Il disco in evidenza: The Demise of Planet X, 2026, Sleaford Mods

Il 16 gennaio 2026 arriva The Demise of Planet X, nuovo album degli Sleaford Mods. Il progetto è il lavoro più ampio e ambizioso realizzato finora dal duo formato da Andrew Fearn e Jason Williamson. Il disco amplia il linguaggio musicale della band e mantiene uno sguardo critico sul presente, con una scrittura diretta e una forte tensione emotiva. L’album unisce osservazione sociale, satira e una spinta energetica costante, offrendo una lettura lucida del tempo attuale.

Un approccio musicale più articolato

The Demise of Planet X mostra l’approccio musicale più vario ed espressivo degli Sleaford Mods. Le tredici tracce sviluppano suoni incisivi e atmosfere avvolgenti, accompagnate da testi taglienti e da un uso attento delle dinamiche sonore. Il disco riflette su una fine lenta e progressiva, lontana da scenari improvvisi, costruita attraverso una quotidianità ripetitiva e irritante. Questa visione attraversa l’intero lavoro e ne guida il tono narrativo.

Un racconto critico del presente

Il nuovo album nasce da una condizione di forte incertezza collettiva. La scrittura affronta il peso dei traumi recenti e le trasformazioni sociali, restituendo un senso diffuso di precarietà e disorientamento. Il contesto descritto è quello di una realtà frammentata, in cui le conseguenze psicologiche degli eventi globali e l’evoluzione dei meccanismi digitali hanno lasciato segni profondi. L’album reagisce con una combinazione di rabbia, ironia e consapevolezza.

Collaborazioni e presenze speciali

All’interno di The Demise of Planet X trovano spazio diverse collaborazioni. Tra queste compare Sue Tompkins, già voce dei Life Without Buildings, affiancata da Aldous Harding, dal cantante soul Liam Bailey e dal grime MC Snowy, entrambi originari di Nottingham, città legata alla storia della band. Il nuovo singolo The Good Life vede la partecipazione dell’attrice Gwendoline Christie, alla sua prima esperienza musicale, insieme alla band delle Midlands Big Special. Il brano è accompagnato da un video diretto da Ben Wheatley.

Un progetto diretto e consapevole

L’album mantiene un impatto immediato, ma propone anche diversi livelli di lettura. La musica resta frontale e incisiva, mentre le idee si sviluppano con attenzione ai dettagli e alle strutture. The Demise of Planet X si presenta come un lavoro compatto, costruito per stimolare ascolto, riflessione e movimento, senza rinunciare alla chiarezza espressiva.

Conclusione

Un nuovo equilibrio nel percorso degli Sleaford Mods

Con The Demise of Planet X, gli Sleaford Mods consolidano un percorso artistico più ampio e maturo. Il disco affronta il presente con uno sguardo critico e una forte carica emotiva, confermando la capacità del duo di trasformare tensioni e contraddizioni in un linguaggio musicale coerente e riconoscibile. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon