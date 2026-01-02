Serie A Enilvie, la 18ª giornata apre il 2026 tra vertice e salvezza

La Serie A Enilvie affronta la 18ª e penultima giornata della prima fase. Classifica corta in vetta, Roma e Juve all’inseguimento e lotta salvezza accesissima. Da Cagliari-Milan a Inter-Bologna, un turno che può orientare la stagione.
La Serie A Enilvie entra in una fase decisiva con la 18ª e penultima giornata della prima parte di stagione. Il quadro resta apertissimo sia nelle zone alte sia nella lotta per la salvezza. Le prime tre della classifica, tutte con una gara da recuperare, sono racchiuse in appena due punti, mentre Roma e Juve continuano a inseguire. Anche nelle retrovie la tensione è massima, con diverse squadre coinvolte nella corsa per evitare le ultime tre posizioni.
Il nuovo anno calcistico si apre venerdì sera in Sardegna. Alle 20.45 va in scena Cagliari-Milan, anticipo che inaugura ufficialmente il 2026 della Serie A Enilvie. Una sfida che introduce un fine settimana ricco di incroci significativi in ogni zona della classifica.
Il sabato si apre all’ora di pranzo con Como-Udinese, confronto che anticipa uno snodo importante nella parte bassa della graduatoria. Alle 15.00 spazio a due gare in contemporanea: Genoa-Pisa, scontro diretto per la salvezza, e il derby emiliano Sassuolo-Parma, sempre carico di significati.
Nel tardo pomeriggio l’attenzione si sposta sulla zona alta. Juve-Lecce apre la fascia delle 18.00, seguita in serata da Atalanta-Roma, match che incide direttamente sulla lotta per il quarto posto. Questi incontri possono incidere in modo concreto sugli equilibri europei.
La domenica si apre alle 12.30 con Lazio-Napoli, confronto di alto profilo che precede due gare particolarmente sensibili. Fiorentina-Cremonese e Verona-Torino mettono in palio punti pesanti in chiave classifica.
Il turno si chiude in serata con Inter-Bologna, gara che assume anche il valore di rivincita dopo la semifinale di EA SPORTS FC Supercup. Un finale di giornata che può lasciare indicazioni importanti in vista della seconda parte di stagione.
La 18ª giornata della Serie A Enilvie propone un calendario equilibrato e intenso. Dalla corsa al vertice alla battaglia per la permanenza, ogni partita può avere un peso specifico rilevante. Il campionato resta compatto e imprevedibile, con un turno che può iniziare a delineare scenari più chiari senza chiudere alcun discorso. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 2 Gennaio 2026