Concerti e festival in Italia: un 2026 ricco di live
Consulta il calendario dei concerti e dei festival con tutte le date aggiornate degli spettacoli dal vivo. Eventi in Italia e nel mondo divisi per settimana e mese. Cerca il tuo artista preferito attraverso l'apposito pulsante. La pagina viene aggiornata quotidianamente. Le date sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni.
Malika Ayane at Teatro Rendano (04 Jan 26) live domenica 4 gennaio 2026 – Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Ita
Concerti di gennaio 2026
Africa Unite, The Bluebeaters, and THE ORIGINALS (Africa Unite+Th live lunedì 5 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Otto Ohm at Locomotiv Club (08 Jan 26) live giovedì 8 gennaio 2026 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Emma Tricca and Pete Greenwood at The Holloway (08 Jan 26) live giovedì 8 gennaio 2026 – The Holloway, St. Lawrence Steps, St. Benedict's Street, NR2 4P
Giovanni Allevi at Teatro dal Verme (09 Jan 26) live venerdì 9 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan
Coca Puma at ARCI Bellezza (09 Jan 26) live venerdì 9 gennaio 2026 – ARCI Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy
Coca Puma at POPUP! (10 Jan 26) live sabato 10 gennaio 2026 – POPUP!, 14 Rue Abel, 75012, Paris, France
Febbre a 90 at Fabrique (10 Jan 26) live sabato 10 gennaio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Giovanni Allevi at Teatro dal Verme (12 Jan 26) live lunedì 12 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan
Franco126 at Atlantico (13 Jan 26) live martedì 13 gennaio 2026 – Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Finaz and Bandabardò at Fly Space (16 Jan 26) live venerdì 16 gennaio 2026 – Fly Space, 34 Via Enrico Fermi, 56012, Fornacette, Italy
Mamacita at Fabrique (16 Jan 26) live venerdì 16 gennaio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Massimo Di Cataldo at Teatro Michelangelo (17 Jan 26) live sabato 17 gennaio 2026 – Teatro Michelangelo, Via Giardini 255, 41124, Modena, Italy
Vegas Jones at Lumière Pisa (17 Jan 26) live sabato 17 gennaio 2026 – Lumière Pisa, Vicolo del Tidi, 56126, Pisa, Italy
Ministri at The Cage Theatre (23 Jan 26) live venerdì 23 gennaio 2026 – The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livor
Mai Dire Goku at Fabrique (24 Jan 26) live sabato 24 gennaio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Ketama126 at Dynamo (25 Jan 26) live domenica 25 gennaio 2026 – Dynamo, Wasserwerkstrasse 21, 8006, Zürich, Switzerland
Franco Ricciardi at Teatro Michelangelo (27 Jan 26) live martedì 27 gennaio 2026 – Teatro Michelangelo, Via Giardini 255, 41124, Modena, Italy
D-A-D and The 69 Eyes at Live Club (28 Jan 26) live mercoledì 28 gennaio 2026 – Live Club, Via Mazzini, 58, 20056, Trezzo sull'Adda, Italy
Vegas Jones at Hiroshima Mon Amour (28 Jan 26) live mercoledì 28 gennaio 2026 – Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
Ketama126 at Kantine, Berghain (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Kantine, Berghain, Am Wriezener Bahnhof, 10243, Berlin, Germa
Franco126 at Alcatraz Milano (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Alcatraz Milano, 25 Via Valtellina, 20159, Milan, Italy
Ministri at Druso (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Druso, Via Antonio Locatelli 17, 24020, Ranica, Italy
Introduzione
La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
segnare in agenda le date con anticipo,
acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
controllare eventuali cambi di programma,
valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)