Inter-Bologna, le ultimissime sul match della serie A

Inter-Bologna è il posticipo della 18ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20.45 a San Siro. Probabili formazioni, analisi del match e dove vedere la partita in diretta tv e streaming su Dazn e Zona Dazn.
L’Inter torna protagonista in Serie A nel posticipo della diciottesima giornata. Domenica 4 gennaio, a San Siro, i nerazzurri ospitano il Bologna in una sfida chiave per la classifica. In palio ci sono punti pesanti per la vetta, con la squadra di Cristian Chivu chiamata a confermare il momento positivo e i rossoblù di Vincenzo Italiano pronti a recitare ancora il ruolo di avversario scomodo.
L’Inter arriva all’appuntamento dopo il netto successo contro l’Atalanta. L’obiettivo è tornare in testa alla classifica, scavalcando il Milan vittorioso a Cagliari. Il Bologna si presenta a San Siro reduce dal pareggio contro il Sassuolo. I rossoblù contano 26 punti e, nelle ultime cinque giornate, hanno raccolto due sconfitte, due pareggi e una vittoria, ottenuta il 22 novembre contro l’Udinese.
Le due squadre si ritrovano dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, decisa ai calci di rigore. Un precedente che aggiunge tensione e motivazioni a una gara già cruciale per entrambe. Inter e Bologna chiuderanno poi il girone di andata mercoledì 7 gennaio contro Parma e Atalanta.
Il match è in programma alle 20.45. Chivu conferma il 3-5-2, mentre Italiano sceglie il 4-2-3-1.
Inter (3-5-2)
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Allenatore: Chivu
Bologna (4-2-3-1)
Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.
Allenatore: Italiano
Particolare attenzione alla corsia sinistra, dove si preannuncia il confronto diretto tra Dimarco e Orsolini, uno dei duelli più interessanti della serata.
La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Zona Dazn, canale 214. Disponibile la visione in streaming tramite l’app di Dazn.
Inter-Bologna si annuncia come una gara di alto livello, decisiva per le ambizioni dei nerazzurri e indicativa per il percorso dei rossoblù. San Siro farà da cornice a una sfida che può incidere in modo concreto sulla classifica di Serie A. (La redazione)
