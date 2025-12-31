20 album da avere assolutamente in CD o vinile (seconda parte)

Sulla scia della prima selezione dei 20 album da avere assolutamente in CD o vinile, continuiamo il nostro viaggio tra i grandi dischi che hanno definito la popular music. Se la “parte uno” rappresentava un punto di partenza imprescindibile, questa seconda lista amplia l’orizzonte, attraversando decenni, generi e sensibilità diverse, ma unite dallo stesso filo rosso: l’eccellenza artistica e l’impatto culturale.

Altri album che hanno cambiato le regole del gioco, che hanno osato quando osare era un rischio, che hanno saputo raccontare il proprio tempo e, allo stesso tempo, andare oltre. Dischi che non smettono di suonare attuali, anche a distanza di anni – talvolta di decenni – dalla loro pubblicazione.

SECONDA PARTE

Altri 20 classici in CD o vinile

Anche in questo caso parliamo di titoli facilmente reperibili anche su Amazon, perfetti per arricchire una collezione, completare una discografia ideale o fare un regalo consapevole e sentito. Dal rock al soul, dal pop d’autore alle derive più sperimentali, questi album rappresentano tappe fondamentali di un percorso musicale che continua a influenzare artisti e ascoltatori.

ELVIS PRESLEY ★ Elvis Presley (1956)

Album di debutto di Elvis Presley per RCA Victor, registrato tra Memphis e Nashville. Unisce rock and roll, rhythm & blues e country, segnando l’irruzione del rock nella cultura di massa statunitense e diventando il primo LP rock a raggiungere il n.1.

MARVIN GAYE ★ What’s Going On (1971)

Concept album nato da Marvin Gaye con What’s Going On, affronta guerra del Vietnam, diritti civili e ambiente. Caratterizzato da arrangiamenti soul e jazz sofisticati, è considerato una svolta artistica per Gaye e un punto cardine della musica afroamericana.

THE SEX PISTOLS ★ Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977)

Unico album in studio dei Sex Pistols, pubblicato da Virgin. Manifesto del punk britannico, con testi provocatori e suono grezzo. Riflette il clima sociale del Regno Unito anni ’70 ed ebbe un impatto decisivo su musica, moda e cultura giovanile.

MICHAEL JACKSON ★ Thriller (1982)

Prodotto da Quincy Jones, è l’album più venduto della storia. Fon­de pop, funk e rock, con videoclip innovativi che rivoluzionarono MTV. Consolidò Michael Jackson come superstar globale e ridefinì gli standard dell’industria discografica.

PRINCE ★Purple Rain (1984)

Colonna sonora dell’omonimo film, combina rock, funk e pop. Prodotto e scritto in gran parte da Prince, segna il suo massimo successo commerciale e critico. Celebre per l’uso della chitarra e per l’identità artistica fortemente personale.

RADIOHEAD ★ OK Computer (1997)

Terzo album dei Radiohead, prodotto con Nigel Godrich. Caratterizzato da sonorità sperimentali e testi sull’alienazione moderna, è considerato uno dei dischi più influenti degli anni ’90 e un punto di svolta nel rock alternativo.

THE WHO ★ Who’s Next (1971)

Nato da un progetto incompiuto di rock opera, l’album introduce l’uso massiccio di sintetizzatori. Contiene brani iconici come “Baba O’Riley”. È uno dei lavori più celebrati degli Who e del rock britannico.

JONI MITCHELL ★ Blue (1971)

Album intimo e autobiografico, basato su voce, chitarra e pianoforte. Joni Mitchell esplora relazioni e vulnerabilità emotiva. Acclamato dalla critica, è spesso citato tra i migliori dischi di sempre per profondità lirica e sensibilità artistica.

BLACK SABBATH ★ Paranoid (1970)

Secondo album della band, definisce le basi dell’heavy metal. Riff oscuri, testi su guerra e alienazione, produzione rapida ma incisiva. Contiene classici come “Iron Man” ed ebbe enorme influenza sul rock duro e metal successivo.

JOY DIVISION ★ Unknown Pleasures (1979)

Album di debutto prodotto da Martin Hannett. Suono cupo e minimale, testi introspettivi di Ian Curtis. L’artwork iconico e l’approccio sonoro innovativo lo rendono fondamentale per il post-punk e la musica alternativa.

FLEETWOOD MAC ★ Rumours (1977)

Registrato durante forti tensioni interne alla band, è un capolavoro di pop-rock armonico. Enorme successo commerciale, riflette dinamiche personali nei testi. Rimane uno degli album più venduti e influenti della storia.

MASSIVE ATTACK ★ Blue Lines (1991)

Album d’esordio che introduce il trip hop. Unisce hip hop, soul, reggae ed elettronica. Nato a Bristol, è considerato fondativo di un nuovo linguaggio musicale britannico e ha influenzato profondamente la musica elettronica degli anni ’90.

BJÖRK ★ Debut (1993)

Primo album sa solista di Björk, dopo i Sugarcubes. Combina elettronica, house e pop. Mostra subito la sua identità artistica unica e segna l’inizio di una carriera sperimentale che la renderà una delle figure più originali della musica contemporanea.

THE DOORS ★ The Doors (1967)

Album di debutto con un sound psichedelico e blues. Include “Light My Fire”. La voce e i testi di Jim Morrison, uniti alle tastiere di Manzarek, definirono l’estetica della band e il loro ruolo centrale nella controcultura americana.

LOU REED ★ Transformer (1972)

Prodotto da David Bowie e Mick Ronson, segna l’esordio solista di Lou Reed. Contiene ritratti della scena newyorkese e temi di identità. Unisce glam rock e scrittura diretta, diventando uno dei suoi lavori più noti.

AC/DC ★ Back in Black (1980)

Primo album con Brian Johnson dopo la morte di Bon Scott. Caratterizzato da riff potenti e produzione essenziale. È uno dei dischi rock più venduti di sempre e consacra gli AC/DC come band di livello mondiale.

MADONNA ★ Like a Prayer (1989)

Album che segna una maturazione artistica di Madonna. Unisce pop, rock e gospel, affrontando temi personali e religiosi. Acclamato dalla critica, consolida la sua capacità di coniugare successo commerciale e ambizione espressiva.

OTIS REDDING ★ Otis Blue (1965)

Considerato uno dei massimi album soul. Include originali e reinterpretazioni, mostrando la forza vocale di Otis Redding. Pubblicato da Stax, è centrale nello sviluppo del soul moderno e molto influente per artisti successivi.

JEFFERSON AIRPLANE ★ Surrealistic Pillow (1967)

Disco simbolo della psichedelia di San Francisco. Include “Somebody to Love” e “White Rabbit”. Unisce folk e rock acido, rappresentando pienamente l’estetica e lo spirito della controcultura degli anni ’60.

NICK DRAKE ★ Pink Moon (1972)

Ultimo album pubblicato in vita, registrato quasi solo con voce e chitarra. Essenziale e introspettivo, mostra una scrittura intensa e fragile. Inizialmente poco notato, è oggi considerato un capolavoro del folk britannico.

