE & THE CALDWELLS – CAN’T LOSE MY (SOUL)

Pop-soul semplice e piacevole, con attenzione all’armonia vocale. Critica ne riconosce bellezza e qualità tecnica, ma l’originalità è limitata. Album leggero e godibile, con coerenza artistica, adatto a un ascolto piacevole ma senza grande innovazione. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

04. PERFUME GENIUS – GLORY

Album emotivamente profondo e raffinato, che fonde vulnerabilità lirica e arrangiamenti eleganti. Apprezzato per la bellezza melodica e la scrittura curata, unisce accessibilità e sperimentazione in un equilibrio raro che ha conquistato ampi consensi critici. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

05. SWANS – BIRTHING

Opera intensa e radicale, capace di trasportare l’ascoltatore in paesaggi sonori consumanti. Sperimentale, potente e coerente, esprime originalità, qualità tecnica e profondità emotiva, confermando Swans come riferimento di musica alternativa di alto livello. (Leggi di più) – Disponibile su Amazon

06. THE LAST DINNER PARTY – FROM THE PYRE

Pop barocco e teatrale con audaci stratificazioni orchestrali. L’album colpisce per originalità e ambizione, unendo teatralità e arrangiamenti sofisticati. Critica internazionale loda la creatività e la capacità di reinventare sonorità glam pop in chiave moderna. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

07. CATE LE BON – MICHELANGELO DYING

Sperimentazione delicata e songwriting raffinato si fondono in un disco poetico e originale. La critica apprezza la capacità di innovare senza perdere coerenza melodica, con arrangiamenti intelligenti e atmosfere intime che conferiscono eleganza e modernità. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

08. MODERN NATURE – THE HEAT WARPS

Album atmosferico e sofisticato che miscela folk, dream-pop e psichedelia. Apprezzato per arrangiamenti curati e sonorità immersive, con un equilibrio tra innovazione e accessibilità. Originalità e qualità compositiva lo rendono un lavoro notevole per critica e pubblico. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

09. CYMANDE – RENASCENCE

Ritmi funk e soul ricchi di inventiva, con arrangiamenti eleganti e groove sofisticati. Pubblico e critica ne lodano l’originalità storica e l’abilità di fondere sonorità classiche con approccio moderno, risultando un album vibrante e creativo. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

10. WITCH – SOGOLO

Folk psichedelico dallo spirito vintage, con chitarre avvolgenti e armonie sorprendenti. Apprezzato per l’equilibrio tra nostalgia e sperimentazione, il disco offre sonorità alternative e freschezza creativa, confermando il valore della band nel panorama indie internazionale. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

11. NOURISHED BY TIME – THE PASSIONATE ONES

Un disco energico e articolato, che combina emotività intensa e sperimentazione sonora. Critica ne apprezza l’originalità compositiva e la cura nei dettagli, con arrangiamenti ricchi e dinamici, risultando un lavoro innovativo e di grande impatto emotivo. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

12. VALERIE JUNE – OWLS, OMENS AND ORACLES

Album che unisce folk, blues e soul con atmosfere avvolgenti. La critica ne valorizza la bellezza sonora e la personalità vocale dell’artista, con un equilibrio tra melodia, originalità e qualità tecnica che lo rende una proposta alternativa molto apprezzata. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

13. MICAH P. HINSON – THE TOMORROW MAN

Opera intimista e liricamente intensa, con arrangiamenti delicati e cura compositiva. Critica riconosce la capacità di creare emozione attraverso semplicità melodica e songwriting coerente, risultando un album originale e profondamente personale. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

14. MARIE DAVIDSON – CITY OF CLOWNS

Un mix audace di elettronica, sperimentazione e minimalismo vocale. Critica ne apprezza innovazione sonora e originalità, con capacità di mantenere coerenza artistica e fascino alternativo. Disco unico nel suo genere, che sfida i confini del pop elettronico. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

15. STEVE GUNN – DAYLIGHT DAYLIGHT

Folk raffinato e psichedelico, con chitarre avvolgenti e melodie delicate. La critica loda l’equilibrio tra tradizione e sperimentazione, la qualità della produzione e la profondità emotiva, risultando un album bello, coerente e originale nel panorama indie. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

16. BILLY WOODS – GOLLIWOG

Hip-hop alternativo e liricamente denso, con produzione sofisticata e sperimentale. Critica internazionale apprezza originalità, qualità tecnica e profondità concettuale, creando un’opera che sfida convenzioni e offre nuove prospettive artistiche nel genere. (Leggi di più) – Disponibile su Amazon

17. WEDNESDAY – BLEEDS

Album indie-rock con elementi shoegaze e post-punk. Critica ne evidenzia energia, originalità nei suoni e coerenza stilistica, combinando melodie avvincenti con atmosfere cupe. Lavoro fresco e intenso, con qualità compositiva e forte impatto emotivo. (Leggi di più) – Disponibile su Amazon

18. MULATU ASTATKE – MULATU PLAYS MULATU

Reinterpretazioni jazz e afrobeat di grande raffinatezza. Critica elogia l’originalità, la qualità tecnica e il gusto melodico, con un equilibrio tra tradizione etio-jazz e innovazione. Disco elegante, emozionante e di grande valore artistico. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

19. MF TOMLINSON – DIE TO WAKE UP FROM A DREAM

Opera atmosferica e sperimentale, con elettronica e strutture narrative complesse. Critica apprezza originalità, capacità di creare paesaggi sonori coinvolgenti e cura dei dettagli, risultando un lavoro alternativo e interessante nel panorama contemporaneo. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

20. BONNIE “PRINCE” BILLY – THE PURPLE BIRD

Folk delicato e poetico, con songwriting evocativo. Critica ne apprezza bellezza melodica, qualità compositiva e atmosfere intime. Disco che unisce accessibilità e originalità, mostrando maturità artistica e coerenza espressiva. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

21. JONATHAN RICHMAN – ONLY FROZEN SKY ANYWAY

Album essenziale e autentico, con minimalismo melodico e testi diretti. Critica apprezza la spontaneità e la capacità di trasmettere emozioni semplici ma intense, unendo coerenza artistica e qualità sonora, con un approccio alternativo distintivo. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

22. BON IVER – SABLE, FABLE

Sperimentazione sonora e arrangiamenti moderni che spingono il folk in territori nuovi. Critica loda la creatività e la qualità compositiva, con atmosfera emotiva intensa e originalità, confermando l’abilità dell’artista di reinventarsi pur mantenendo coerenza stilistica. (Leggi di più) – Disponibile su Amazon

23. GEESE – GETTING KILLED

Post-punk energico e fresco, con arrangiamenti vivaci e dinamici. Critica riconosce originalità e forza emotiva, con capacità di creare impatto immediato e coerenza stilistica. Disco adatto a chi cerca sonorità alternative e contemporanee. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

24. BAXTER DURY – ALLBARONE

Pop indie sofisticato e ironico, con testi accattivanti e arrangiamenti curati. Critica apprezza originalità stilistica, qualità compositiva e personalità dell’artista, un lavoro coerente e piacevole che aggiunge valore al panorama indie contemporaneo. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

25. HAYLEY WILLIAMS – EGO DEATH AT A BACHELORETTE PARTY

Pop-rock contemporaneo con elementi sperimentali. Critica riconosce la cura compositiva e le atmosfere originali, pur con minor innovazione rispetto ad altri lavori. Album accessibile ma con elementi alternativi, ben prodotto e coerente. (Leggi di più) – Disponibile su Amazon

26. ORCUTT SHELLEY MILLER – ORCUTT SHELLEY MILLER

Indie/folk di qualità, con songwriting pulito e atmosfere intime. Critica ne apprezza la bellezza melodica e la coerenza artistica, pur senza grande impatto innovativo. Album solido e piacevole, consigliato agli amanti del genere alternativo. (Leggi di più) – Disponibile su Amazon

27. BRÒGEAL – TUESDAY PAPER CLUB

Indie-pop con arrangiamenti freschi e melodie piacevoli. Critica nota buona qualità compositiva e personalità artistica, pur con minore originalità e impatto rispetto alle posizioni più alte. Album coerente e godibile nel suo stile. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

28. SAMIA – BLOODLESS

Indie-pop emotivo e melodico, con testi personali e arrangiamenti curati. Critica apprezza sincerità ed espressività, ma l’album risulta meno innovativo e originale rispetto ad altri lavori. Album gradevole, coerente e ben realizzato. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

29. SHARON VAN ETTEN – SHARON VAN ETTEN & THE ATTACHMENT THEORY

Disco intenso e curato, con atmosfere emotive e arrangiamenti solidi. Critica evidenzia bellezza e qualità sonora, pur con minor originalità rispetto ai lavori più sperimentali. Album maturo e coerente, consigliato agli appassionati del genere. (Leggi di più) – Disponibile su Amazon

30. JAPANESE BREAKFAST – FOR MELANCHOLY BRUNETTES (& SAD WOMEN)

Album intimo e lirico, con atmosfere dolci e songwriting delicato. Critica rileva coerenza e bellezza melodica, ma minore innovazione e impatto rispetto agli altri titoli. Disco piacevole, emotivamente sincero, consigliato per ascolto riflessivo e personale. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

31. LUCIO CORSI – VOLEVO ESSERE UN DURO

Un disco che conferma Lucio Corsi come uno degli artisti più originali del panorama italiano contemporaneo. Tra melodie malinconiche, testi poetici e atmosfere retrò, l’album racconta fragilità, sogni infranti e desideri di ribellione con uno stile personale e riconoscibile, capace di mescolare pop, cantautorato e suggestioni vintage. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

32. LA NIÑA – FURÈSTA

Un album che fonde sperimentazione e tradizione folk partenopea e che segna la maturità artistica di La Niña. La cantautrice partenopea si conferma interprete originale del panorama italiano e dialettale, capace di trasformare sensibilità personale in(Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

33. NOT MOVING – THAT’S ALL FOLKS

Si tratta dell’ultimo album della storica punk and roll band italiana Not Moving. Un disco chiude oltre quarant’anni di carriera. Dieci brani che sintetizzano blues, punk e psichedelia, con influenze da Gun Club, Cramps e Rolling Stones. Un disco-testamento che sigilla una storia di resistenza, coerenza e devozione assoluta al rock’n’roll. (Leggi di più) – Disponibile anche su Amazon

34. ANDREA LAZLO DE SIMONE – UNA LUNGHISSIMA OMBRA

Il nuovo album del torinese musicista e cantautore torinese Andrea Laszlo De Simone è un lavoro discografico unico nel suo genere. Un disco fuori dalle strette logiche di mercato, costruito su una struttura emotiva in cui parole, immagini e suoni creano un’ambiente musicale unico e suggestivo. E in cui è vietato distrarsi. Disponibile anche su Amazon

35. UMBERTO MARIA GIARDINI – OLIMPO DIVERSO

Un lavoro che, oltre a confermare il marchio artistico di Umberto Maria Giardini, si arricchisce anche di una forte spinta sperimentale. Il disco riflette criticamente il rapporto tra musica, televisione e business, sviluppandosi come un concept attento ai dettagli e al tempo presente. Disponibile anche su Amazon

36. THE NIRO – LA NASCITA

Il disco raccoglie 11 canzoni, in italiano e inglese, che raccontano il momento personale dell’artista tra conflitti e ricerca di speranza. Davide Combusti, in arte The Niro, affronta una nuova sfida suonando tutti gli strumenti e curando per la prima volta anche la produzione. Il risultato è davvero toccante: un lavoro prezioso e ben curato, con la voce riconoscibile di The Niro avvolta da suoni morbidi, in bilico tra acustica ed elettronica, e testi che intrecciano tanto una dimensione intima e personale quanto collettiva. Disponibile anche su Amazon

IL MIGLIORE DISCO DEL 2025

La selezione dei migliori album del 2025 offre un quadro variegato e coerente della musica contemporanea, in cui sperimentazione, solidità compositiva e identità artistica convivono. Un insieme di opere capaci di lasciare un segno per qualità, ricerca e sensibilità espressiva, rappresentando al meglio la ricchezza sonora dell’anno. Tra tutti, Iconoclastsdi Anna von Hausswolff si distingue comenostro album assoluto dell’anno. (La redazione)

Ascolta BEST ALBUMS OF 2025 su Spotify