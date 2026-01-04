Inter-Bologna, le ultimissime sul match della serie A

L’Inter torna protagonista in Serie A nel posticipo della diciottesima giornata. Domenica 4 gennaio, a San Siro, i nerazzurri ospitano il Bologna in una sfida chiave per la classifica. In palio ci sono punti pesanti per la vetta, con la squadra di Cristian Chivu chiamata a confermare il momento positivo e i rossoblù di Vincenzo Italiano pronti a recitare ancora il ruolo di avversario scomodo.

Il momento delle due squadre

L’Inter arriva all’appuntamento dopo il netto successo contro l’Atalanta. L’obiettivo è tornare in testa alla classifica, scavalcando il Milan vittorioso a Cagliari. Il Bologna si presenta a San Siro reduce dal pareggio contro il Sassuolo. I rossoblù contano 26 punti e, nelle ultime cinque giornate, hanno raccolto due sconfitte, due pareggi e una vittoria, ottenuta il 22 novembre contro l’Udinese.

Una sfida che pesa anche psicologicamente

Le due squadre si ritrovano dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, decisa ai calci di rigore. Un precedente che aggiunge tensione e motivazioni a una gara già cruciale per entrambe. Inter e Bologna chiuderanno poi il girone di andata mercoledì 7 gennaio contro Parma e Atalanta.

Probabili formazioni di Inter-Bologna

Il match è in programma alle 20.45. Chivu conferma il 3-5-2, mentre Italiano sceglie il 4-2-3-1.

Inter (3-5-2)

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Chivu

Bologna (4-2-3-1)

Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Allenatore: Italiano

Particolare attenzione alla corsia sinistra, dove si preannuncia il confronto diretto tra Dimarco e Orsolini, uno dei duelli più interessanti della serata.

Dove vedere Inter-Bologna in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Zona Dazn, canale 214. Disponibile la visione in streaming tramite l’app di Dazn.

Conclusione

Inter-Bologna si annuncia come una gara di alto livello, decisiva per le ambizioni dei nerazzurri e indicativa per il percorso dei rossoblù. San Siro farà da cornice a una sfida che può incidere in modo concreto sulla classifica di Serie A.