David Bowie: a dieci anni dalla scomparsa esce in Italia la nuova biografia di Paul Morley

A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, l’editoria musicale italiana accoglie un volume atteso e significativo. Venerdì 9 gennaio 2026 arriva in libreria per Hoepli David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo, firmato da Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del rock contemporaneo. Il libro propone uno sguardo profondo e tematico su un artista che ha attraversato epoche, linguaggi e identità senza mai fermarsi.

Un ritratto critico firmato Paul Morley

Paul Morley, giornalista e autore britannico, affronta la figura di David Bowie evitando la cronologia tradizionale. Il risultato è un’analisi culturale che mette in dialogo l’artista con il suo tempo storico, restituendo la complessità di una carriera costruita sulla trasformazione continua. Non è una semplice biografia, ma una mappa concettuale dell’universo bowiano.

Un libro tematico tra musica, arte e identità

Il volume è organizzato in capitoli che riflettono le grandi polarità che hanno attraversato l’opera di David Bowie. Fantasia e realtà, arte e morte, caso e ordine, Est e Ovest diventano chiavi di lettura di un percorso che va dalla Londra degli anni Sessanta alla Berlino sperimentale, passando per la nascita di Ziggy Stardust e l’enigma del Duca Bianco.

Ogni sezione mostra un Bowie diverso, sempre in anticipo sulle inquietudini del proprio tempo, capace di anticipare estetiche e paure che oggi appaiono centrali nel XXI secolo.

La prefazione e l’edizione italiana

L’edizione italiana è arricchita da una prefazione a quattro mani firmata da Manuel Agnelli e Paolo Fresu. Un contributo che rafforza il dialogo tra la figura di Bowie e la sensibilità musicale contemporanea, offrendo un punto di vista autorevole e trasversale. Il volume conta 384 pagine ed è pubblicato da Hoepli.

Oltre le hit, una “playlist” esistenziale

Morley costruisce il racconto attraverso analisi di performance, collaborazioni e incontri cruciali. Ne emerge una sorta di playlist esistenziale, che va oltre le hit più celebri e accompagna il lettore fino all’ultimo saluto artistico rappresentato da Blackstar. Un percorso che conferma Bowie come figura centrale della cultura contemporanea.

Conclusione

David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo si propone come un’opera di riferimento per comprendere la portata storica e culturale di David Bowie. A dieci anni dalla scomparsa, il libro di Paul Morley invita a rileggere un artista che ha saputo trasformare la musica in visione e il cambiamento in linguaggio. (La redazione)

