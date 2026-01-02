Litfiba: il ritorno della storica formazione italiana con il tour 2026 dei “Quarant’anni di 17 Re”

I Litfiba tornano nel 2026 con la storica formazione – Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo – per celebrare i quarant’anni dell’album “17 Re”. Il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” proporrà venti date estive nelle principali città e festival italiani. Tutto ciò senza dimenticare lo storico batterista della band fiorentina Ringo De Palma (1963-1990).
Nel 2026 i Litfiba torneranno a calcare i palchi italiani con la formazione originale per celebrare i quarant’anni di uno dei dischi più iconici del rock nazionale: “17 Re”. Il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” riunirà Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, riportando in scena l’energia e la creatività che hanno reso la band fiorentina una pietra miliare del panorama musicale europeo. Tutto ciò senza dimenticare lo storico batterista della band fiorentina Ringo De Palma (1963-1990).
Dopo decenni di percorsi diversi, i Litfiba tornano con la formazione storica che ha scritto alcune delle pagine più importanti del rock italiano. Il tour del 2026 rappresenta un’occasione unica per rivivere le atmosfere di “17 Re”, album che nel 1986 sancì la maturità artistica del gruppo e la sua affermazione a livello nazionale ed europeo. Il ritorno di Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo offrirà ai fan la possibilità di riscoprire dal vivo la potenza espressiva e la visione artistica che caratterizzarono gli anni d’oro della band.
Il tour attraverserà l’Italia da giugno ad agosto 2026, toccando alcune delle più importanti città e dei principali festival estivi. Saranno venti appuntamenti dedicati a chi ha vissuto l’epoca d’oro dei Litfiba e a chi vuole riscoprirla dal vivo.
Calendario completo:
Il tour sarà un viaggio nella memoria e nella musica, con l’esecuzione dal vivo delle canzoni di “17 Re” e dei grandi classici che hanno segnato la carriera dei Litfiba. Brani come “Eroi nel vento”, “Apapaia”, “Ballata” e “Pierrot e la luna” torneranno a risuonare con una forza rinnovata, riportando il pubblico nelle atmosfere visionarie e sperimentali che resero il disco un capolavoro senza tempo.
Il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026” non è soltanto una celebrazione di un album leggendario, ma un ritorno alle origini per una delle band più influenti del rock italiano. I Litfiba, con Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo, offriranno un’esperienza dal vivo che unisce memoria, potenza e autenticità, confermando ancora una volta la loro importanza nella storia della musica italiana. (La redazione)
